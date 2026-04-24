Tutkimus: Eläkeläiset säästävät yhä enemmän tilille
28.4.2026 10:08:50 EEST | Ilmarinen | Tiedote
Jopa puolet (51 %) eläkeläisistä ilmoittaa taloudellisen varautumisen keinokseen rahan säästämisen tilille. Tilisäästämisen suosio on noussut seitsemän viime vuoden aikana selvästi. Tiedot selviävät Ilmarisen tuoreesta kyselytutkimuksesta.
Yhä useampi eläkeläinen säästää sukanvarteen. Ennakoiden eläkkeelle 2026
-tutkimuksen vastaajista 51 prosenttia kertoi säästävänsä tililleen. Tilille säästämisen osuus eläkeläisten taloudellisessa varautumisessa oli pitkään 44 prosenttia.
Myös lisäeläkettä itse säästäneiden määrä on muutaman vuoden jälkeen noussut. Nyt 18 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo hankkineensa lisäeläkettä itselleen. Edellisen kerran lisäeläke oli suosiossa vuosina 2019–2022. Silloin peräti 20–26 prosenttia kertoi varmistaneensa itselleen lisäeläkettä.
Oma asunto ei enää takaa taloudellista turvaa
Oman asunnon ostamisen mainitsee taloudellisen varautumisen keinona 35 prosenttia vastaajista. Vuonna 2019 peräti 66 prosenttia vielä mielsi oman asunnon hankinnan taloudellisena varautumisena eläkepäiviin. Kokemus asunnon omistamisesta on siis muuttunut eläkeläisten keskuudessa vuosi vuodelta.
- Tämä heijastanee asuntomarkkinoiden tilannetta Suomessa. Hinnat ovat tulleet alas, myyntiajat pidentyneet ja muualla kuin kasvukeskuksissa asunnot menevät nihkeästi kaupaksi. Ei siis ole ihme, että omistusasuntoon varallisuuden muotona liittyy nykyisin epävarmuuksia, toteaa tutkija Jouni Vatanen Ilmarisesta.
Sijoittaminen on puolestaan jälleen hieman nostanut suosiotaan eläkeläisten taloudellisen varautumisen keinona. Rahastoihin, osakkeisiin tai kiinteistöihin kertoo sijoittavansa 38 prosenttia vastaajista. Edellisen kerran sijoittaminen on ollut yhtä suosittua vuonna 2019 (40 % vastaajista).
Menoistaan tinkii lähes puolet
Jopa 49 prosenttia vastaajista kertoo joutuneensa tinkimään menoistaan viime aikoina.
- Maailmanpoliittinen arvaamattomuus ja sen aiheuttama hintojennousu näkyvät väistämättä eläkeläistenkin kukkarossa. Monelle se tarkoittaa aiempaa tiukempaa arkea ja tarkempaa harkintaa siitä, mihin rahat riittävät, Vatanen arvioi.
Peräti 61 prosenttia vastaajista kertoo, että elintaso eläkkeellä vastasi odotuksia.
Yllätyksenä eläkeajan elintaso tuli noin neljännekselle (23 %) vastaajista.
- Eläkkeelle siirtyminen on suuri elämänmuutos, johon liittyy paljon sellaista, mitä osaa ennakoida vasta kokemuksen kautta. Siksi tulevat eläkeläiset voisivat hyötyä paljon jo eläkkeellä olevien kokemuksista, havainnoista ja käytännön vinkeistä myös taloudellisen varautumisen suhteen, Vatanen toteaa.
Aiempaa useampi kokee eläkkeensä riittäväksi
Huolimatta siitä, että noin puolet on tinkinyt menoistaan viime aikoina, vastaajista 39 prosenttia pitää eläkettään juuri nyt riittävänä. Tässä on tapahtunut käänne parempaan, sillä vielä vuosi sitten ainoastaan kolmannes (33 %) koki eläkkeensä riittävän. Vuosina 2021–2024 eläkkeeseensä tyytyväisten osuus vaihteli 27 ja 36 prosentin välillä.
Kun vastaajilta kysyttiin, uskovatko he eläkkeensä riittävän myös 15 vuoden kuluttua, 32 prosenttia oli sitä mieltä, että se tulee riittämään. Myös tulevaisuuden uskon suhteen trendi on positiivinen.
FAKTA: Ennakoiden eläkkeelle 2026 -tutkimus
- Ilmarisen tutkimus selvitti ikäasenteisiin ja eläkeajan ennakointiin liittyviä asioita kuten eläkeläisten taloudellista tilannetta sekä kokemuksia eläkkeelle jäämisestä.
- Kyselyyn vastasi helmi–maaliskuussa 1 404 Ilmarisen eläkkeensaajaa, ja vastausprosentti oli 39 %. Osa vastaajista oli ollut eläkkeellä 2–4 kuukautta, osa yli vuoden ja osa yli viisi vuotta.
- Tulokset kuvaavat hyvin alle 75-vuotiaita yksityisen sektorin eläkkeensaajia.
- Ilmarinen toteutti kyselytutkimuksen eläkeläisille jo 15. kerran.
Lisätietoja:
Jouni Vatanen, tutkija, Ilmarinen
p. 050 571 2309
jouni.vatanen[at]ilmarinen.fi
Tutkimuksen liitemateriaali (pdf)
Jouni VatanentutkijaPuh:050 571 2309jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
