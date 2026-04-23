Uudessa Ecovacs Deebot T50 Gen3:ssa yhdistyvät matala muotoilu ja huipputason imuteho
28.4.2026 11:57:19 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Maailman suurin robotti-imureiden valmistaja Ecovacs tuo markkinoille uuden sukupolven, entistä matalamman Deebot T50 Gen3 -robottimallin. Se mahtuu siivoamaan sellaisiinkin paikkoihin, joihin muut robotit eivät korkeutensa vuoksi välttämättä pääse. Lisäksi uudessa mallissa on entistä parempi imuteho.
Deebot T50 Gen3 -mallit hyödyntävät jopa 25 000 Pa:n imutehoa sekä uusinta takkuuntumista estävää teknologiaa, joka vähentää tarvetta poistaa hiuksia ja karvoja käsin siivouksen aikana. Robotti-imurin matala, vain 8,1 cm korkea rakenne mahdollistaa tehokkaan siivouksen myös sellaisissa paikoissa, joihin tavalliset robotti-imurit eivät välttämättä pääse.
T50 Gen3 -tuoteperheeseen kuuluvat mallit Deebot T50 Pro Omni Gen3 ja T50 Omni Gen3, joiden suositushinnat ovat 599 euroa ja 499 euroa. T50:n tehokkaisiin siivousominaisuuksiin kuuluu mukautuva, kulmasta kulmaan ulottuva reunapuhdistus, jota tukevat säätyvä moppi ja sivuharjajärjestelmä.
Parannettu takkuuntumisen estotoiminto vähentää hiusten ja karvojen sotkeutumista, mikä pienentää huollon tarvetta ja parantaa siivoustehokkuutta. Tämä tekee laitteesta erinomaisen valinnan erityisesti talouksiin, joissa on lemmikkejä.
dToF LiDAR -teknologian, reunasensorin sekä edistyneen 3D-rakenteisen valon ja tekoälypohjaisten RGB-kameroiden yhdistelmä mahdollistaa mopin automaattisen ulos- ja sisäänvedon, mikä takaa perusteellisen puhdistuksen myös hankalissa kulmissa. Robotti pysyy vain 1 mm etäisyydellä reunoista väistäen samalla esteitä.
Laite kartoittaa kodin minuuteissa: jopa 100 neliömetrin alue hahmottuu vain 8 minuutissa, minkä jälkeen siivousreitit optimoidaan maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Älykkäät navigointiominaisuudet tukevat monikerroksisia karttoja ja portaiden tunnistusta, joten robotti liikkuu vaivattomasti myös monimutkaisissa kodeissa.
OMNI-asema tuo käyttäjälle yhdellä painalluksella toimivan itsepuhdistuksen, automaattisen pölysäiliön tyhjennyksen sekä Pro-versiossa myös pesuaineen annostelun. mahdollistaen täysin huolettoman käyttökokemuksen. Asema hyödyntää pyöriviä kaapimia ja pesee sekä alustan että mopin 70 °C:n kuumalla vedellä, mikä takaa erinomaisen hygienian. Se tyhjentää ja täyttää vesisäiliön automaattisesti sekä lataa laitteen edullisempien sähkötuntien aikana. Asema pesee ilman huoltoa noin 150 päivää.
Markus HildenViestintäkonsulttiPuh:0443639961markus.hilden@manifesto.fi
ECOVACS ROBOTICS
Ecovacs on maailman suurin siivousrobottien valmistaja ja toiseksi suurin toimija pohjoismaisilla markkinoilla, joilla se kasvaa nopeasti. Ecovacsilla on suomenkielinen sovellus sekä suomenkielinen asiakaspalvelu puhelimitse, sähköpostitse ja sovelluksen sisäänrakennettu chat. Ecovacsilla on myös paikallisia huoltokeskuksia Suomessa korjauksia varten. Konserni on perustettu vuonna 1998, ja se on toimittanut siivousrobotteja kotitalouksien käyttöön vuodesta 2006 lähtien. Yrityksen slogan ”Robotics for All” kuvastaa yrityksen tavoitetta keventää jokapäiväisten kotitöiden taakkaa ja tehdä elämästä helpompaa ja miellyttävämpää.
Lisätietoja on osoitteessa www.ecovacs.com
Lue lisää julkaisijalta Viestintätoimisto Manifesto Oy
Unohda viiden sekunnin sääntö – valtaosa suomalaisista syö lattialle pudonnutta ruokaa23.4.2026 13:42:37 EEST | Tiedote
Jopa kahdeksan kymmenestä suomalaisesta kertoo syövänsä ruokaa, joka on pudonnut lattialle, kertoo lattiavalmistaja Pergon tuore tutkimus. Ratkaisevaa syömiseen johtavassa päätöksessä ei kuitenkaan ole se, kuinka nopeasti ruoka lattialta poimitaan, vaan se, mitä ruokaa lattialle on pudonnut.
Ecovacsin uusi lippulaivamalli Deebot X12 hyödyntää esiliuotusteknologiaa pinttyneiden tahrojen poistoon17.4.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Ecovacs Robotics, maailman suurin kotirobottien valmistaja, esittelee uuden robotti-imurimallinsa Deebot X12:n, joka hyödyntää esiliuotusteknologiaa sitkeiden tahrojen tehokkaaseen poistamiseen.
Stina Krookin säätiö jakaa yhteensä 232 000 euroa 25:lle kuva- ja näyttämötaiteen tekijälle14.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Stina Krookin säätiö on myöntänyt yhteensä 232 000 euroa kuva- ja näyttämötaiteen tukemiseen kiinnittäen erityistä huomiota Suomen ruotsinkieliseen väestöön. 16 000 euron arvoiset kunniapalkinnot vastaanottavat tänä vuonna Cris af Enehielm, Folke Gräsbeck ja Thomas Nyqvist. Säätiö on myöntänyt yhteensä 25 stipendiä merkittäville kuva- ja näyttämötaiteen edustajille.
Stina Krooks stiftelse delar ut totalt 232 000 euro till 25 aktörer inom bild- och scenkonst14.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Stina Krooks stiftelse har beviljat sammanlagt 232 000 euro för att stöda och främja bild- och scenkonst inklusive musik med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Hedersprisen om 16 000 euro var går i år till Cris af Enehielm, Folke Gräsbeck och Thomas Nyqvist. Stiftelsen har beviljat stipendier till totalt 25 framstående konstnärer och grupper inom bild- och scenkonst.
Autoglymin uudet maalipinnan korjaustuotteet piilottavat naarmut ja parantavat maalipinnan ulkonäköä10.4.2026 09:02:00 EEST | Tiedote
Autoglym Advanced Paint Restorer - yhdistelmäkiillotusaine poistaa sameuden ja maalipinnan naarmut pysyvästi Autoglym Paint Reviver -maalipinnan ehostaja peittää pienet naarmut yli kolmeksi kuukaudeksi Tuotteiden levittämistä helpottavat uudet lisävarusteet: Hand Polishing Puck, Dual Action Machine Pad ja Precision Applicator
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme