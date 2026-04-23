Uudessa Ecovacs Deebot T50 Gen3:ssa yhdistyvät matala muotoilu ja huipputason imuteho

Deebot T50 Gen3 -mallit hyödyntävät jopa 25 000 Pa:n imutehoa sekä uusinta takkuuntumista estävää teknologiaa, joka vähentää tarvetta poistaa hiuksia ja karvoja käsin siivouksen aikana. Robotti-imurin matala, vain 8,1 cm korkea rakenne mahdollistaa tehokkaan siivouksen myös sellaisissa paikoissa, joihin tavalliset robotti-imurit eivät välttämättä pääse.

T50 Gen3 -tuoteperheeseen kuuluvat mallit Deebot T50 Pro Omni Gen3 ja T50 Omni Gen3, joiden suositushinnat ovat 599 euroa ja 499 euroa. T50:n tehokkaisiin siivousominaisuuksiin kuuluu mukautuva, kulmasta kulmaan ulottuva reunapuhdistus, jota tukevat säätyvä moppi ja sivuharjajärjestelmä.

Parannettu takkuuntumisen estotoiminto vähentää hiusten ja karvojen sotkeutumista, mikä pienentää huollon tarvetta ja parantaa siivoustehokkuutta. Tämä tekee laitteesta erinomaisen valinnan erityisesti talouksiin, joissa on lemmikkejä.

dToF LiDAR -teknologian, reunasensorin sekä edistyneen 3D-rakenteisen valon ja tekoälypohjaisten RGB-kameroiden yhdistelmä mahdollistaa mopin automaattisen ulos- ja sisäänvedon, mikä takaa perusteellisen puhdistuksen myös hankalissa kulmissa. Robotti pysyy vain 1 mm etäisyydellä reunoista väistäen samalla esteitä.

Laite kartoittaa kodin minuuteissa: jopa 100 neliömetrin alue hahmottuu vain 8 minuutissa, minkä jälkeen siivousreitit optimoidaan maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Älykkäät navigointiominaisuudet tukevat monikerroksisia karttoja ja portaiden tunnistusta, joten robotti liikkuu vaivattomasti myös monimutkaisissa kodeissa.

OMNI-asema tuo käyttäjälle yhdellä painalluksella toimivan itsepuhdistuksen, automaattisen pölysäiliön tyhjennyksen sekä Pro-versiossa myös pesuaineen annostelun. mahdollistaen täysin huolettoman käyttökokemuksen. Asema hyödyntää pyöriviä kaapimia ja pesee sekä alustan että mopin 70 °C:n kuumalla vedellä, mikä takaa erinomaisen hygienian. Se tyhjentää ja täyttää vesisäiliön automaattisesti sekä lataa laitteen edullisempien sähkötuntien aikana. Asema pesee ilman huoltoa noin 150 päivää.