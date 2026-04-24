Kokkolalle valtionavustusta liikunnallisen luontomatkailun edistämiseen
28.4.2026 10:05:24 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan kaupunki saa 102 109 euron valtionavustuksen liikunnallisen luontomatkailun ja saaristolaisen liikkumisen edistämiseen. Edistämishankkeessa kehitetään liikunnallisen luontomatkailun palveluita ja yhteistyörakenteita Kokkolassa lisäämällä saavutettavuutta, pilotoimalla teemareittejä sekä tekemällä yhteistyötä alueen matkailutoimijoiden kanssa.
Hanketta rahoittaa Suomi liikkeelle -ohjelma, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.
Hankkeen aikana Kokkolan kaupunki edistää luontomatkailukohteiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Tavoitteena on parantaa eri käyttäjäryhmien mahdollisuuksia käyttää kaupungin luontokohteita. Keskeisille retkeilykohteille tehdään esteettömyyskartoitus, jonka pohjalta on helpompi arvioida kohteen sopivuutta eri käyttäjäryhmille.
Alueen luontomatkailutoimijoille järjestetään koulutusta saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioimisesta palveluissa. Samalla kehitetään yhteistyömalli reittien matkailulliseen hyödyntämiseen sekä yhtenäistetään ja selkeytetään luontoliikuntapalveluiden verkkosisältöjä. Kehitettäviä teemoja ovat esimerkiksi talviliikunta, pyöräily, melonta ja koiramatkailu.
Kehittämällä esteettömyyttä ja teemallisia reittejä Kokkola vahvistaa asemaansa luontomatkailukohteena, joka on yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rosanna TelarantaHankekoordinaattoriPuh:050 436 5281rosanna.telaranta@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme