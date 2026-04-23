Satamien turvallisuuden ja yritysten kilpailukyvyn välille on haettava toimiva tasapaino
29.4.2026 07:55:00 EEST | Tulli | Tiedote
Järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen Suomen satamissa on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Samaan aikaan, kun turvallisuutta parannetaan, on huolehdittava myös yritysten kilpailukyvyn säilymisestä. Satamaturvallisuutta parantava työryhmä keskusteli Tullin johdolla siitä, miten yritysten kilpailukyky voidaan huomioida satamaturvallisuutta kehitettäessä. Yhteistä näkemystä turvallisuuden vähimmäisvaatimuksista kartoitetaan satamatoimijoille tarkoitetulla kyselyllä.
Suomen kilpailukyky ja ulkomaankaupan sujuvuus halutaan turvata samalla, kun turvallisuutta parannetaan Suomen satamissa.
Turvallisuuden ja kilpailukyvyn välille on haettava toimiva tasapaino. Parantaaksemme satamien turvallisuutta, meidän on tehtävä määrätietoisesti töitä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Toimet ei-toivottujen ilmiöiden kitkemiseksi tulee kohdistaa laittomiin toimijoihin, samalla kun laillisten toimijoiden kilpailuedellytykset ja laillisen ulkomaankaupan sujuvuus turvataan, toteaa työryhmän puheenjohtaja Samy Gardemeister.
Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä. Lainsäädännön muutoksilla voitaisiin turvata viranomaisille, kuten Tullille, riittävä tiedonsaanti. Oikea-aikainen tiedonsaanti mahdollistaa entistä paremmin uusien uhkien ja ilmiöiden tunnistamisen. Samalla vastatoimia voidaan tehostaa ja kohdistaa nimenomaan laittomiin toimijoihin ilman, että puututaan lailliseen liiketoimintaan.
– Edellytykset menestyksekkäälle yhteistyölle satamaturvallisuuden parantamiseksi ovat olemassa, koska Suomessa yksityinen sektori on sitoutunut ja yhteistyö Tullin kanssa toimii jo hyvin, kertoo yksikönpäällikkö Juha H. Lempiäinen.
Kun viranomaisella on riittävästi tietoa ja toimijat täyttävät lain vaatimukset sekä kehittävät jatkuvasti tullitoimintaansa, lailliselle liiketoiminnalle voidaan tarjota sujuvat ja nopeat tullipalvelut.
– Tästä meillä on Tullissa jo pidemmältä ajalta kokemusta. Meillä on yritysasiakkaillemme oma asiakkuusohjelma Tulli+ sekä AEO-valtuutuksia, joista erityisesti AEOS keskittyy turvallisuuspuolen vaatimuksiin, Lempiäinen jatkaa.
Kysely turvallisuusvaatimusten vähimmäistasosta
Tullin työryhmä alkaa valmistella yhdessä sidosryhmien kanssa kyselyä, jolla kartoitetaan satamatoimijoiden näkemyksiä turvallisuusvaatimusten vähimmäistasosta. Tavoitteena on selvittää, millaisiin turvallisuusvaatimuksiin toimijat voisivat sitoutua satamaturvallisuuden edistämiseksi ilman, että kilpailukyky heikkenee. Alustavasti kysely on suunniteltu satamatoimijoille ja satamien palveluita käyttäville yrityksille, kuten Tulli+ ja AEO-asiakkaille.
Lisätietoja työryhmästä: Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan – työryhmä kehittämään Suomen satamien turvallisuutta(tiedote 13.10.2025)
Yhteyshenkilöt
johtaja Samy Gardemeister ja yksikönpäällikkö Juha H. Lempiäinen
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
Lue lisää julkaisijalta Tulli
EU:n 20. Venäjä-pakotepaketti hyväksytty – ammoniakille tuontikiintiö23.4.2026 21:53:00 EEST | Tiedote
EU jatkaa paineen lisäämistä Venäjää kohtaan heikentämällä Venäjän kykyä käydä hyökkäyssotaa Ukrainassa. EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden 20. pakotepaketti on julkaistu. Uudet pakotteet tulevat voimaan 24.4.2026. Uusin paketti laajentaa jälleen tuonti- ja vientikieltolistoja, ja ammoniakin tuonnille asetetaan kiintiö.
Tulliuudistuksessa otettiin merkittävä askel kohti EU:n yhtenäisempää tullia16.4.2026 10:57:03 EEST | Tiedote
EU:n tullitoiminta yksinkertaistuu ja yhdenmukaistuu ennennäkemättömällä tavalla, kun tullitiedot annetaan jatkossa EU:n yhteiseen tullidatakeskukseen. Lisäksi EU:ssa sijaitsevissa tullivarastoissa on mahdollista tarkastaa entistä suurempia eriä EU:n ulkopuolelta tulevia verkkokauppalähetyksiä.
Viranomaisten pankkitietojentiedustelu tehostuu16.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Kesäkuusta alkaen viranomaiset voivat tehdä saldo- ja tilitapahtumatietojen kyselyitä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän (PMJ) avulla. Muutos parantaa tietosuojaa ja -turvaa sekä tuo kustannussäästöjä. Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä tehostaa myös rikostorjuntaa ja harmaan talouden torjuntaa.
Tulli uusi organisaationsa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin1.4.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Tullin uusi organisaatio aloitti tänään 1.4.2026. Uusi organisaatio on muodostettu vahvistamaan Tullin turvallisuusviranomaisen roolia tässä muuttuvassa maailmantilanteessa. Samalla se tukee sujuvan ulkomaanliikenteen mahdollistamista säännösten mukaan toimiville.
60 kiloa alfa-PVP:tä Tullin haaviin31.3.2026 08:36:08 EEST | Tiedote
Tulli on paljastanut huumausaineiden maahantuonnin ja levityksen, jossa liettualaiset rikolliset toivat Suomeen suuria määriä alfa-PVP:tä. Takavarikoitujen huumausaineiden arvo katukaupassa olisi ollut jopa 12 miljoonaa euroa.
