Satamien turvallisuuden ja yritysten kilpailukyvyn välille on haettava toimiva tasapaino

Suomen kilpailukyky ja ulkomaankaupan sujuvuus halutaan turvata samalla, kun turvallisuutta parannetaan Suomen satamissa.

Turvallisuuden ja kilpailukyvyn välille on haettava toimiva tasapaino. Parantaaksemme satamien turvallisuutta, meidän on tehtävä määrätietoisesti töitä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Toimet ei-toivottujen ilmiöiden kitkemiseksi tulee kohdistaa laittomiin toimijoihin, samalla kun laillisten toimijoiden kilpailuedellytykset ja laillisen ulkomaankaupan sujuvuus turvataan, toteaa työryhmän puheenjohtaja Samy Gardemeister.

Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä. Lainsäädännön muutoksilla voitaisiin turvata viranomaisille, kuten Tullille, riittävä tiedonsaanti. Oikea-aikainen tiedonsaanti mahdollistaa entistä paremmin uusien uhkien ja ilmiöiden tunnistamisen. Samalla vastatoimia voidaan tehostaa ja kohdistaa nimenomaan laittomiin toimijoihin ilman, että puututaan lailliseen liiketoimintaan.

– Edellytykset menestyksekkäälle yhteistyölle satamaturvallisuuden parantamiseksi ovat olemassa, koska Suomessa yksityinen sektori on sitoutunut ja yhteistyö Tullin kanssa toimii jo hyvin, kertoo yksikönpäällikkö Juha H. Lempiäinen.

Kun viranomaisella on riittävästi tietoa ja toimijat täyttävät lain vaatimukset sekä kehittävät jatkuvasti tullitoimintaansa, lailliselle liiketoiminnalle voidaan tarjota sujuvat ja nopeat tullipalvelut.

– Tästä meillä on Tullissa jo pidemmältä ajalta kokemusta. Meillä on yritysasiakkaillemme oma asiakkuusohjelma Tulli+ sekä AEO-valtuutuksia, joista erityisesti AEOS keskittyy turvallisuuspuolen vaatimuksiin, Lempiäinen jatkaa.

Kysely turvallisuusvaatimusten vähimmäistasosta

Tullin työryhmä alkaa valmistella yhdessä sidosryhmien kanssa kyselyä, jolla kartoitetaan satamatoimijoiden näkemyksiä turvallisuusvaatimusten vähimmäistasosta. Tavoitteena on selvittää, millaisiin turvallisuusvaatimuksiin toimijat voisivat sitoutua satamaturvallisuuden edistämiseksi ilman, että kilpailukyky heikkenee. Alustavasti kysely on suunniteltu satamatoimijoille ja satamien palveluita käyttäville yrityksille, kuten Tulli+ ja AEO-asiakkaille.

Lisätietoja työryhmästä: Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan – työryhmä kehittämään Suomen satamien turvallisuutta(tiedote 13.10.2025)