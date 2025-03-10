Anna Laakkonen Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtajaksi

Anna Laakkonen on koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen maisteri. Vuodesta 2020 lähtien Laakkonen on työskennellyt Helsingin kaupungilla päätoimisena varapääluottamusedustajana ja siirtyy nyt liiton puheenjohtajaksi.

"Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on alamme keskeinen asiantuntijajärjestö. Varhaiskasvatuksen opettajat saavat minusta puheenjohtajan, joka vie eteenpäin avointa, vahvaa ja vaikuttavaa liittoa, jonka jäsenet voivat kokea omakseen", Laakkonen linjaa.

Hän on toiminut pitkään Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton suurimman jäsenyhdistyksen, Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry:n, puheenjohtajana ja ollut Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hallituksen jäsen sekä OAJ:n valtuutettu.

Kausi on nelivuotinen vuosille 2026–2030.

Anna Laakkonen puh. 050 469 6948

Kehittämispäällikkö Jaana Lahdenperä-Laine puh. 050 3202922

Anna Laakkosen kampanjasivut https://www.helvot.fi/annalaakkonen/