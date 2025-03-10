Anna Laakkonen Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtajaksi
28.4.2026 10:11:48 EEST | Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry | Uutinen
Anna Laakkonen on valittu Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton uudeksi puheenjohtajaksi. Valinta tehtiin liiton valtuuston kokouksessa Helsingissä 24. huhtikuuta 2026. Laakkonen aloittaa puheenjohtajan tehtävässä välittömästi. Hän seuraa tehtävässä väistyvää puheenjohtajaa, kasvatustieteen maisteri Anitta Pakasta.
Anna Laakkonen on koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen maisteri. Vuodesta 2020 lähtien Laakkonen on työskennellyt Helsingin kaupungilla päätoimisena varapääluottamusedustajana ja siirtyy nyt liiton puheenjohtajaksi.
"Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on alamme keskeinen asiantuntijajärjestö. Varhaiskasvatuksen opettajat saavat minusta puheenjohtajan, joka vie eteenpäin avointa, vahvaa ja vaikuttavaa liittoa, jonka jäsenet voivat kokea omakseen", Laakkonen linjaa.
Hän on toiminut pitkään Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton suurimman jäsenyhdistyksen, Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry:n, puheenjohtajana ja ollut Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hallituksen jäsen sekä OAJ:n valtuutettu.
Kausi on nelivuotinen vuosille 2026–2030.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Anna Laakkonen puh. 050 469 6948
Kehittämispäällikkö Jaana Lahdenperä-Laine puh. 050 3202922
Anna Laakkosen kampanjasivut https://www.helvot.fi/annalaakkonen/
Tietoja julkaisijasta
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä lapsuuden arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme