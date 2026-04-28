Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumero muuttuu
28.4.2026 10:15:47 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumero muuttuu maanantaina 11.5.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 4500. Numero on toiminut tähän asti Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numerona. Jatkossa se toimii myös Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numerona.
Vastaanoton numeroon soitetaan, kun henkilö on sairastunut, on huolissaan terveydestään tai tarvitsee hoitoa äkillisiin tai pitkäaikaisiin terveysongelmiin. Numero palvelee kiireettömissä ja kiireellisissä terveysasioissa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Soittaessaan numeroon asiakas valitsee tilanteensa mukaan kiireellisen hoidon, kiireettömän hoidon tai ajan perumisen ja siirron. Asiakas jättää soittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Yksi soittopyyntö riittää. Sairaanhoitaja tekee asiakkaalle hoidon tarpeen arvioinnin, antaa neuvoja ja ohjaa tilanteen mukaan eteenpäin.
Entinen Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numero 08 669 0240 jatkaa edelleen Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven ja Kärsämäen sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumerona.
Pohde toivoo, että asiakkaat ottavat uuden numeron käyttöön heti 11. toukokuuta alkaen.
Puhelinnumeromuutokset johtuvat terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialueen vastuuyksikkörakenteen uudistuksesta ja palvelujen kehittämisestä.
Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolle voi ottaa yhteyttä myös chatin kautta
Digitaalisen sote-keskuksen chatissa voi keskustella sairaanhoitajan kanssa, kun tarvitsee apua terveysasioissa tai arvion hoidon tarpeesta. Digitaalinen sote-keskus on auki maanantaista perjantaihin kello 7–20 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–18. Digitaalisessa sote-keskuksessa asioidaan kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa.
Asiointi muissa Pohteen palveluissa
Pohteen palveluissa voi asioida puhelimella tai muita kanavia käyttäen. Kaikki palvelumme löytyvät Pohteen verkkosivuilta Pohde.fi. Ensin valitaan palvelu, jota tarvitaan ja sen jälkeen valitaan oma paikkakunta, josta löytyvät tarkemmat yhteystiedot.
Esimerkkejä muista palveluistamme:
Päivystys tai kiireellinen hoito illalla, yöllä, viikonloppuna tai juhlapyhänä
Yhteystietojen tiedustelu: Pohteen puhelinvaihde puh. 08 669 9500 ma–pe klo 7–19.
Tietoa palveluistamme ja niihin hakeutumisesta: Pohteen neuvontapalvelu puh. 08 669 9600 ma–pe klo 8–18, la–su klo 8–16.
Yhteyshenkilöt
Päivi HarjuPalvelualuejohtaja, vastaanotto ja infektioiden torjunta, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 703 6422paivi.harju@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
