Hanhipatrulli jatkaa toimintaansa Vaasan rannoilla ja puistoissa
28.4.2026 11:03:53 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin uimarannoilla ja viheralueilla on esiintynyt jälleen kevään edetessä valkoposkihanhia. Rantojen ja puistoalueiden viihtyvyyden lisäämiseksi sekä hanhien aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisemiseksi kaupungin Hanhipatrulli eli neljän saksanpaimenkoiran ryhmä on aloittanut toimintansa huhtikuun alussa.
Tänä vuonna Hanhipatrullissa toimii neljä koirakkoa. Mukana jatkavat hanhivastaavana toimiva Lissu ohjaajansa Jarmo Latvalan kanssa sekä Carina Timberg koiransa Zebbin kanssa ja Patrik Timberg koiransa Rexin kanssa. Uutena jäsenenä ryhmään on liittynyt Roland Wahlsten saksanpaimenkoiransa Portellon kanssa.
Ryhmän kokoonpano on hieman muuttunut viime vuodesta, mutta tavoitteena on saada kauden edetessä mukaan vielä yksi lisäjäsen.
Partiointi jatkuu tutuilla alueilla
Hanhipatrulli toimii samoilla alueilla kuin viime vuonna. Onkilahden puistoalueen lisäksi partioitaviin alueisiin kuuluvat Ahvensaaren, Hietasaaren, Kustaanlinnan, Isolahden sekä Vikingan uimarannat.
Partiointi perustuu viime vuoden hyväksi todettuihin toimintatapoihin. Koirakot sopivat partiointivuorot etukäteen ja käyttävät yhteistä viestintäkanavaa tiedottaakseen hanhien liikkeistä. Tarvittaessa partiointia lisätään nopeasti alueille, joilla hanhia esiintyy.
– Pyrimme käymään päivittäin vähintään yhden partion voimin tarkistamassa tilanteen. Vilkkaimpina aikoina partiointia tehdään aamulla, päivällä ja illalla, kertoo Latvala.
Viime kesän tulokset kannustavat
Hanhipatrullin toiminta tuotti viime vuonna hyviä tuloksia. Saadun palautteen perusteella hanhien määrä ja esiintymistiheys vähenivät partioiduilla alueilla. Vuoden 2025 aikana hanhia esiintyi vähemmän kuin edellisvuonna.
Tänä keväänä partiointi ja hanhien esiintymisen kartoitus aloitettiin huhtikuun alussa. Toistaiseksi suuria hanhiparvia ei ole vielä nähty, vaan havainnot ovat koskeneet yksittäisiä lintuja tai pieniä ryhmiä.
– Valkoposkihanhien pääjoukko ei ole vielä saapunut, mutta ilmojen lämmetessä muutto vilkastuu. Eniten hanhia esiintyy yleensä keskikesällä ja loppukesästä ennen syysmuuttoa, Latvala paljastaa.
Hanhipatrulli edistää rantojen ja puistojen viihtyvyyttä
Puistoissa ja rannoilla yleisimmin esiintyvä laji on rauhoitettu valkoposkihanhi. Hanhet likaavat ulosteillaan viheralueita ja uimarantoja, mikä heikentää alueiden viihtyisyyttä ja voi vaikuttaa myös uimaveden laatuun.
Koirien avulla hanhien karkotus tapahtuu hallitusti ja rauhallisesti. Koirat eivät hauku tai jahtaa hanhia, vaan ohjaavat ne liikkeelle lähestymällä niitä rauhallisesti.
Anna partioille työrauha
Hanhipatrullille tulee antaa työrauha. Koiranohjaajat tunnistaa oranssista huomioliivistä. Kohdatessasi hanhipatrullin oman koiran kanssa, pidäthän riittävästi etäisyyttä. Muistathan, että omien koirien käyttäminen hanhien karkottamiseen on kielletty.
Hanhipatrullin toiminta jatkuu pitkälle syksyyn saakka, kunnes valkoposkihanhet poistuvat alueelta syysmuuton myötä.
Jarmo LatvalaPalveluvastaavaPuh:040 761 5572jarmo.latvala@vaasa.fi
Gåspatrullen patrullerar åter stränderna och parkerna i Vasa28.4.2026 11:04:49 EEST | Pressmeddelande
Under våren har vitkindade gäss åter dykt upp på Vasa stads stränder och grönområden. För att hålla stränderna och parkområdena trivsamma och förebygga olägenheter av gåsarna har stadens Gåspatrull, det vill säga fyra schäferhundrar, börjat patrullera i början av april.
