ENNAKKOTIEDOTE: Kalastajan ruumis ja kansainvälinen rikollisuus rantautuvat Kalajoen Hiekkasärkille dekkariuutuudessa – Petri Saaren esikoisjännäri On hiekka polttavaa ilmestyy 18.5.
28.4.2026 10:33:08 EEST | Gummerus | Tiedote
Täydellinen juhannusdekkari On hiekka polttavaa (Gummerus) aloittaa Kalajoelle sijoittuvan Hiekkasärkät-dekkarisarjan.
Kalajoen kesäparatiisi järkkyy juhannuksen alla, kun hukkunut kalastaja ajautuu rantaan. Ruumiin löytää nelikymppinen myyntimies Mikko Lehto, joka hälyttää paikalle parhaan ystävänsä, rikosylikonstaapeli Kaisa Rantalan. Kaisalla on ollut tapana pyytää apua tutkintoihin erinomaiseksi ihmistuntijaksi osoittautuneelta Mikolta, mutta nyt asetelma luisuu aiempaa kyseenalaisemmaksi. Samoihin aikoihin satamaan saapuu ulkomainen rahtilaiva, jonka hämäräbisneksiin sotkeutunut miehistö rantautuu keskikesän juhlahumuun. Millaiseen vaaraan Mikko ja Kaisa joutuvat?
Arkipäivisin Oulussa ja viikonloppuisin Kalajoella asuva Petri Saari halusi esikoisdekkarillaan tutkia, miten ihminen voi luisua väärälle tielle.
– Halusin pohtia, miten hyvästä tulee paha. Kalajoki tarjoaa hiekkasärkkineen paitsi hyvän miljöön henkirikostutkinnalle myös sijaintinsa puolesta merelliselle terrorismille ja rajat ylittäville rikoksille. Samalla haluan esikoisromaanillani tehdä Kalajoen upeita maisemia tunnetuksi matkakohteena kaikille suomalaisille.
Petri Saari on oululainen esikoiskirjailija, joka on tehnyt pitkän uran myynnin ja markkinoinnin parissa.
Petri Saari: On hiekka polttavaa (Gummerus)
427 sivua
Ilmestyy 18.5. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Ville Tiihonen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
Hurmaavan pisteliäs juhannusromaani ystävistä, rakastajista ja ystävien rakastajista22.4.2026 08:13:00 EEST | Tiedote
Tanskan merkittävimmän esikoisromaanipalkinnon voittanut Napaan asti (Gummerus) ruotii satiirisella mutta lämpimällä otteella millenniaalien epärealistisia elämänodotuksia ja valitsemisen vaikeutta. Kun opiskeluaikojen ystäväporukka kokoontuu juhannusviikoksi tanskalaiselle hygge-mökille, luvassa on hyväntahtoista kinastelua, kepeää flirttiä ja mahdollisuus antautua kesäyön unelmille. Linea Maja Ernstin romaani käännetään yli kymmenelle kielelle, ja siitä on tekeillä elokuva.
Nobelistin viiltävä muistelma viattomuuden lopusta – Uusi Annie Ernaux -suomennos Tytön tarina (Gummerus) käsittelee mestarillisesti muistamista17.4.2026 08:29:59 EEST | Tiedote
Annie Ernaux tarkastelee jälleen taidokkaasti henkilökohtaisen ja yleismaailmallisen suhdetta teoksessaan Tytön tarina (Gummerus). Se tutkii seksuaaliseen heräämiseen ja hylätyksi tulemisen pelkoon liittyviä tunteita, jotka vaikuttavat meihin ajan kerrostumien lävitse. Teoksen on suomentanut palkittu Lotta Toivanen.
ENNAKKOTIEDOTE: Lempeää vertaistukea äitiyden ensiaskelille – Beata Leppilammen esikoiskirja Rakas uusi äiti ilmestyy 4.5.15.4.2026 09:09:20 EEST | Tiedote
Kun maailmaan syntyy esikoisvauva, syntyy samalla myös uusi äiti. Yrittäjä ja sisällöntuottaja Beata Leppilammen kirja Rakas uusi äiti (Gummerus) tarjoaa vertaistukea suureen elämänmuutokseen, kun kaikki on uutta ja ympäriltä sataa keskenään ristiriitaisia neuvoja. Kirja ilmestyy ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.5.2026.
ENNAKKOTIEDOTE: Rehellinen kirja yritysjohtajan sairastumisesta antaa alkoholismille kasvot – Johanna Pohjolan ja Juha Rantasen Sokea piste (Gummerus) ilmestyy 3.5.7.4.2026 11:33:03 EEST | Tiedote
Vuorineuvos Juha Rantanen toimi lähes 30 vuoden ajan suuryritysten johtotehtävissä. Potkut Outokummun toimitusjohtajan paikalta johtivat alkoholiongelman kärjistymiseen, jonka päätteeksi läheiset toimittivat Rantasen päihdehoitoon. Hoitolaitoksessa hän tapasi täysin toisenlaisista taustoista tulevia ihmisiä, joiden kanssa entisellä yritysjohtajalla ei ollut mitään yhteistä – paitsi päihderiippuvuus. Se avasi hänen silmänsä. Johanna Pohjolan ja Juha Rantasen Sokea piste – Kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän (Gummerus) ilmestyy 3.5.
Gummerus perustaa digitaalisiin kirjoihin keskittyvän kustantamon – Juju Kustannus julkaisee viihdyttäviä tarinoita ääni- ja sähkökirjoina23.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Gummerus perustaa uuden vain digitaalisia kirjoja julkaisevan kustantamon. Juju Kustannus keskittyy genrekirjallisuuteen sekä kirjasarjoihin ja julkaisee sekä suomennettuja että kotimaisia teoksia ääni- ja sähkökirjoina.
