Diakonissalaitoksen toimintakertomus 2025: Vaikuttavuus ja kasvu etenivät rinnakkain haastavassa ajassa
28.4.2026 15:28:02 EEST | Diakonissalaitos | Tiedote
Diakonissalaitoksen vuosi 2025 oli vaikuttavuuden ja hallitun kasvun vuosi. Haastavasta ja epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta säätiökonsernin toiminta laajeni, taloudellinen tulos vahvistui ja tukea saatiin entistä useammalle ihmiselle. Juuri julkaistun vuoden 2025 toimintakertomuksen mukaan kasvu, vaikuttavuus ja taloudellinen vakaus voivat toteutua rinnakkain samalla, kun tuetaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.
Vuoden 2025 aikana Diakonissalaitoksen yleishyödyllisessä toiminnassa kohdattiin Suomessa yli 134 000 ihmistä. Asiakaskokemus pysyi erittäin korkealla tasolla: asiakastyön suositteluindeksi (NPS) oli 68 ja 81 prosenttia toimintaan osallistuneista koki yksinäisyytensä vähentyneen. Kansainvälisestä työstä hyötyi arviolta 85 000 ihmistä, joista 14 000 sai humanitaarista apua Ukrainassa.
– Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja yksinäisyys ovat syventyneet samaan aikaan, kun julkisen talouden liikkumavara on kaventunut. Vuoden 2025 tulokset osoittavat, että pitkäjänteisellä työllä voidaan vahvistaa ihmisarvoa ja vaikuttavuutta myös taloudellisesti haastavina aikoina, sanoo toimitusjohtaja Elina Juntunen.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tuotti tulosta
Nuorille suunnatun Vamoksen toimintaan osallistui vuonna 2025 yhteensä 3 791 nuorta 11 paikkakunnalla. Valmennuksen päättäneistä nuorista 43 prosenttia siirtyi työ- tai koulutuspolulle, ja lähes puolella toimeentulo parani. Kansalaistoiminnan kohtaamispaikoissa eli D-asemilla kirjattiin 54 257 kohtaamista, ja valtaosa kävijöistä koki yksinäisyyden vähentyneen ja luottamuksen toisiin ihmisiin vahvistuneen.
Vaikuttavuusperusteisten rahoitusmallien valmistelut etenivät vuonna 2025: Coimpact-verkostossa toteutettiin viisi valmistelujaksoa, ja Lahden työllisyyden hoidon kokonaishankinnassa edettiin palveluntuottajaksi.
Diakonissalaitos jatkoi aktiivista vaikuttamistyötä myös yhteiskunnallisella tasolla. Vuoden aikana laadittiin noin 35 lausuntoa ja kannanottoa, tavattiin päättäjiä yli 200 kertaa ja vahvistettiin erityisesti nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Taloudellinen tulos vahvistui, omarahoitus kasvoi
Säätiökonsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat 288 miljoonaa euroa, tilikauden ylijäämä nousi 22,7 miljoonaan euroon. Yleishyödyllisen toiminnan volyymi kasvoi selvästi, ja säätiön omarahoitus yleishyödylliseen toimintaan nousi 8,5 miljoonaan euroon, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Konsernin omavaraisuusaste oli 82 prosenttia, ja sijoitusvarallisuuden markkina-arvo nousi 264 miljoonaan euroon. Taloudellisen vahvistumisen ansiosta yleishyödyllisen työn omarahoitusta on mahdollista kasvattaa tulevina vuosina.
Rinnekodit ja koulutustoiminta osana yhteiskunnallista kokonaisuutta
Diakonissalaitoksen omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit Oy palveli noin 5 000:tä asiakasta 13 hyvinvointialueella. Rinnekotien palvelujen piirissä olevien asiakkaiden asiakaskokemus parani selvästi ja asiakastyytyväisyyden NPS nousi 46:een. Rinnekotien kasvu, laatuindikaattorien paraneminen ja valtakunnallinen läsnäolo vahvistavat Rinnekotien asemaa sote-palvelujen tuottajana ja niiden valtakunnallisena kehittäjänä myös tulevaisuudessa. Rinnekodit on Suomen neljänneksi suurin sosiaalipalveluja tuottava yhteiskunnallinen yritys ja sen liikevaihto vuonna 2025 oli 248 M€ ja tilikauden voitto 18,0 M€.
Diakonissalaitoksen omistaman Suomen Diakoniaopiston koulutuksiin osallistui yli 4 000 henkilöä ja opintonsa aloitti 1 586 opiskelijaa. Suomen Diakoniaopiston kampusalueet sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Lisäksi opetusta järjestetään valtakunnallisina toteutuksina verkkokampuksella.
– Kannattava liiketoiminta ja laadukas koulutus mahdollistavat sen, että voimme suunnata resursseja sinne, missä hätä on suurin. Taloudellinen kestävyys on yhteiskunnallisen hyvä tekemisen väline, ei itseisarvo, Juntunen korostaa.
Diakonissalaitoksen toimintaa ohjaa jatkossakin visio ”Jokaisella ihmisarvoinen elämä”. Tulevina vuosina työtä kohdennetaan entistä selkeämmin yhteiskunnan syvimpiin kipukohtiin, kuten yksinäisyyden, syrjäytymisen, asunnottomuuden ja huumekuolemien vähentämiseen.
Konsernin avainluvut 2025 (2024)
- Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2025 olivat 288M€ (283M€)
- Konsernin tilikauden ylijäämä oli 22,7 M€ (18,8M€)
- Varsinaisen toiminnan tulos oli 3,8M€ ylijäämäinen (3,6M€)
- Konsernin sijoitusarvopapereiden markkina-arvo oli vuoden 2025 lopussa noin 264M€ (239M€)
- Investoinnit 3,4M€ (6,8M€)
- Konsernin omavaraisuus vuoden 2025 päättyessä oli 82 % (81 %)
- Henkilöstön hyvinvointi 4,1/5 (4,1)
- Asiakastyytyväisyys NPS 58 (61)
Elina JuntunenToimitusjohtaja
Tohtori, valtiotieteiden maisteri Elina Juntunen on Diakonissalaitoksen konsernin toimitusjohtaja.
Jukka RautavaltaTalousjohtajaPuh:040 753 2166jukka.rautavalta@diakonissalaitos.fi
Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö
Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, katutyö, päihteet, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan liikkuva väestö, kansalaistoiminta)
Rohkeasti ihmisarvon puolesta
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen. Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Nimitys: Diakonissalaitoksen yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtajaksi Vivikka Richt20.4.2026 13:52:45 EEST | Tiedote
Diakonissalaitoksen yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty M.Sc., YTK Vivikka Richt. Hän siirtyy tehtävään sosiaali- ja terveysministeriöstä, jossa hän on toiminut viestintäjohtajana vuodesta 2020. Richt aloittaa tehtävässä 18.5.2026.
Sote-järjestöjen tärkein tehtävä ei löydy tilastoista tai rahoituspäätöksistä16.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Näkymättömät-ohjelma on tuottanut tietoa sote-järjestöjen merkityksestä haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Tieto on monistettavissa laajemmin ihmisten hyvinvointia vahvistavaan työhön.
Viestinnän monet kasvot – mikä on kuvan merkitys yhteiskunnallisessa viestinnässä? tiistaina 14.4. klo 10–12 (Teams)30.3.2026 09:14:00 EEST | Kutsu
Näkymättömät-ohjelma kutsuu toimittajia, sisällöntuottajia, viestijöitä ja viestintäpainotteisia työtä tekeviä visuaalisen viestinnän äärelle Viestinnän monet kasvot – mikä on kuvan merkitys yhteiskunnallisessa viestinnässä? -tilaisuuteen (Teams) tiistaina 14.4. klo 10–12.
Kohtaamiskuiluista kohti osallisuuden kokemusta – katsaus näkymättömyyden juurisyihin ja ratkaisuihin torstaina 16.4.202630.3.2026 09:12:00 EEST | Kutsu
Mitä ovat kohtaamiskuilut? Entä mitä on tämän päivän näkymättömyys? Näkymättömät-ohjelma tarjoaa vastauksia. Kutsumme mukaan Teams-tilaisuuteen, jossa kerromme, miltä Suomi näyttää Näkymättömät-ohjelmasta katsottuna ja millaiset käytännöt arjen työssä on todettu toimiviksi. Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tietoa ja keskustelemaan lisää.
Diakonissalaitos vahvistaa nuorten hyvinvoinnin tukea Espoossa: uusi Olohuone ja Katutaso vastaavat nuorten kasvaviin tarpeisiin23.3.2026 09:10:53 EET | Tiedote
Diakonissalaitos laajentaa toimintaansa Espoossa kahdella palvelulla, jotka tarttuvat nuorten hyvinvoinnin heikkenemiseen ja palvelutarpeen kasvuun. Vamos Espoon yhteyteen avautunut Olohuone tarjoaa matalan kynnyksen yhteisön ja tukea monikulttuurisille nuorille, ja Katutaso käynnistää jalkautuvan päihdetyön Espoossa Helsingin ja Vantaan rinnalla.
