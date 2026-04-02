Berner Oy

Omron MicroAIR Go -sumutin hengitysoireisiin.

28.4.2026 15:37:30 EEST | Berner Oy | Tiedote

Jaa

Tunnetko, kuinka flunssan jälkeen lima jää jumiin, nenä on tukossa ja kuiva sisäilma kuivattaa hengitysteitä? Nyt meillä on siihen täysin uudenlainen ratkaisu Suomen markkinalle.

Omron MicroAIR Go -sumutin
Hellävarainen sumuhoito lievittää tukkoisuutta, rauhoittaa yskää ja helpottaa hengittämistä – myös yöllä. Sopii aikuisille ja yli 6 kk ikäisille lapsille.

Uutta suomalaiselle kuluttajalle

Sumutinhoito on Suomessa vielä melko tuntematon juttu. Maailmalla Omron on sumuttimien markkinajohtaja, mutta Suomessa kategoria on ollut lähes olematon, koska täällä käypähoito -suositus ei ohjaa lääkäreitä määräämään esim. astmalääkkeitä, joita otettaisiin sumuttimella. 

Huhtikuussa 2026 lanseerattava Omron MicroAIR Go tuo kategorian Suomeen uudesta kulmasta: se on lääkkeetön apu hengitysteiden hyvinvointiin koko perheelle. Laitteessa käytetään apteekista saatavaa steriiliä keittosuolaliuosta, ja tarvittaessa se sopii myös lääkärin määräämän inhalaatiolääkkeen annosteluun.

Miksi kiinnostua

Laite muuntaa nesteen hienojakoiseksi aerosoliksi, joka kosteuttaa hengitystiet, lievittää tukkoisuutta, ohentaa ja irrottaa limaa sekä rauhoittaa kurkkua ja yskänärsytystä, jolloin hengittäminen ja nukkuminen helpottuvat.

Ratkaisu sopii erityisesti:

  • flunssaoireiden lievittämiseen
  • kuivan sisäilman aiheuttamaan hengitysteiden kuivumiseen
  • allergiaoireisiin, kuten tukkoisuuteen ja kurkun karheuteen

Sopii koko perheelle aikuisista yli 6 kuukauden ikäisiin lapsiin.

Miksi juuri tämä laite

Hiljainen ja kannettava. Mahtuu käteen tai laukkuun, USB-C-lataus ja hiljainen toimintaääni, jonka ansiosta sumutinta voi käyttää huomaamattomasti myös yöaikaan.

Käyttö onnistuu missä asennossa tahansa, jopa makuuasennossa.

Helppo käyttää ja puhdistaa. Magneettikiinnitys, leveä täyttöaukko ja läpinäkyvä ikkuna nesteen määrän seurantaan. Omronin ainutlaatuisessa verkkorakenteessa värähtelylevy ja verkko ovat erillisiä osia, mikä tekee puhdistuksesta helppoa ja mahdollistaa verkon vaihtamisen.

Omronin luotettava laatu. Omron on maailman johtava sumutinvalmistaja vuodesta 1978.

                                                                    

Saatavilla 

Omron MicroAIR Go on saatavilla mm. Prisma, Tokmanni, YA ja muut hyvin varustetut päivittäistavarakaupat ja apteekit alkaen 1.5.2026.

Suositushinta 

Omron MicroAIR Go, NE-U300-E, suositushinta 89,90 €.

Tuotekuvat 

Berner Brand Bank - Omron Lehdistötiedote MicroAir Go

Lisätiedot 

Kirsti Vesterinen, Brand Manager, e-mail: kirsti.vesterinen@berner.fi, puh. +358 50 377 9172

Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422 

Lue lisää tuotteesta

bernershop.fi/pages/omron

Kuluttajatiedustelut 

Berner Oy, puh. 0207 91 00 

Avainsanat

omronsumutinallergiasiitepöly

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

