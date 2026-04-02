Omron MicroAIR Go -sumutin hengitysoireisiin.

Uutta suomalaiselle kuluttajalle

Sumutinhoito on Suomessa vielä melko tuntematon juttu. Maailmalla Omron on sumuttimien markkinajohtaja, mutta Suomessa kategoria on ollut lähes olematon, koska täällä käypähoito -suositus ei ohjaa lääkäreitä määräämään esim. astmalääkkeitä, joita otettaisiin sumuttimella.

Huhtikuussa 2026 lanseerattava Omron MicroAIR Go tuo kategorian Suomeen uudesta kulmasta: se on lääkkeetön apu hengitysteiden hyvinvointiin koko perheelle. Laitteessa käytetään apteekista saatavaa steriiliä keittosuolaliuosta, ja tarvittaessa se sopii myös lääkärin määräämän inhalaatiolääkkeen annosteluun.

Miksi kiinnostua

Laite muuntaa nesteen hienojakoiseksi aerosoliksi, joka kosteuttaa hengitystiet, lievittää tukkoisuutta, ohentaa ja irrottaa limaa sekä rauhoittaa kurkkua ja yskänärsytystä, jolloin hengittäminen ja nukkuminen helpottuvat.

Ratkaisu sopii erityisesti:

flunssaoireiden lievittämiseen

kuivan sisäilman aiheuttamaan hengitysteiden kuivumiseen

allergiaoireisiin, kuten tukkoisuuteen ja kurkun karheuteen

Sopii koko perheelle aikuisista yli 6 kuukauden ikäisiin lapsiin.

Miksi juuri tämä laite

Hiljainen ja kannettava. Mahtuu käteen tai laukkuun, USB-C-lataus ja hiljainen toimintaääni, jonka ansiosta sumutinta voi käyttää huomaamattomasti myös yöaikaan.

Käyttö onnistuu missä asennossa tahansa, jopa makuuasennossa.

Helppo käyttää ja puhdistaa. Magneettikiinnitys, leveä täyttöaukko ja läpinäkyvä ikkuna nesteen määrän seurantaan. Omronin ainutlaatuisessa verkkorakenteessa värähtelylevy ja verkko ovat erillisiä osia, mikä tekee puhdistuksesta helppoa ja mahdollistaa verkon vaihtamisen.

Omronin luotettava laatu. Omron on maailman johtava sumutinvalmistaja vuodesta 1978.

Saatavilla

Omron MicroAIR Go on saatavilla mm. Prisma, Tokmanni, YA ja muut hyvin varustetut päivittäistavarakaupat ja apteekit alkaen 1.5.2026.

Suositushinta

Omron MicroAIR Go, NE-U300-E, suositushinta 89,90 €.

Tuotekuvat

Berner Brand Bank - Omron Lehdistötiedote MicroAir Go

Lisätiedot

Kirsti Vesterinen, Brand Manager, e-mail: kirsti.vesterinen@berner.fi, puh. +358 50 377 9172

Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422

Lue lisää tuotteesta

Kuluttajatiedustelut

Berner Oy, puh. 0207 91 00