Omron MicroAIR Go -sumutin hengitysoireisiin.
28.4.2026 15:37:30 EEST | Berner Oy | Tiedote
Tunnetko, kuinka flunssan jälkeen lima jää jumiin, nenä on tukossa ja kuiva sisäilma kuivattaa hengitysteitä? Nyt meillä on siihen täysin uudenlainen ratkaisu Suomen markkinalle.
Uutta suomalaiselle kuluttajalle
Sumutinhoito on Suomessa vielä melko tuntematon juttu. Maailmalla Omron on sumuttimien markkinajohtaja, mutta Suomessa kategoria on ollut lähes olematon, koska täällä käypähoito -suositus ei ohjaa lääkäreitä määräämään esim. astmalääkkeitä, joita otettaisiin sumuttimella.
Huhtikuussa 2026 lanseerattava Omron MicroAIR Go tuo kategorian Suomeen uudesta kulmasta: se on lääkkeetön apu hengitysteiden hyvinvointiin koko perheelle. Laitteessa käytetään apteekista saatavaa steriiliä keittosuolaliuosta, ja tarvittaessa se sopii myös lääkärin määräämän inhalaatiolääkkeen annosteluun.
Miksi kiinnostua
Laite muuntaa nesteen hienojakoiseksi aerosoliksi, joka kosteuttaa hengitystiet, lievittää tukkoisuutta, ohentaa ja irrottaa limaa sekä rauhoittaa kurkkua ja yskänärsytystä, jolloin hengittäminen ja nukkuminen helpottuvat.
Ratkaisu sopii erityisesti:
- flunssaoireiden lievittämiseen
- kuivan sisäilman aiheuttamaan hengitysteiden kuivumiseen
- allergiaoireisiin, kuten tukkoisuuteen ja kurkun karheuteen
Sopii koko perheelle aikuisista yli 6 kuukauden ikäisiin lapsiin.
Miksi juuri tämä laite
Hiljainen ja kannettava. Mahtuu käteen tai laukkuun, USB-C-lataus ja hiljainen toimintaääni, jonka ansiosta sumutinta voi käyttää huomaamattomasti myös yöaikaan.
Käyttö onnistuu missä asennossa tahansa, jopa makuuasennossa.
Helppo käyttää ja puhdistaa. Magneettikiinnitys, leveä täyttöaukko ja läpinäkyvä ikkuna nesteen määrän seurantaan. Omronin ainutlaatuisessa verkkorakenteessa värähtelylevy ja verkko ovat erillisiä osia, mikä tekee puhdistuksesta helppoa ja mahdollistaa verkon vaihtamisen.
Omronin luotettava laatu. Omron on maailman johtava sumutinvalmistaja vuodesta 1978.
Saatavilla
Omron MicroAIR Go on saatavilla mm. Prisma, Tokmanni, YA ja muut hyvin varustetut päivittäistavarakaupat ja apteekit alkaen 1.5.2026.
Suositushinta
Omron MicroAIR Go, NE-U300-E, suositushinta 89,90 €.
Kirsti Vesterinen, Brand Manager, e-mail: kirsti.vesterinen@berner.fi, puh. +358 50 377 9172
Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422
Berner Oy, puh. 0207 91 00
