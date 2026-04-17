Kesärauhan yli 70 kansainvälisen ja kotimaisen huippuartistin ohjelma on valmis – line-upin viimeistelevät Turun linnan sisäpihalle rakentuvan Elektrolinnan ja uuden Discopuiston kattaukset

Kesä alkaa Turusta jo seitsemännen kerran, kun Linnanpuistossa juhlitaan vuoden festivaalinakin palkittua Kesärauhaa 12.–14.6.2026. Kiinnostavasta indie- ja vaihtoehtoartisteja vilisevästä ohjelmistostaan, lempeästä tunnelmastaan sekä ajankohtaisista ruoka- ja juomavalikoimastaan tunnettu festivaali on julkistanut yli 20 elektronisen musiikin artistia ja dj-kollektiivia, joiden myötä Kesärauhan ohjelmisto on valmis. Kesärauhan lipunmyynti on edellä aiempien vuosien ennätyskäyriä, minkä ansiosta kolmen päivän lipuista 85 % on jo myyty. Kesärauhan lippujen hinnat nousevat vapun jälkeen 4.5.2026 alkaen.

Jo vuodesta 2022 Kesärauhaa täydentänyt Elektrolinna on löytänyt paikkansa Suomen kesän yhtenä keskeisenä elektronisen musiikin näyttämönä. Modernin konemusiikin ja keskiaikaisen Turun linnan polttopisteessä koetaan viikonlopun aikana pitkän linjan elektroartisti-tuottaja SBTRKT:n dj-setti, muun muassa teknoa ja happy hardcorea sekoitteleva DJ Fuckoff, Berliinistä saapuva DJ-tuottaja PEREL, jonka seteissä yhdistyvät melodinen tekno, EBM ja 80/90-luvun uusi aalto, DJ Aleksin & DJ HLB:n harvinainen b2b setti, tanssittavuuden maksimoinnista ja teknisestä taidokkuudestaan nimeä saanut DJ WUF, baleaarista biletunnelmaa tarjoileva Fruit Sonores, discon ja 80-luvun housen nimeen vannova Hanna Ojanen, Suomen merkityksellisimpiin elektronisen musiikin tekijöihin lukeutuva Jori Hulkkonen, minimalistisen kokeellisen liven tarjoileva Kaukolampi, kansainvälisesti meritoitunut Berliinissä vaikuttava suomalais-syntyinen dj Paula Koski sekä rap-artisti Yeboah houseen painottuvalla YEBO: House Music Is Black -teemaisella setillään.



Vuoden suurimpana uutuutena Kesärauhassa koetaan Discopuisto by Viking Line. Heti festivaaliporttien tuntumaan rakentuvalla tanssilattialla koetaan tauotta yli 30 tuntia dj-settejä viikonlopun aikana. Musiikista pitävät huolen tämän hetken kiinnostavimmat kotimaiset dj kollektiivit Bängerbingo, Club Maldoro goes Italo, SOLI KPOP CLUB, DJ Anttipiootti -French touch, DJ Kolkka, DJ Lida Moeini - Kotibileet, DJ Sara-Maaria, Club Eternal Flame with Special Guest NEON 2, Girl, put your records on!, Guilty Pleasures ja SomBadi.

Kesärauhan lempeään tunnelmaan laskeudutaan jo vapunpäivänä 1.5. Turun Vartiovuorella, kun Suomen turku julistaa kesärauhan TYYlikäs Vappupiknik –tapahtumassa. Tänä vuonna julistuksen lukee yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi. Lisäksi tapahtumassa nähdään Aprillirock-bändikilpailun voittaja TYPERÄ TYPERÄ MIES ja Nössö Nova. Tapahtuma on maksuton ja ikärajaton.

Kesärauha, Turun Linnanpuisto 12.-14.6.2026

PERJANTAI 12.6.2026: SEINABO SEY (SE), VESALA, HONNINGBARNA (NO), MIND ENTERPRISES (IT), ANTTI AUTIO, EMMA & MATILDA, URSUS FACTORY, BIJI (SE), FRENCH FILMS, HELMI MARLEENA, JOSHUA IDEHEN (SE), KOIRA, MODEM, ROSETTES, TÖÖLÖN KETTERÄ, DJ FUCKOFF, FRUIT SONORES, HANNA OJANEN, JORI HULKKONEN, BÄNGERBINGO, CLUB MALDORO goes Italo, GUILTY PLEASURES, SOLI KPOP CLUB

LAUANTAI 13.6.2026: ARLO PARKS (UK), AVAIN - punainen tiili 25v., RUUSUT, BENJAMIN, JAAKKO KULTA, MELO, SAMULI PUTRO, ANTTI PAALANEN, GOOD BOYS, HOPEASIIVET, MALLA, NÖSSÖ NOVA, KEIJU, REBEKKA HOLI, ROYA (DK), SENYA, SVART RIDÅ (SE), SWEATMASTER, SBTRKT (DJ SET) (UK), DJ ALEKSI & DJ HLB, DJ WUF, YEBO: House Music Is Black, BÄNGERBINGO, CLUB ETERNAL FLAME with special guest NEON 2, DJ KOLKKA, DJ LIDA MOEINI: KOTIBILEET, WILLAMOMAFIA

SUNNUNTAI 14.6.2026: CARIBOU (CA), FAT DOG (UK), ARPPA, MAUSTETYTÖT, VESTA, AARO630, ASLA JO, JONNA TERVOMAA, LOUNA0NLINE, LOUIE BLUE, LYYTI, OLGA MYKO (SE), RISTO, SALALIITTO, US, PEREL (DE), KAUKOLAMPI (LIVE) PAULA KOSKI, DJ ANTTIPIOOTTI – French touch, DJ SARA-MAARIA, GIRL PUT YOUR RECORDS ON, SOMBADI

Lisätiedot ja liput: www.kesarauha.fi

1 pv 105e (4.5. alkaen 109e)

2 pv 155e (4.5. alkaen 165e)

3 pv 189e (4.5. alkaen 195e)

Musiikki- ja media-alan toimijoiden akkreditointi Kesärauhaan on avautunut: https://gest.fi/customers/afdjci/9729