Rosso Jyväskylä palvelee vappuna – suljettuna 4.5. alkaen lattiaremontin vuoksi

Rosso Jyväskylän keittiötilojen lattiat uudistetaan toukokuussa, minkä vuoksi ravintola suljetaan remontin ajaksi. Muutokset eivät vaikuta ravintolan asiakastilojen sisustukseen tai miljööseen.



− Olemme avoinna normaalisti vielä vappuviikonlopun. Remontti pyritään tekemään niin, että pääsemme palvelemaan asiakkaita kesäsesonkiin mahdollisimman pian. Vapun jälkeen otamme pöytävarauksia vastaan kesäkuulle, sillä toukokuun olemme alustavasti varanneet remontille, kertoo ravintolapäällikkö Miia Nieminen Rosso Jyväskylästä.



Vuonna 2021 avattu Rosso Jyväskylä toimii tiloissa vuokralaisena.

Osuuskauppa Keskimaan muut ravintolat palvelevat normaalisti. Ravintoloiden aukioloajat ja tarjonta löytyy osoitteesta raflaamo.fi