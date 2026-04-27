Rosso Jyväskylä palvelee vappuna – suljettuna 4.5. alkaen lattiaremontin vuoksi
28.4.2026 11:35:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Rosso Jyväskylä palvelee normaalisti vappuna. Ravintola suljetaan lattiaremontin vuoksi maanantaista 4.5. alkaen, ja tavoitteena on avata ovet jälleen toukokuun loppupuolella.
Rosso Jyväskylän keittiötilojen lattiat uudistetaan toukokuussa, minkä vuoksi ravintola suljetaan remontin ajaksi. Muutokset eivät vaikuta ravintolan asiakastilojen sisustukseen tai miljööseen.
− Olemme avoinna normaalisti vielä vappuviikonlopun. Remontti pyritään tekemään niin, että pääsemme palvelemaan asiakkaita kesäsesonkiin mahdollisimman pian. Vapun jälkeen otamme pöytävarauksia vastaan kesäkuulle, sillä toukokuun olemme alustavasti varanneet remontille, kertoo ravintolapäällikkö Miia Nieminen Rosso Jyväskylästä.
Vuonna 2021 avattu Rosso Jyväskylä toimii tiloissa vuokralaisena.
Osuuskauppa Keskimaan muut ravintolat palvelevat normaalisti. Ravintoloiden aukioloajat ja tarjonta löytyy osoitteesta raflaamo.fi
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa Keskimaa, ravintolapäällikkö Miia Nieminen, puh. 010 767 5481, miia.x.nieminen@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, ryhmäpäällikkö Katja Ylitalo, puh. 010 767 3068, Katja.m.Ylitalo@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Uudistuneet Pizza & Buffa ja kahvila Presso avataan keskiviikkona 29.4. klo 10.3027.4.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Prisma Seppälän ravintolamaailmassa toteutettu kokonaisvaltainen uudistus on valmistumassa. Koko perheen ravintola Pizza & Buffa sekä kahvila Presso avataan uudistuneina asiakkaille keskiviikkona 29.4.2026 klo 10.30.
Keskimaan asiakasomistajille 2,5 % ylijäämänpalautus – yhteensä 14,6 miljoonaa euroa22.4.2026 11:45:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessaan vuoden 2025 tuloksen perusteella maksettavasta ylijäämänpalautuksesta asiakasomistajille. Tänä vuonna ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille 2,5 % heidän Osuuskauppa Keskimaasta tekemien ostojen määrästä, mikä vastaa yhteensä 14,6 miljoonaa euroa.
Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto kasvoi alkuvuonna – edellisvuosina tehdyt investoinnit vauhdittivat kasvua21.4.2026 09:12:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan tammi-maaliskuun liikevaihto oli 184,3 miljoonaa euroa, jossa oli nousua viime vuoteen 6,0 %. Liikennekaupan liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotettua enemmän. Myös päivittäistavarakauppa ylsi markkinaa parempaan kehitykseen. Break Sokos Himoksen avaaminen viime vuoden lopulla vauhditti majoitusliiketoiminnan kasvua.
Mestarin Keittiö ja Kahvila uudistui kauppakeskus Sokkarilla – entistä monipuolisemmat palvelut9.4.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Mestarin Keittiön ja Kahvilan laaja uudistus kauppakeskus Sokkarin pohjakerroksessa on valmistunut. Entistä monipuolisempi palvelukokonaisuus avautuu asiakkaille torstaina 9.4.2026. Uudistuneissa tiloissa asiakkaita odottavat entistä sujuvampi asiointi, laajentuneet kahvilapalvelut sekä arkiaamujen aamiainen ja sunnuntaibrunssi. Omassa keittiössä valmistettu lounas on säilynyt ennallaan.
Solo Sokos Hotel Paviljongissa uudistettu 170 huonetta ja aulatilat8.4.2026 08:25:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut Jyväskylässä sijaitsevan Solo Sokos Hotel Paviljonki hotellin huone- ja aulatiloja vaiheittain viimeisten noin kuuden kuukauden aikana. Uudistusten myötä hotellin kaikki alkuperäisen, vuonna 2012 rakennetun osan huoneet on päivitetty vastaamaan asiakasodotuksia ja Solo-hotellien korkeaa laatutasoa. Samalla hotellin aulatila on saanut raikkaan, yhtenäisen ilmeen.
