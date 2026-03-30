Z-sukupolven ja millenniaalien kasvava trendi: Nyt lomaillaan koko suvun voimin
28.4.2026 11:58:55 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote
Monisukupolvisilla lomilla vietetään aikaa laajennetun perheen kanssa. Kansainvälisesti kasvava ilmiö on selkeästi näkyvillä myös suomalaislomailijoiden tottumuksissa.
Tuoreen matkailutrenditilaston* mukaan lähes joka kolmas matkailija suunnittelee matkustavansa yhdessä perheensä kanssa. Vuonna 2026 jopa 31 % lomailijoista suunnittelee perhelomaa, usein siten, että mukana ovat sekä omat lapset että perheen isovanhemmat. Z-sukupolvesta jopa 51 % kertoo jo matkustaneensa vanhempiensa kanssa.
Lomaelämykset yhdistävät
Perhematkailun motiiveiksi mainitaan erityisesti pysyvien muistojen luominen (59 %) ja aitojen yhteyksien rakentaminen (29 %).
”Matkailussa on nähtävillä ilmiö, jossa lapsiperheikäisten lomailijoiden seurueessa ovat yhä useammin mukana myös isovanhemmat”, kertoo Turkin valtion matkailutoimistoa Helsingissä edustava lähetystöneuvos Arzu Emel Polat. Joskus seurueessa hypätään yhden sukupolven ylitse.
”Eläkeläiset ovat yhä aktiivisempia matkailijoita. Isovanhemmat saattavat ottaa lapsenlapset mukaan omalle etelänlomalleen vapauttaen siten aikaa ruuhkavuosia eläville vanhemmille.”
Turkin Riviera ja Antalyan rannikko ovat perheiden suosiossa
Turkki on yksi suomalaisten lapsiperheiden suosituimmista lomakohteista. Suorat lennot, sijainti samalla aikavyöhykkeellä ja hintatason kohtuullisuus tekevät siitä helpon valinnan monenikäisille matkailijoille. Hotellitarjonta on laaja, ja saatavilla on paljon lapsiperheiden tarpeisiin suunniteltuja matkailupalveluja.
Turkin suosituimmat perhekohteet sijaitsevat Antalyan rannikolla, Turkin Rivieralla. Alueen kohteista esimerkiksi Belek sopii erinomaisesti niin lasten, vanhempien kuin isovanhempien makuun. Rantalomailun ohella Belekissä voi nauttia maailmanluokan golfista ja tasokkaista hotelleista lastenkerhoineen.
”Aurinko paistaa Antalyan rannikolla jopa 300 päivää vuodessa, mikä tekee siitä varsin varman kohdevalinnan koko perheen etelänlomailuun. Alanyan ja Siden ohella myös Lara ja Belek ovat alueella suosittuja valintoja”, toteaa Polat.
Muistilista monisukupolvista lomaa suunnittelevalle
- Sujuva matkustaminen
Suorat lennot ja lyhyet siirtymät helpottavat sekä lasten että iäkkäämpien matkustusta.
- Majoituksen sopivuus
Valitse hotelli, joka palvelee eri ikäryhmiä. Huomioi perhehuoneiden saatavuus, hissit ja esteettömyys.
- Majapaikan sijainti
Onko hotellilla oma ranta? Pääseekö hotellilta jalkaisin ostoksille tai ravintolakaduille vai tarvitaanko aina bussi tai taksi?
- Monipuoliset aktiviteetit
Kohteessa on hyvä olla aktiivista ohjelmaa lapsille ja rauhallisempia vaihtoehtoja, kuten kulttuuria, luontoa tai kylpyläpalveluita vanhemmille.
- Yhteinen aika ja oma rytmi
Hyvä matkakohde mahdollistaa sekä yhdessäolon että oman ajan.
Lisätietoja
Kuvia median käyttöön
https://docs.tga.gov.tr/2yvipd70
*Lähde: https://www.skyscanner.net/travel-trends/family?
Yhteystiedot
Arzu Emel Polat, lähetystöneuvos, goTürkiye, Turkin tasavallan suurlähetystö
Puh. +358 44 988 8196, s-posti info@go-turkiye.fi
Tanja Holmberg, viestinnän yhteyshenkilö, Ikkunapaikka PR & Events
Puh. +358 50 327 8923, s-posti tanja.holmberg@ikkunapaikka.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HolmbergProjektipäällikkö, viestintäkonsulttiIkkunapaikka PR & EventsPuh:0503278923tanja.holmberg@ikkunapaikka.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Kutsu median edustajille / Lehdistömatkat Turkkiin huhti- ja elokuussa30.3.2026 16:02:49 EEST | Kutsu
Go Türkiye järjestää kaksi lehdistömatkaa Turkkiin tulevan kevään ja kesän aikana. Huhtikuun 23.–26. lähdetään Istanbuliin gastronomia- ja kulttuuriteemaiselle matkalle. Kesäkuun 1.–6. tutustutaan koillis-Turkin upeisiin luontomaisemiin ja kulttuurikohteisiin.
Turkin tapahtumavuosi 2026 on vilkas ja monipuolinen26.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Musiikkia, urheilua ja historiallisia perinteitä. Turkin tapahtumavuosi on täynnä sekä kansainvälisiä suurtapahtumia että paikallista tunnelmaa. Erityisesti Istanbulissa tapahtuu paljon – kaupungin konserttikalenteri on täynnä maailmanluokan nimiä.
Turkin matkailun kysyntä vakaa12.3.2026 10:09:20 EET | Tiedote
Turkin tasavallan kulttuuri- ja matkailuministeriö sekä Turkin valtion matkailuorganisaatio (TGA) tiedottavat, että matkailutoiminnot eri puolilla maata jatkuvat täysin normaalisti.
Makumatka Turkin Kappadokiaan on kerran elämässä -kokemus26.2.2026 14:19:37 EET | Tiedote
Satumaisista maisemistaan ja kuumailmapallolennoistaan tunnettu Kappadokia on mainio kohde paitsi seikkailijalle myös makumatkailijalle. Turkin Michelin-opas on tänä vuonna laajempi kuin koskaan, ja mukana on nyt myös ennätysmäärä ravintoloita Kappadokian alueelta: jopa 18 Michelin-listattua ravintolaa.
Turkin matkailussa ennätysvuosi: 64 miljoonaa kävijää ja 65 miljardin dollarin matkailutulot4.2.2026 10:15:09 EET | Tiedote
Turkin matkailu teki vuonna 2025 kaikkien aikojen ennätyksen sekä matkailijamäärissä että matkailutulossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme