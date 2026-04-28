Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.4.2026 12:03:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Omakotitalo palaa Äänekoskella kierälahdentiellä. Sammutustyöt edelleen käynnissä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 28.4.2026
Rakennuspalo keskisuuri Äänekoski
Pelastuslaitos sai rakennuspalotehtävän 11:08 ja tehtävälle hälytettiin yhteensä 12 yksikköä. Rakennus oli täysin tulessa yksiköiden saapuessa kohteeseen. Mahdollisista henkilövahingoista ei vielä tietoa. Sammutustyöt ovat käynnissä ja kestävät todennäköisesti useita tunteja.
Lisätietoja: klo 14.00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.4.2026 03:56:33 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.4.2026 Ihmisen pelastamistehtävä, Jyväskylä Pelastuslaitos hälytettiin ihmisen pelastamistehtävälle yöllä Jyväskylässä. Pelastuslaitoksella ei tehtävää kohteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
27.4.2026 13:34:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.4.2026 Maastopalo keskisuuri, Savitie, Jyväskylä Savitiellä Korpilahdella syttyi maastopalo, kun puu kaatui sähkölinjan päälle. Kohteeseen hälytettiin yhteensä kahdeksan yksikköä Korpilahdelta, Muuramesta ja Jyväskylästä. Palo on saatu rajattua ja paloalueen laajuus on noin 800 neliömetriä. Jälkisammutustoiminta jatkuu kohteessa. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Palokan terveysasemalla otetaan käyttöön tekoälyavustaja
27.4.2026 12:37:58 EEST | Tiedote
Palokan terveysasemalla otetaan 29.4.2026 käyttöön tekoälyavustaja, joka kysyy soittajien esitietoja jo jonotuksen aikana. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa puhelinasiointia ja nopeuttaa hoidon tarpeen arviointia.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
27.4.2026 11:09:01 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.4.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Jämsä Poliisi vastaa Jämsän pelastustehtävään liittyvästä tiedottamisesta. Pelastuslaitos ei tiedota asiasta enempää
Jokainen päihdekuolema on turha – Kampanja rohkaisee tarjoamaan ja hälyttämään apua sitä tarvitsevalle
27.4.2026 09:50:32 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue toteuttaa Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä nuorten päihdekuolemien ehkäisyyn keskittyvän kampanjan 27.4.–10.5.2026 välisenä aikana. Kampanja on osa ’Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa’ -hanketta. Kampanja näkyy esimerkiksi hyvinvointialueen ja kuntien toimipisteissä, kuten sosiaali- ja terveysasemilla ja oppilaitoksissa, julkisissa liikennevälineissä sekä sosiaalisen median kanavissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme