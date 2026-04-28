Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 28.4.2026

Rakennuspalo keskisuuri Äänekoski

Pelastuslaitos sai rakennuspalotehtävän 11:08 ja tehtävälle hälytettiin yhteensä 12 yksikköä. Rakennus oli täysin tulessa yksiköiden saapuessa kohteeseen. Mahdollisista henkilövahingoista ei vielä tietoa. Sammutustyöt ovat käynnissä ja kestävät todennäköisesti useita tunteja.

Lisätietoja: klo 14.00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112