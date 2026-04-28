Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

28.4.2026 12:03:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Omakotitalo palaa Äänekoskella kierälahdentiellä. Sammutustyöt edelleen käynnissä. 

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 28.4.2026

Rakennuspalo keskisuuri Äänekoski

Pelastuslaitos sai rakennuspalotehtävän 11:08 ja tehtävälle hälytettiin yhteensä 12 yksikköä. Rakennus oli täysin tulessa yksiköiden saapuessa kohteeseen. Mahdollisista henkilövahingoista ei vielä tietoa.  Sammutustyöt ovat käynnissä ja kestävät todennäköisesti useita tunteja. 

Lisätietoja: klo 14.00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.4.2026 13:34:26 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.4.2026 Maastopalo keskisuuri, Savitie, Jyväskylä Savitiellä Korpilahdella syttyi maastopalo, kun puu kaatui sähkölinjan päälle. Kohteeseen hälytettiin yhteensä kahdeksan yksikköä Korpilahdelta, Muuramesta ja Jyväskylästä. Palo on saatu rajattua ja paloalueen laajuus on noin 800 neliömetriä. Jälkisammutustoiminta jatkuu kohteessa. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Jokainen päihdekuolema on turha – Kampanja rohkaisee tarjoamaan ja hälyttämään apua sitä tarvitsevalle27.4.2026 09:50:32 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue toteuttaa Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä nuorten päihdekuolemien ehkäisyyn keskittyvän kampanjan 27.4.–10.5.2026 välisenä aikana. Kampanja on osa ’Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa’ -hanketta. Kampanja näkyy esimerkiksi hyvinvointialueen ja kuntien toimipisteissä, kuten sosiaali- ja terveysasemilla ja oppilaitoksissa, julkisissa liikennevälineissä sekä sosiaalisen median kanavissa.

