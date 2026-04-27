E18 / valtatien 1 Isokylän tunneli Salossa suljetaan huoltotyön takia 5.-6.5.2026 illan ja yön ajaksi

E18 / vt 1 suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi Märynummen (numero 13) ja Pappilan (numero 15) eritasoliittymien välillä. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Tie Oy huoltaa, uusii ja koekäyttää tunnelin teknisiä järjestelmiä. Maanteiden hoidon urakoitsija YIT Road Oy tekee tunnelin kevätpesun, jonka yhteydessä tehdään tunnelin vuositarkastus yhdessä Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa. Tunnelin teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan säännöllisillä huoltotöillä. Liikenteelle ja tunnelin teknisille laitteille pölystä koituvaa haittaa vähennetään myös pesemällä tunneli vuosittain.

Yhteyshenkilö: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821