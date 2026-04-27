E18 / valtatien 1 Isokylän tunneli Salossa suljetaan huoltotyön takia 5.-6.5.2026 illan ja yön ajaksi
28.4.2026 12:06:18 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Salossa Isokylän tunnelissa tehdään ilta- ja yötyönä molempien tunneliputkien huoltotöitä tiistai-illan 5.5. klo 18 ja keskiviikkoaamun 6.5. klo 6 välisenä aikana. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tunneli suljetaan liikenteeltä huoltotyön ajaksi. E18 / vt 1 liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi maastoon viitoitetulle varareitille mt 224 – mt 110 – kt 52 kautta. Varareitin pituus on 13 kilometriä.
E18 / vt 1 suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi Märynummen (numero 13) ja Pappilan (numero 15) eritasoliittymien välillä. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Tie Oy huoltaa, uusii ja koekäyttää tunnelin teknisiä järjestelmiä. Maanteiden hoidon urakoitsija YIT Road Oy tekee tunnelin kevätpesun, jonka yhteydessä tehdään tunnelin vuositarkastus yhdessä Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa. Tunnelin teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan säännöllisillä huoltotöillä. Liikenteelle ja tunnelin teknisille laitteille pölystä koituvaa haittaa vähennetään myös pesemällä tunneli vuosittain.
Yhteyshenkilö: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut27.4.2026 15:45:04 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on tänään 27.4.2026 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toiminnan sopeuttamistarve voi edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä enintään 33 henkilötyövuodella.
Nytt resultatbaserat understöd testas på 22 gårdar – målet är att utveckla vattenskyddet inom jordbruket i Skärgårdshavets område27.4.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Livskraftscentralen i Sydvästra Finland har beviljat 22 nya resultatbaserade understöd i Skärgårdshavets avrinningsområde. Med hjälp av den nya stödformen utvecklas och testas en verksamhetsmodell för resultatbaserat understöd för framtida behov. De jordbrukare som fått understödet har förbundit sig att sänka den höga fosforhalten på sina åkrar, och understödet betalas på basis av uppnådda resultat. Det första skedet i projektet, jordprovtagningen av åkrarna, inleddes i mars.
22 tilaa lähtee kokeilemaan uutta tulosperusteista avustusta – tavoitteena kehittää maatalouden vesiensuojelua Saaristomeren alueella27.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt uutta tulosperusteista avustusta 22 tilalle Saaristomeren valuma-alueella. Uuden tukimuodon avulla kehitetään ja testataan tulosperusteisen avustuksen toimintamallia tulevaisuuden tarpeisiin. Avustusta saaneet viljelijät ovat sitoutuneet peltojensa korkean fosforipitoisuuden alentamiseen, ja avustusta maksetaan saavutettujen tulosten perusteella. Hankkeen ensimmäinen vaihe, peltojen maanäytteiden ottaminen, alkoi maaliskuussa.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 1824.4.2026 13:45:00 EEST | Tiedote
Viikolla 18 tehdään päällystystöitä valmistelevia töitä kevyen liikenteen väylillä Salossa ja päällystystöitä Eurassa.
Varsinais-Suomeen vuodelle 2026 suunnitelluissa siltatyökohteissa muutoksia23.4.2026 12:43:07 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomeen vuodelle 2026 suunnitelluissa siltatyökohteissa on tapahtunut muutoksia. Osa kohteista on siirretty toteutettavaksi vuoteen 2027, joidenkin aikataulu on tarkentunut, ja vuodelle 2026 on tullut myös yksi uusi kohde.
