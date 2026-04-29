Kotapalon tuulivoimahankkeen (Keminmaa, Tornio) YVA-ohjelma nähtävillä
29.4.2026 09:50:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Kotapalon Tuulivoima Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Keminmaalle ja Tornioon suunnitellusta Kotapalon tuulivoima- ja voimajohtohankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 28.5.2026 asti
Alueelle suunnitteilla enintään 54 tuulivoimalaa
Kotapalon tuulivoimahanke sijoittuu Lapin maakunnan lounaisosaan, Keminmaan kunnan alueelle noin 15 kilometriä kunnan keskustaajamasta koilliseen. Noin 6700 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 54 tuulivoimalan rakentamista. Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat Keminmaan lisäksi Tornion kunnan alueelle.
Tutustu arvioitaviin vaihtoehtoihin
Arviointiohjelmassa tarkastellaan tuulivoimaloiden osalta kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa VE1 hankealueelle rakennetaan enintään 54 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8–12 MW. Alueen pinta-ala on noin 6 700 ha.
Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) rakennettaisiin 400 kV:n voimajohto Fingridin Viitajärven sähköasemalle Tornioon. Toisessa vaihtoehdossa (SVE2) rakennettaisiin 400 kV:n voimajohto Fingridin Keminmaan sähköasemalle.
Vaihtoehtoihin voi tutustua tarkemmin hankkeen sivulla www.ymparisto.fi/kotapalo-tuulivoima-YVA.
Tutustu arviointiohjelmaan
Arviointiohjelma on julkaistu 29.4.2026 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/kotapalo-tuulivoima-YVA. YVA-ohjelmaan voi tutustua 29.4.–28.5.2026 myös seuraavissa toimipaikoissa niiden aukioloaikoina.
- Keminmaan kunnanvirastolla (Kunnantie 3, Keminmaa)
- Keminmaan kirjastolla (Väylätie 6, Keminmaa)
- Tornion kaupungintalolla (Suensaarenkatu 4, Tornio)
- Tornion pääkirjastolla (Torikatu 2, Tornio)
- Tervolan kunnanvirastolla (Keskustie 81, Tervola)
- Tervolan kunnankirjastolla (Paasilinnan puistotie 1, Tervola).
Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina 12.5.2026 kello 17.00–19.00 Pohjanrannan juhlahuoneistossa, osoitteessa Pohjantie 23, 95310 Liedakkala. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.00 alkaen, jolloin hanketoimija on tavattavissa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivulla www.ymparisto.fi/kotapalo-tuulivoima-YVA.
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 28.5.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/40860/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä verkkosivulla www.ymparisto.fi/kotapalo-tuulivoima-YVA.
Yhteysviranomainen: Lupa- ja valvontavirasto, Emma Keränen, p. 029 525 4529, emma.keranen@lvv.fi
Hankkeesta vastaava: Kotapalon Tuulivoima Oy, hankekehityspäällikkö Sisko Kotzschmar p. 044 759 5050, sisko.kotzschmar@fortum.com
YVA-konsultti: WSP Finland Oy, projektipäällikkö Helena Railo, p. 040 585 4096, helena.railo@wsp.com
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
