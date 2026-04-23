Ensiasunnon ostajat 2026: Mies ostaa ensimmäisen asunnon yleensä yksin, nainen puolison kanssa
29.4.2026 07:00:00 EEST | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Miehistä joka toinen (50 %) ostaa ensiasunnon yksin, kun naisista näin tekee vain joka kolmas (32 %), selviää Danske Bankin Ensiasunnon ostajat 2026 -kyselytutkimuksesta. Naiset suhtautuvat myös lainanlyhennykseen eri tavoin kuin miehet.
Kyselytutkimuksen mukaan naiset ostavat asunnon yksin selvästi miehiä harvemmin. Miehistä 42 prosenttia osti asunnon yhdessä puolison kanssa. Naisista näin oli toiminut 62 prosenttia.
”Kyselytutkimuksen perusteella naiset päätyvät miehiä harvemmin ostamaan asunnon yksin. Haluan rohkaista sinkkuja ja pariskuntia selvittämään rohkeasti omia mahdollisuuksiaan sekä etsimään parhaiten tilanteeseensa sopivaa ratkaisua. Asuntoon kertynyt pääoma helpottaa seuraavan asunnon ostoa, jos esimerkiksi päätetään myöhemmin muuttaa kumppanin kanssa yhteen”, sanoo Danske Bankin asuntolainoista vastaava johtaja Sari Takala.
Kaikista asunnon omistaneista vastaajista 41 prosenttia osti asunnon yksin, 51 prosenttia yhdessä puolison kanssa, kuusi prosenttia yhdessä vanhempien kanssa ja kaksi prosenttia yhdessä ystävän tai sukulaisen kanssa.
Miehet haluavat lyhentää asuntolainaa nopeammin
Asunnon omistaneista vastaajista 58 prosenttia haluaa sovittaa ensiasuntolainan maksuaikataulua omaan elämäntilanteeseen. 17 prosenttia haluaa maksaa asuntolainan mahdollisimman nopeasti pois, kun taas 16 prosenttia haluaa mahdollisimman pitkän maksuajan.
Miehistä noin joka viides (22 %) halusi maksaa ensiasuntolainan mahdollisimman nopeasti pois. Naisista näin vastasi vain noin joka kymmenes (12 %). Kaksi kolmesta naisvastaajasta (66 %) haluaa sovittaa lainan takaisinmaksuaikaa omaan elämäntilanteeseen, kun miehistä tätä mieltä on vain joka toinen (51 %).
”Asuntolainaan voi tarvittaessa hakea lyhennysvapaata tai muuttaa laina-aikaa. Moni nuori on hyödyntänyt lainamuutoksia perhevapaiden tai opintojen aikana. Kannattaa pohtia yhdessä pankin kanssa, millainen laina istuisi omaan talouteen – ja jättää talouteen tilaa myös puskurien keräämiseen ja vaurastumiseen. Kuukausittainen säästäminen esimerkiksi rahastoon lainanlyhennyksen ohella kerryttää varallisuutta pitkällä aikavälillä”, vinkkaa Sari Takala.
Ensiasunnon ostajat 2026 -tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Danske Bank Suomen toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 29.1.-4.2.2026 Manner-Suomen suomenkielistä väestöä edustavalla näytteellä. Kyselyyn vastasi määräajassa 1238 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, jotka edustavat tässä tutkimuksessa noin 1,53 miljoonaa 18–39-vuotiasta suomalaista.
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
Päivittämätön puhelin on riski digihuijausten aikakaudella23.4.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Tekoälyn yleistyminen ja rikollisten ammattimaistuminen ovat lisänneet digihuijauksia merkittävästi, ja huijausten tunnistaminen on käynyt entistä vaikeammaksi. Yksi suurimmista riskitekijöistä digiasioinnissa ovat päivittämättömät älypuhelimet ja käyttöjärjestelmät. Danske Bank on aloittanut yhteistyön Elisan kanssa mahdollistaakseen asiakkailleen ajantasaisia digitaalisia asiointilaitteita sekä tukea niiden turvalliseen käyttöön.
Vanhemmilta saatava tuki asettaa ensiasunnon ostajat eriarvoiseen asemaan16.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Valtaosa suomalaisnuorista haluaisi omistaa asunnon. 40 prosenttia toteuttaa haaveensa vanhempien tuella, mikä nostaa esiin kysymyksen nuorten yhdenvertaisista mahdollisuuksista päästä kiinni omistusasumiseen. Tällä hetkellä omaan asuntoon säästää yhä harvempi.
Danske Bankin ja Secton kumppanuus nostaa yritysautokantojen palvelut uudelle tasolle9.4.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Danske Bank tuo markkinoille uudenlaisen yritysten autoleasingratkaisun yhteistyössä Secto Automotiven kanssa. Ratkaisu yhdistää joustavan rahoituksen ja Secton digitaaliset hallinta- ja raportointipalvelut, mikä mahdollistaa yritysautokantojen kustannusten ja ympäristövaikutusten läpinäkyvän seurannan ja huippuluokan asiakaskokemuksen.
Danske Bank: Valtaosa nuorista tavoittelee edelleen omistusasuntoa25.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Danske Bankin tuoreen Ensiasunnon ostajat 2026 -kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisnuorista haluaa edelleen omistaa asunnon. Asunnon hankkimista harkitsee 32 prosenttia vastaajista, jotka eivät ole koskaan omistaneet asuntoa. Niistä 68 prosentista, jotka eivät nyt harkitse asunnon ostamista, 86 prosenttia haluaisi kuitenkin joskus omistaa asunnon. Tutkimuksessa selvitettiin 18–39-vuotiaiden näkemyksiä ensiasunnon ostamisesta ja omistamisesta.
Suhdannekatsaus: Talous on vihdoin kääntynyt kasvuun4.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomen talous nousi viimeisellä vuosineljänneksellä taantumasta ja kääntyi kasvuun. Danske Bank ennustaa talouskasvun kiihtyvän edelleen kuluvana vuonna. Pankki pitää ennusteensa likimain ennallaan ja arvioi kokonaistuotannon kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2026 ja 1,9 prosenttia vuonna 2027. Lähi-idän konfliktin ja energiamarkkinoiden häiriöiden pitkittyminen on keskeinen riski ennusteelle, mutta tässä kohtaa pankki arvioi vaikutusten jäävän tilapäisiksi.
