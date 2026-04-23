Ensiasunnon ostajat 2026: Mies ostaa ensimmäisen asunnon yleensä yksin, nainen puolison kanssa

Kyselytutkimuksen mukaan naiset ostavat asunnon yksin selvästi miehiä harvemmin. Miehistä 42 prosenttia osti asunnon yhdessä puolison kanssa. Naisista näin oli toiminut 62 prosenttia.

”Kyselytutkimuksen perusteella naiset päätyvät miehiä harvemmin ostamaan asunnon yksin. Haluan rohkaista sinkkuja ja pariskuntia selvittämään rohkeasti omia mahdollisuuksiaan sekä etsimään parhaiten tilanteeseensa sopivaa ratkaisua. Asuntoon kertynyt pääoma helpottaa seuraavan asunnon ostoa, jos esimerkiksi päätetään myöhemmin muuttaa kumppanin kanssa yhteen”, sanoo Danske Bankin asuntolainoista vastaava johtaja Sari Takala.

Kaikista asunnon omistaneista vastaajista 41 prosenttia osti asunnon yksin, 51 prosenttia yhdessä puolison kanssa, kuusi prosenttia yhdessä vanhempien kanssa ja kaksi prosenttia yhdessä ystävän tai sukulaisen kanssa.

Miehet haluavat lyhentää asuntolainaa nopeammin

Asunnon omistaneista vastaajista 58 prosenttia haluaa sovittaa ensiasuntolainan maksuaikataulua omaan elämäntilanteeseen. 17 prosenttia haluaa maksaa asuntolainan mahdollisimman nopeasti pois, kun taas 16 prosenttia haluaa mahdollisimman pitkän maksuajan.

Miehistä noin joka viides (22 %) halusi maksaa ensiasuntolainan mahdollisimman nopeasti pois. Naisista näin vastasi vain noin joka kymmenes (12 %). Kaksi kolmesta naisvastaajasta (66 %) haluaa sovittaa lainan takaisinmaksuaikaa omaan elämäntilanteeseen, kun miehistä tätä mieltä on vain joka toinen (51 %).

”Asuntolainaan voi tarvittaessa hakea lyhennysvapaata tai muuttaa laina-aikaa. Moni nuori on hyödyntänyt lainamuutoksia perhevapaiden tai opintojen aikana. Kannattaa pohtia yhdessä pankin kanssa, millainen laina istuisi omaan talouteen – ja jättää talouteen tilaa myös puskurien keräämiseen ja vaurastumiseen. Kuukausittainen säästäminen esimerkiksi rahastoon lainanlyhennyksen ohella kerryttää varallisuutta pitkällä aikavälillä”, vinkkaa Sari Takala.

Ensiasunnon ostajat 2026 -tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Danske Bank Suomen toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 29.1.-4.2.2026 Manner-Suomen suomenkielistä väestöä edustavalla näytteellä. Kyselyyn vastasi määräajassa 1238 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, jotka edustavat tässä tutkimuksessa noin 1,53 miljoonaa 18–39-vuotiasta suomalaista.