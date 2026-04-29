Maaningan lintuvesien linnusto elpyy – taantuneet lajit palanneet

Taantuneita vesilintulajeja, kuten jouhisorsia ja tukkasotkia on palannut pesimään Maaningalle, ja linnustotulokset ovat paremmat kuin vuosikymmeniin. Pari- ja poikuemäärien trendi on ollut kohteella nouseva useilla lajeilla.

Esimerkiksi Patalahdelle on palannut yli tuhannen parin pikku- ja naurulokkikoloniat, jotka toimivat tärkeänä pedoista kertovana ”ilmahälytysjärjestelmänä” monelle muulle pesivälle lintulajille alueella.

– Järvellä tehdyt kunnostustyöt ja pitkäjänteinen vieraspetopyynti ovat parantaneet pesimäolosuhteita selvästi. Linnuston monipuolistuminen ja taantuneiden lajien paluu kertovat, että toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia, luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ismo Laakso Metsähallituksesta kertoo.

Vesilintulaskennat tuottavat tietoa

Vesilintulaskennoissa seurataan muun muassa sinisorsan, tavin, telkän ja nokikanan kantoja. Parilaskentojen päätavoitteena on seurata pesimäkantojen muutoksia ja poikuelaskennalla selvitetään pesinnän onnistumista. Parilaskennat tehdään kaksi kertaa loppukeväästä. Ajankohta tarkentuu jäiden lähdön perusteella. Poikuelaskennat tehdään heinäkuussa samoilla vakiopisteillä.

– Vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemät laskennat tuottavat tärkeää tietoa vesilintujen kannoista ja pesinnän onnistumisesta. Tuloksia hyödynnetään kestävän metsästyksen ja riistanhoidon suunnittelussa, ja uusia laskijoita tarvitaan mukaan, riistasuunnittelija Piia Ikonen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Vieraspetojen tehopyynti

Haitalliset vieraslajit supikoira ja minkki ovat merkittävä uhka vesilintujen pesinnöille. Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen Helmi-vieraspetohankkeessa vapaaehtoiset metsästäjät ovat poistaneet Maaningan lintuvesien ympäristöstä vuosina 2021–2025 noin 350 supikoiraa ja noin 180 minkkiä.

– Vieraspetopyynti on konkreettinen ja vaikuttava keino parantaa vesilintujen pesimämenestystä. Kun petopaine vähenee, yhä useampi pesintä onnistuu, riistasuunnittelija Veijo Kröger Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Vieraspetojen saalismäärät ovat lähteneet laskuun vuoden 2023–2024 huippuvuosista, mikä on osoitus onnistuneesta vieraspetopyynnistä ja vieraspetokantojen leikkaantumisesta.

