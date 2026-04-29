Suomen riistakeskus

Maaningan lintuvesien linnusto elpyy – taantuneet lajit palanneet

29.4.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote

Jaa

Maaningan kansainvälisesti arvokkailla lintuvesillä on saavutettu merkittävä käänne parempaan. Kunnostustyöt ja haitallisten vieraspetojen pyynti ovat palauttaneet alueen jälleen houkuttelevaksi paikaksi pesiä.

Telkkä Petri Jauhiainen

Taantuneita vesilintulajeja, kuten jouhisorsia ja tukkasotkia on palannut pesimään Maaningalle, ja linnustotulokset ovat paremmat kuin vuosikymmeniin. Pari- ja poikuemäärien trendi on ollut kohteella nouseva useilla lajeilla.

Esimerkiksi Patalahdelle on palannut yli tuhannen parin pikku- ja naurulokkikoloniat, jotka toimivat tärkeänä pedoista kertovana ”ilmahälytysjärjestelmänä” monelle muulle pesivälle lintulajille alueella.

– Järvellä tehdyt kunnostustyöt ja pitkäjänteinen vieraspetopyynti ovat parantaneet pesimäolosuhteita selvästi. Linnuston monipuolistuminen ja taantuneiden lajien paluu kertovat, että toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia, luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ismo Laakso Metsähallituksesta kertoo.

Vesilintulaskennat tuottavat tietoa

Vesilintulaskennoissa seurataan muun muassa sinisorsan, tavin, telkän ja nokikanan kantoja. Parilaskentojen päätavoitteena on seurata pesimäkantojen muutoksia ja poikuelaskennalla selvitetään pesinnän onnistumista. Parilaskennat tehdään kaksi kertaa loppukeväästä. Ajankohta tarkentuu jäiden lähdön perusteella. Poikuelaskennat tehdään heinäkuussa samoilla vakiopisteillä.

– Vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemät laskennat tuottavat tärkeää tietoa vesilintujen kannoista ja pesinnän onnistumisesta. Tuloksia hyödynnetään kestävän metsästyksen ja riistanhoidon suunnittelussa, ja uusia laskijoita tarvitaan mukaan, riistasuunnittelija Piia Ikonen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Vieraspetojen tehopyynti

Haitalliset vieraslajit supikoira ja minkki ovat merkittävä uhka vesilintujen pesinnöille. Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen Helmi-vieraspetohankkeessa vapaaehtoiset metsästäjät ovat poistaneet Maaningan lintuvesien ympäristöstä vuosina 2021–2025 noin 350 supikoiraa ja noin 180 minkkiä.

– Vieraspetopyynti on konkreettinen ja vaikuttava keino parantaa vesilintujen pesimämenestystä. Kun petopaine vähenee, yhä useampi pesintä onnistuu, riistasuunnittelija Veijo Kröger Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Vieraspetojen saalismäärät ovat lähteneet laskuun vuoden 2023–2024 huippuvuosista, mikä on osoitus onnistuneesta vieraspetopyynnistä ja vieraspetokantojen leikkaantumisesta.

Lue lisää:

Maaningan lintujärvet (ymparisto.fi)

Helmi-vieraspetohanke (vieraspeto.fi)

Vesilintulaskennat (luke.fi)

Avainsanat

vesilinnutluontovieraspedotvieraslajitlinnutriista

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tavi
Tavi_Petri Jauhiainen
Petri Jauhiainen
Lataa
Telkkä
Telkkä_Petri Jauhiainen
Petri Jauhiainen
Lataa
Tukkasotkat
Tukkasotkat_Petri Jauhiainen
Petri Jauhiainen
Lataa
Minkki ja sorsan poikanen
Minkki ja sorsan poikanen_Tomas Kansanaho
Tomas Kansanaho
Lataa
Naurulokki
Naurulokki_Pasi Kastemäki
Pasi Kastemäki
Lataa
Supikoira
Supikoira_Tomas Kansanaho
Tomas Kansanaho
Lataa

Linkit

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
