Maaningan lintuvesien linnusto elpyy – taantuneet lajit palanneet
29.4.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote
Maaningan kansainvälisesti arvokkailla lintuvesillä on saavutettu merkittävä käänne parempaan. Kunnostustyöt ja haitallisten vieraspetojen pyynti ovat palauttaneet alueen jälleen houkuttelevaksi paikaksi pesiä.
Taantuneita vesilintulajeja, kuten jouhisorsia ja tukkasotkia on palannut pesimään Maaningalle, ja linnustotulokset ovat paremmat kuin vuosikymmeniin. Pari- ja poikuemäärien trendi on ollut kohteella nouseva useilla lajeilla.
Esimerkiksi Patalahdelle on palannut yli tuhannen parin pikku- ja naurulokkikoloniat, jotka toimivat tärkeänä pedoista kertovana ”ilmahälytysjärjestelmänä” monelle muulle pesivälle lintulajille alueella.
– Järvellä tehdyt kunnostustyöt ja pitkäjänteinen vieraspetopyynti ovat parantaneet pesimäolosuhteita selvästi. Linnuston monipuolistuminen ja taantuneiden lajien paluu kertovat, että toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia, luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ismo Laakso Metsähallituksesta kertoo.
Vesilintulaskennat tuottavat tietoa
Vesilintulaskennoissa seurataan muun muassa sinisorsan, tavin, telkän ja nokikanan kantoja. Parilaskentojen päätavoitteena on seurata pesimäkantojen muutoksia ja poikuelaskennalla selvitetään pesinnän onnistumista. Parilaskennat tehdään kaksi kertaa loppukeväästä. Ajankohta tarkentuu jäiden lähdön perusteella. Poikuelaskennat tehdään heinäkuussa samoilla vakiopisteillä.
– Vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemät laskennat tuottavat tärkeää tietoa vesilintujen kannoista ja pesinnän onnistumisesta. Tuloksia hyödynnetään kestävän metsästyksen ja riistanhoidon suunnittelussa, ja uusia laskijoita tarvitaan mukaan, riistasuunnittelija Piia Ikonen Suomen riistakeskuksesta kertoo.
Vieraspetojen tehopyynti
Haitalliset vieraslajit supikoira ja minkki ovat merkittävä uhka vesilintujen pesinnöille. Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen Helmi-vieraspetohankkeessa vapaaehtoiset metsästäjät ovat poistaneet Maaningan lintuvesien ympäristöstä vuosina 2021–2025 noin 350 supikoiraa ja noin 180 minkkiä.
– Vieraspetopyynti on konkreettinen ja vaikuttava keino parantaa vesilintujen pesimämenestystä. Kun petopaine vähenee, yhä useampi pesintä onnistuu, riistasuunnittelija Veijo Kröger Suomen riistakeskuksesta sanoo.
Vieraspetojen saalismäärät ovat lähteneet laskuun vuoden 2023–2024 huippuvuosista, mikä on osoitus onnistuneesta vieraspetopyynnistä ja vieraspetokantojen leikkaantumisesta.
Piia IkonenRiistasuunnittelija, Pohjois-SavoPuh:029 431 2119piia.ikonen@riista.fi
Veijo KrögerRiistasuunnittelijaPuh:029 431 2296veijo.kroger@riista.fi
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Fågelbeståndet i Maaninka fågelvatten återhämtar sig – arter som tidigare minskat återvänder29.4.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
I Maaninkas internationellt betydelsefulla fågelvatten har det skett en betydande vändning till det bättre. Restaureringsarbete och fångst av invasiva främmande rovdjur har återställt området till en attraktiv häckningsplats.
Muistutus: Kutsu medialle – Tule tutustumaan Maaningan pelastettuun lintuparatiisiin24.4.2026 07:45:00 EEST | Kutsu
Suomen riistakeskus kutsuu toimittajia tutustumaan Maaningan kansainvälisesti merkittäviin lintuvesiin keskiviikkona 29.4. aamupäivällä. Aluetta on palautettu entiseen loistoonsa ja se houkuttelee jälleen lintuja levähtämään ja pesimään.
Kutsu medialle: Tule tutustumaan Maaningan pelastettuun lintuparatiisiin21.4.2026 08:00:00 EEST | Kutsu
Suomen riistakeskus kutsuu toimittajia tutustumaan Maaningan kansainvälisesti merkittäviin lintuvesiin keskiviikkona 29.4. aamupäivällä. Aluetta on palautettu entiseen loistoonsa ja se houkuttelee jälleen lintuja levähtämään ja pesimään.
