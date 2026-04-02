S-market Kivistön palvelutarjonta kasvaa apteekilla

Uudet toimitilat apteekille valmistuvat noin kilometrin päähän nykyisestä toimipaikasta. Törnävän apteekki on ollut jo pitkään Osuuskauppa Eepeen vuokralaisena. Kun S-market Kivistön laajennusta alettiin suunnitella, Eepee ehdotti myös apteekin siirtymisestä uudistettavaan S-market Kivistöön. Molemmilla osapuolilla oli halu säilyttää hyvin sujunut yhteistyö myös jatkossa.

– Törnävän apteekin muuttaminen S-market Kivistön yhteyteen tarkoittaa sekä lisää tilaa apteekin asiakkaille, että entisestään kasvavaa tuotevalikoimaa apteekille. Uudet, suuremmat tilat näkyvät hyllyjen tuotevaihtoehdoissa ja asiakkailla mukavana väljyytenä asioinnissa, kertoo apteekkari Sini Ahti.

S-market tiivistyy väliaikaisesti pienempään tilaan

Kesän alussa Eepeen vilkkain S-market tiivistyy noin puoleksi vuodeksi pienempään tilaan. Valikoima säilyy edelleen laajana ja monipuolisena, mutta luonnollisesti kaikkea emme saa mahtumaan noin puolikkaaseen tilaan. Robokuljetukset ovat käytettävissä mahdollisuuksien mukaan ja jatkavat myös uudistuksen jälkeen. Uudistuksen myötä myymälään tulee muun muassa laajemmat verkkokaupan palvelut ja ruoan verkkokaupan noutolokerikot, jotka mahdollistavat ruokaostosten tilaamisen verkosta.

– Laajennuksella haluamme varmistaa, että S-market Kivistö on lähialueen asiakkaiden ja ohikulkijoiden ykkösvalinta myös tulevaisuudessa, toimialajohtaja Iina Kalliorinne kertoo.

Uuden asemakaavan mukaisesti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan sulkemalla Kivistöntien liittymä pihaan. Ruukintieltä tulee jatkossa kaksi liittymää kiinteistön piha-alueelle. Liittymiä koskevat muutostyöt ajoittuvat touko-kesäkuun vaihteeseen.

Uudistettu Kivistön S-market avautuu kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2026.

Autopesula ja ABC-lataus Kivistöön avataan 4.6.

Autopesulassa on kaksi autopesuhallia, joten yhtä aikaa pesuun mahtuu kaksi autoa. Autopesulan vedenpuhdistusjärjestelmä säästää puhtaan veden käyttöä kierrättämällä käytetyn veden.

– Meille on tärkeää huomioida ympäristövastuullisuus ja minimoida puhtaan veden kulutus. Vedenpuhdistuksen osalta käyttöön tulee biologinen järjestelmä, jossa käytetty vesi puhdistetaan ja käytetään uudestaan, jolloin uutta vettä tarvitaan ainoastaan auton loppuhuuhteluun. Veden kierrätysaste on jopa 90 %, kertoo Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Heli Back.

Kivistön ABC-mittarikenttä uudistetaan ja se suljetaan 11.5. ja pyritään avaamaan uudelleen viikolla 23. Lähimmät korvaavat ABC:n tankkauspaikat löytyvät Joupista, Simunasta, Pajuluomalta, Tanelinrannasta ja Prisma Seinäjoelta.

ABC-lataus S-market Kivistö avataan myös 4.6., josta latauspisteitä on kuusi kappaletta, latausaseman kokonaisteho 600 kW. Latauskentälle tulee kaksi peräkärrypaikkaa ja neljä henkilöautopaikkaa. Mahdollisen kysynnän lisääntyessä tulevaisuudessa on varaus latausaseman laajentamiselle.

Rosso Pizza ja Hesburger avataan loppuvuodesta

Uudet ravintolat Rosso Pizza ja Hesburger tuovat alueelle kaivattua ruokatarjontaa ja mahdollistavat nopean ja laadukkaan ruokailun osana asiointireissua. Hesburgerille rakennetaan lisäksi erillinen Drive in -kaista, joka palvelee erityisesti liikkeellä olevia asiakkaita – niin paikallisia kuin ohikulkumatkalla olevia. Rosso Pizza tarjoaa pizzaa ja vain pizzaa: klassikot, spesiaalit, pizzlat ja pannupizzat voi nauttia paikan päällä tai napata mukaan.

– Ravintoloiden yhteyteen rakennetaan viihtyisä ja helposti saavutettava ravintolatila, joka tukee monenlaisia tarpeita; nopeaa lounasta, perheiden ruokailua tai taukoa ostosreissun lomassa, summaa ryhmäpäällikkö Jaska Lahti.

Lisätietoja:

toimialajohtaja Iina Kalliorinne p. 010 764 6300, sähköposti iina.kalliorinne@sok.fi

ryhmäpäällikkö Jaska Lahti p. 010 764 7102, sähköposti jaska.lahti@sok.fi

ryhmäpäällikkö Heli Back p. 010 764 9301, sähköposti heli.back@sok.fi

Törnävän apteekki, apteekkari Sini Ahti p. 06 429 4800 sini.ahti@apteekit.net