S-market Kivistön palvelutarjonta kasvaa apteekilla
29.4.2026 11:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Törnävän apteekki muuttaa uusiin tiloihin loppuvuodesta 2026 S-market Kivistön yhteyteen ja aloittaa esimerkiksi rokotuspalvelun asiakkailleen.
Uudet toimitilat apteekille valmistuvat noin kilometrin päähän nykyisestä toimipaikasta. Törnävän apteekki on ollut jo pitkään Osuuskauppa Eepeen vuokralaisena. Kun S-market Kivistön laajennusta alettiin suunnitella, Eepee ehdotti myös apteekin siirtymisestä uudistettavaan S-market Kivistöön. Molemmilla osapuolilla oli halu säilyttää hyvin sujunut yhteistyö myös jatkossa.
– Törnävän apteekin muuttaminen S-market Kivistön yhteyteen tarkoittaa sekä lisää tilaa apteekin asiakkaille, että entisestään kasvavaa tuotevalikoimaa apteekille. Uudet, suuremmat tilat näkyvät hyllyjen tuotevaihtoehdoissa ja asiakkailla mukavana väljyytenä asioinnissa, kertoo apteekkari Sini Ahti.
S-market tiivistyy väliaikaisesti pienempään tilaan
Kesän alussa Eepeen vilkkain S-market tiivistyy noin puoleksi vuodeksi pienempään tilaan. Valikoima säilyy edelleen laajana ja monipuolisena, mutta luonnollisesti kaikkea emme saa mahtumaan noin puolikkaaseen tilaan. Robokuljetukset ovat käytettävissä mahdollisuuksien mukaan ja jatkavat myös uudistuksen jälkeen. Uudistuksen myötä myymälään tulee muun muassa laajemmat verkkokaupan palvelut ja ruoan verkkokaupan noutolokerikot, jotka mahdollistavat ruokaostosten tilaamisen verkosta.
– Laajennuksella haluamme varmistaa, että S-market Kivistö on lähialueen asiakkaiden ja ohikulkijoiden ykkösvalinta myös tulevaisuudessa, toimialajohtaja Iina Kalliorinne kertoo.
Uuden asemakaavan mukaisesti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan sulkemalla Kivistöntien liittymä pihaan. Ruukintieltä tulee jatkossa kaksi liittymää kiinteistön piha-alueelle. Liittymiä koskevat muutostyöt ajoittuvat touko-kesäkuun vaihteeseen.
Uudistettu Kivistön S-market avautuu kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2026.
Autopesula ja ABC-lataus Kivistöön avataan 4.6.
Autopesulassa on kaksi autopesuhallia, joten yhtä aikaa pesuun mahtuu kaksi autoa. Autopesulan vedenpuhdistusjärjestelmä säästää puhtaan veden käyttöä kierrättämällä käytetyn veden.
– Meille on tärkeää huomioida ympäristövastuullisuus ja minimoida puhtaan veden kulutus. Vedenpuhdistuksen osalta käyttöön tulee biologinen järjestelmä, jossa käytetty vesi puhdistetaan ja käytetään uudestaan, jolloin uutta vettä tarvitaan ainoastaan auton loppuhuuhteluun. Veden kierrätysaste on jopa 90 %, kertoo Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Heli Back.
Kivistön ABC-mittarikenttä uudistetaan ja se suljetaan 11.5. ja pyritään avaamaan uudelleen viikolla 23. Lähimmät korvaavat ABC:n tankkauspaikat löytyvät Joupista, Simunasta, Pajuluomalta, Tanelinrannasta ja Prisma Seinäjoelta.
ABC-lataus S-market Kivistö avataan myös 4.6., josta latauspisteitä on kuusi kappaletta, latausaseman kokonaisteho 600 kW. Latauskentälle tulee kaksi peräkärrypaikkaa ja neljä henkilöautopaikkaa. Mahdollisen kysynnän lisääntyessä tulevaisuudessa on varaus latausaseman laajentamiselle.
Rosso Pizza ja Hesburger avataan loppuvuodesta
Uudet ravintolat Rosso Pizza ja Hesburger tuovat alueelle kaivattua ruokatarjontaa ja mahdollistavat nopean ja laadukkaan ruokailun osana asiointireissua. Hesburgerille rakennetaan lisäksi erillinen Drive in -kaista, joka palvelee erityisesti liikkeellä olevia asiakkaita – niin paikallisia kuin ohikulkumatkalla olevia. Rosso Pizza tarjoaa pizzaa ja vain pizzaa: klassikot, spesiaalit, pizzlat ja pannupizzat voi nauttia paikan päällä tai napata mukaan.
– Ravintoloiden yhteyteen rakennetaan viihtyisä ja helposti saavutettava ravintolatila, joka tukee monenlaisia tarpeita; nopeaa lounasta, perheiden ruokailua tai taukoa ostosreissun lomassa, summaa ryhmäpäällikkö Jaska Lahti.
Lisätietoja:
toimialajohtaja Iina Kalliorinne p. 010 764 6300, sähköposti iina.kalliorinne@sok.fi
ryhmäpäällikkö Jaska Lahti p. 010 764 7102, sähköposti jaska.lahti@sok.fi
ryhmäpäällikkö Heli Back p. 010 764 9301, sähköposti heli.back@sok.fi
Törnävän apteekki, apteekkari Sini Ahti p. 06 429 4800 sini.ahti@apteekit.net
Heli BackRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:0107649301heli.back@sok.fi
Iina KalliorinneToimialajohtajaEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6300iina.kalliorinne@sok.fi
Jaska LahtiRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:0107647102jaska.lahti@sok.fi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
S-market Ylistaron uudistuksen myötä tilat apteekille2.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, tekee uudistuksen S-market Ylistaroon. Uudistus alkaa keväällä ja valmista on lokakuun loppuun mennessä 2026. S-marketin kassa-alueen viereen rakennetaan liiketila Ylistaron apteekille. Uudet tilat antavat apteekille mahdollisuuden laajentaa aiempien toimintojen lisäksi mm. terveyspalvelutoimintaa sekä muita lisäpalveluita tarvittaessa. Kiinteistöön investoidaan uusinta tekniikkaa olevat kylmälaitteet ja -kalusteet, jotka ovat nykyisiä huomattavasti energiatehokkaampia. Uudet ovelliset kylmäkalusteet pitävät kylmän sisällään ja parantavat näin sekä asiakaskokemusta että henkilökunnan työskentelyolosuhteita. Uudistuksen yhteydessä Kaffilan toiminta sellaisenaan päättyy. Lisäksi tehtävissä muutoksissa paistopiste siirtyy S-marketin konseptin mukaisesti myymälään leipäosaston yhteyteen. Uudistuksen yhteydessä myymälään tulee kahviautomaatti sekä asiakaspenkit. Veikkauksen tuotteet myydään jatkossa S-marketin kassoilta. Kokonaisuudistuksessa käydään myö
Uudet palvelut avautuvat toukokuussa Seinäjoen Prismaan25.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Prisman uudistus etenee aikataulussaan ja uusi Ravintolamaailma avautuu toukokuussa uudessa paikassaan Prisman eteläisessä päädyssä. Ravintolamaailmasta löytyvät tutut konseptit Presso, Pizza & Buffa ja Hesburger sekä täysin uutena konseptina ravintola Mestari. Toukokuussa valmistuviin uusiin tiloihin Prismassa pääsevät muuttamaan myös jo aiemmin kiinteistössä toimineet Hyllykallion apteekki, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa ja Alko, sekä Eepeen omat S-Pankki- ja Asiakasomistajapalvelut. Uusina vuokralaisina Prismassa aloittavat 24 Pesula Oy ja Mobiilipiste. Lisäksi S-Pankki- ja Asiakasomistajapalveluiden tiloihin muuttavat Seinäjoen keskustasta rahoitus- ja sijoituspalveluita tarjoavat S-Pankkiirit. Osa Prisman uusista vuokratiloista valmistuu vielä loppuvuoden 2026 aikana, jolloin Silmäasema Optiikka Oy, Kultatähti ja Suutaripiste pääsevät muuttamaan. Samaan aikaan valmistuvat myös Sokoksen tilat.
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa uudistaa ravintolapalveluitaan Seinäjoella6.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Ideaparkissa sijaitseva Babista-ravintola suljetaan maaliskuun lopussa. Babista-ravintolan lopettamispäätökseen vaikutti Babista-konseptin ketjuohjatun toimintamallin loppuminen vuodenvaihteessa.Babistan henkilöstö työllistyy Eepeen muihin ravintoloihin. –Ravintolan sulkeminen on aina kova päätös, eikä tätä ratkaisua tehty hetken mielijohteesta. Tilannetta on tarkasteltu pitkään ja nyt oltiin tilanteessa, jossa päätös oli välttämätön. Tällä ratkaisulla vahvistamme toimialan kannattavuutta ja pystymme kehittämään muita ravintoloita pitkäjänteisesti, kertoo ravintoloiden ryhmäpäällikkö Jaska Lahti. Vuonna 2026 Eepee investoi voimakkaasti uusiin ravintolakohteisiin Prisma Seinäjoen Ravintolamaailma uudistetaan ja kasvaa 1 400 neliöön, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista. –Haluamme tarjota asiakkaille modernin ja monipuolisen kokonaisuuden. Uudistunut Ravintolamaailma tulee olemaan iso askel eteenpäin. Kokonaisuuteen tulevat Pizza & Buffa, Hesburger, Presso sekä uutuutena Mestari, jo
Marko Peltokorpi toimialajohtajaksi27.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallitus on nimennyt KTM Marko Peltokorven toimialajohtajaksi 1.6.2026 alkaen. Hänen vastuualueenaan on matkailu-, ravintola- ja liikennekaupan johtaminen. Lisäksi toimialajohtaja toimii Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan johtoryhmän jäsenenä. Marko Peltokorpi siirtyy Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palvelukseen Veikkaus Oy:n kehitysjohtajan tehtävästä. Veikkaus Oy:n johtotehtävissä Peltokorpi on työskennellyt yli kymmenen vuotta. Tätä ennen hänelle on kertynyt monipuolista työkokemusta tilintarkastajana sekä erilaisissa S-ryhmän johto- ja asiantuntijatehtävissä. – Saamme Markosta ihmisläheisen ja kehittävän johtajan, vahvasti uudistuvaan ja kannattavasti kasvavaan liiketoimintaamme. Olen erittäin iloinen Markon tulosta joukkueeseemme, kertoo toimitusjohtaja Henrik Karvonen. – Olen kiitollinen luottamuksesta ja erittäin innostunut tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta. Eepee on vahva ja arvostettu toimija, jolla on merkittävä rooli koko Etelä-Pohjanmaan elinvoiman
Ennakkotietoja Eepeen 2025 tilinpäätöksestä9.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Eepeen asiakasomistajamäärä ylitti 95 000 – vahvat panostukset uudistumiseen
