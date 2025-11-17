Juupajoki, meidän luonto -hanke innostaa liikkumaan lähiluonnossa
13.5.2026 12:58:26 EEST | Juupajoen kunta | Tiedote
Juupajoella on käynnissä laaja luontoliikuntahanke, jossa kunta ja 12 paikallista yhdistystä kannustavat liikkeelle lähiluontoon. EU:n maaseuturahaston ja Leader PoKon rahoittama hanke keskittyy uusien rakenteiden sijasta elämyksiin ja oivalluksiin.
Kunnan luotsaamassa vuoden kestävässä hankkeessa merkittävä määrä juupajokelaisia yhdistyksiä kannustaa eri-ikäisiä juupajokelaisia liikkumaan lähiluonnossa eri vuodenaikoina. Hankkeen tapahtumilla avarretaan näkökulmia tuttuihin maisemiin ja lähiluonnon tarjoamiin harrastus-, kuntoilu- ja virkistysmahdollisuuksiin.
Alle 1700 asukkaan Juupajoki näyttää samalla esimerkkiä kunnan ja yhdistysten yhteistyöstä parhaimmillaan. Paikkakunnan koko huomioiden nyt käynnissä oleva laaja hanke on valtakunnallisestikin tarkasteltuna merkittävä osoitus paikallisesta aktiivisuudesta yhteisen tavoitteen eteen.
Yhdistykset ovat paikalliskehittäjinä hankkeen onnistumisen kannalta olennaisessa roolissa. ”Pienen paikkakunnan vahvuutena paikallistuntemus ja aktiivinen tekeminen välittyvät hankkeen toimenpiteissä suoraan kuntalaisille. Opimme toinen toisiltamme, miten kotipaikkakunnan metsät ja vedet tarjoavat vastapainoa kiireiselle arjelle”, kuvailee hankkeen luontoliikuntakoordinaattori Janette Hiltunen.
Luonto on avoinna ympäri vuoden
Juupajoki, meidän luonto -hanke ei keskity uusien taukopaikkojen tai opastettujen reittien rakentamiseen. Sen sijaan hankkeessa rohkaistaan ja innostetaan nauttimaan luonnosta omalla paikkakunnalla neljänä eri vuodenaikana. Hankkeen tapahtumissa tarjotaan eväitä oivaltaa, että lähiluonto on täynnä mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitämiseen, kunkin omien kykyjen ja aikataulujen mukaan.
Kunnan hyvinvointijohtaja Anne Tuovila korostaa yhteistyön merkitystä, ”tämä on upea osoitus yhteisömme voimasta. Saumaton yhteistyö ja talkoohenki mahdollistavat kokonaisuuden, jota kunta yksin ei pystyisi toteuttamaan". Hankkeessa konkretisoituvat paikallisten yhdistysten aktiivisuus, kylähenki ja talkooperinne. Yhdistykset panostavat luontoliikuntatapahtumien toteuttamiseen yhdessä kunnan kanssa yhteensä satoja talkootunteja.
Rahoittajina EU:n maaseuturahasto ja Leader Poko
Hanke on saanut rahoituksen EU:n maaseuturahastosta ja Leader PoKolta. Julkinen rahoitus on kohdistettu asukkaiden aktivoimiseen ja lähiluonnon potentiaalin hyödyntämiseen. Kokonaisbudjetti on noin 100 000 euroa.
”Juupajoki, meidän luonto -hanke on loistava esimerkki Leader-toiminnan ytimestä eli paikallisesta aloitteellisuudesta. Kunnan asukaslukuun suhteutettuna 12 yhdistyksen yhteistyö on todella vaikuttava saavutus, joka kertoo juupajokelaisten vahvasta tahdosta kehittää omaa elinympäristöään”, toteaa Leader PoKon toiminnanjohtaja Jutta Ahro.
Nyt tehtävä yhteistyö saattaa jatkossa kannustaa paikallisia yhdistyksiä järjestämään luontoliikuntatapahtumia myös tulevina vuosina, osana oman toimintansa vuosikelloa.
Useita kymmeniä tapahtumia vuoden aikana
Hankkeen tapahtumat on suunnattu eri-ikäisille kuntalaisille. Yhdessä liikkuminen ja uusien kuntoilulajien testaaminen poikii parhaimmillaan uuden harrastuksen kipinän niillekin, joille luonnossa liikkuminen on voinut aiemmin tuntua vieraalta tai vaihtoehdot vähäisiltä.
Luonto tarjoaa mahdollisuuksia niin tavoitteelliseen liikuntaan kuin rauhalliseen ja rentoon virkistäytymiseen. Hankkeessa mukana olevan Juupajoen Yrittäjät -yhdistyksen Mira Mäkelä on osallistunut tapahtumiin myös aktiivisena kuntoilijana. Mäkelä kertoo, ”kuinka pienikin rohkaisu voi saada ihmiset liikkeelle. Hanke tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja löytää juuri itselle sopiva tapa nauttia luonnosta. Puhdas lähiluonto luo ainutlaatuiset puitteet, mutta nimenomaan yhdessä tekeminen tekee kokemuksesta merkityksellisen”.
Alkuvuoden aikana hankkeessa on jo ehditty harjoitella tulen tekoa luonnossa, opittu puolijuoukkueteltan kokoamista, järjestetty yhteisiä Luontoliikuntatiistaiden polkujuoksutapahtumia, pystytetty perhosnäyttely ja sen yhteydessä tehty tehokasta puutarhaliikuntaa sekä tarjottu juoksutekniikkavalmennusta, ravinto-opastusta ja ulkokuntosalin kiertoharjoitteluopastusta.
Seuraavana vuorossa ovat Luontoliikuntatiistaiden puistopilates- ja vesijuoksutunnit touko-kesäkuussa. Toukokuussa järjestetään kävelytapahtuma Kopsamolla, lapsille ja nuorille tarkoitettu luontoyöpyminen, jalkapallon ja pesäpallon haastekisa koko kylän liikuntafestivaaleilla, laavuliikuntamaanantait eläkeikäisille sekä terveysmetsäretkiä.
Kesällä hankkeessa järjestetään muun muassa puolipäivävaellus, kalastusretki, melontakoulu, Pikkukarhujen iltasaturetki ja paljon muuta. Syksyn tapahtumia suunnitellaan parhaillaan.
Kaikkiin hankkeen tapahtumiin on vapaa pääsy, pieneen osaan saatetaan edellyttää ennakkoilmoittautumista. Hankkeen etenemistä voi seurata sosiaalisen median kanavilla, ja kaikki tapahtumat julkaistaan kunnan verkkosivujen tapahtumakalenterissa.
Hankkeen toteuttavat paikallisyhdistykset
Juupajoen kunnan luotsaamassa luontoliikuntahankkeessa mukanaolevat juupajokelaiset yhditykset:
Juupajoen Eräpartio
Kopsamon kyläyhdistys
Lylyn kyläyhdistys
Juupajoen kappeliseurakunta
MLL Juupajoen paikallisyhdistys
Lions Club Juupajoki
Juupajoen Karjala-seura
Korkeakosken VPK:n nuoriso-osasto
Juupajoen maaseutuseura
Juupajoki-seura
Ratsastusseura Kannustin
Juupajoen Yrittäjät
Yhteyshenkilöt
Janette HiltunenLuontoliikuntakoordinaattoriJuupajoki, meidän luonto -hankePuh:044 413 8213janette.hiltunen@juupajoki.fijuupajoki.fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/juupajoki-meidan-luonto/
Anne TuovilaJuupajoen kunta, hyvinvointijohtajaPuh:050 5915 456anne.tuovila@juupajoki.fi
