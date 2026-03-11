Otava on saanut KKV:n hyväksynnän kasvattaa omistustaan Alma Mediassa
28.4.2026 15:00:00 EEST | Otava-konserni | Tiedote
Otava Oy (“Otava”) tiedotti 24.2.2026 sopineensa yhteensä 700 000 Alma Media Oyj:n (”Alma Media” tai ”Yhtiö”) osakkeen ostosta. Osakekaupan myötä Otavalle syntyisi tosiasiallinen määräysvalta Alma Mediassa ja sen toteuttaminen on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) hyväksynnälle.
Otava on saanut tänään KKV:n hyväksynnän osakekaupan toteuttamiseksi ja toteuttaa kaupan lähipäivinä. Toteutettavan osakekaupan seurauksena Otavan omistus Alma Mediassa nousee yhteensä 33 008 246 osakkeeseen, mikä vastaa noin 40,07 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.
”Alma Media on Otavalle strateginen sijoituskohde ja Otava näkee itsensä pitkäjänteisenä ja merkittävänä osakkeenomistajana Yhtiössä jatkossakin. Alma Media on hyvin johdettu yhtiö ja Otavan tavoitteena on edelleenkin säilyttää Alma Media itsenäisenä, pörssilistattuna yhtiönä. Pörssiyhtiönä toimiminen luo jatkossakin Alma Medialle hyvät edellytykset ja vakaan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle”, toteaa Otava Oy:n toimitusjohtaja Alexander Lindholm.”
Lisätietoja antaa:
Alexander Lindholm, toimitusjohtaja, Otava Oy
Puh. +358 40 833 0126
Otava has received the approval by FCCA to increase its holding in Alma Media
Otava Ltd (“Otava”) announced on 24 February 2026 that it had agreed to acquire a total of 700,000 shares in Alma Media Corporation (“Alma Media” or the “Company”). The transaction would provide Otava with effective control over Alma Media, and its closing is conditional on approval by the Finnish Competition and Consumer Authority (“FCCA”).
Otava has today received the approval by FCCA to close the transaction and will execute the share purchase in the coming days. Following the transaction, Otava's ownership in Alma Media will increase to a total of 33 008 246 shares, representing approximately 40.07 per cent of all shares and votes in the Company.
“Alma Media is a strategic investment for Otava, and Otava sees itself as a long-term and significant shareholder in the Company going forward. Alma Media is a well-managed company and Otava's goal is to keep Alma Media as an independent, listed company. Being a listed company will continue to provide Alma Media with good preconditions and a stable foundation for business development and profitable growth," says Alexander Lindholm, CEO of Otava Oy.
For further information, please contact:
Alexander Lindholm, CEO, Otava Ltd
Tel. +358 40 833 0126
