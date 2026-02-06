Saariston veneilykesä avataan Naantalin venemessuilla 22.–24. toukokuuta
29.4.2026 10:31:39 EEST | Finnboat | Tiedote
Saaristomeren veneilykesä käynnistyy perinteiseen tapaan Naantalin vanhankaupungin satamassa toukokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Naantalin venemessuilla 22.–24. toukokuuta 2026 on nähtävillä lähes sata venettä vesijeteistä ja soutuveneistä aina suuriin matkaveneisiin.
”Myös veneilytarvikkeet ja -palvelut ovat entistä kattavammin esillä, joten messut tarjoavat veneilijöille paljon nähtävää ja koettavaa”, messupäällikkö Jani Ollikainen sanoo.
Naantalin venemessut järjestetään Suomen merkittävimmän veneilyalueen keskuksessa, Naantalin Vanhankaupungin idyllisessä vierasvenesatamassa. Tapahtuma kokoaa yhteen venealan yrityksiä, veneilijöitä ja saaristosta kiinnostuneita kävijöitä avaamaan uuden veneilykauden Saaristomerellä.
Messujen suurimmat veneet ovat kotimaiset Sargo 36, Quarken 35 Cabin ja Targa 32. Esillä on myös käytettyjä veneitä, niistä suurimpana 15-metrinen Fairline Phantom sekä saman mittainen Åbo Båtvarfin historiallinen salonkivene. Suurin osa näyttelyveneistä on kuitenkin suomalaisten suosimia monikäyttöisiä perämoottoriveneitä ja saariston yhteysvenekäyttöön soveltuvia ohjaushyttiveneitä.
Ensimmäistä kertaa uivassa venenäyttelyssä ovat nähtävänä uusi vauhdikas retkipursi Beneteau First 30, täysalumiininen yhteysveneeksi hyvin sopiva ohjaushyttivene MS Boat 7 Silent, Delphia D10 Sedan -matkavene, Max 108 Pro -alumiinikatamaraani ja suorituskykyinen RIB Highfield Sport 520. Uutuusmalleja on esillä myös AMT:n, Busterin, Norkappin, Sea-Rayn, Silverin ja Terhin mallistoista.
Näytteilleasettajien ilmoittautumisaika jatkuu vielä, joten myös vene- ja näytteilleasettajaluettelo täydentyy.
Merkittävä tapahtuma koko venealalle
Naantalin venemessut syntyvät yhteistyössä Naantalin kaupungin ja useiden paikallisten toimijoiden kanssa. Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo korostaa tapahtuman merkitystä koko suomalaiselle venealalle.
”Naantalin venemessuista on muodostunut merkittävä sesongin avaus sekä veneilijöille, suomalaisille venealan toimijoille sekä Naantalin kaupungille, jolle meri, saaristo ja upea satama ovat olennaisen tärkeitä asioita”, Pajusalo arvioi.
Pajusalon mukaan toukokuisesta tapahtumasta on tullut myös luonnollinen osa venealan kolmen suurimman vuotuisen tapahtuman kokonaisuutta.
”Helsingin venemessut taittavat talvikauden kevääksi helmikuussa, Naantalin venemessut avaavat kesäkauden ja veneilykausi huipentuu elokuussa Lauttasaaressa järjestettävään Uiva Flytande -näyttelyyn”, Pajusalo kertoo.
Naantalin venemessut aukeavat perjantaina 22.5.2026 kello 13 ja messut jatkuvat aina sunnuntai-iltaan kello 17 saakka. Avajaistilaisuus järjestetään perjantaina kello 16, jolloin messuyleisön toivottaa tervetulleeksi tapahtuman suojelija, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä.
Avajaistilaisuudessa julkistetaan myös tämän vuoden Saaristomeripalkinnon saaja. Saaristomeripalkinto myönnetään taholle tai toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt Saaristomeren alueen olosuhteita, erityisesti veneilyä, matkailua tai ympäristönsuojelua.
Valinnan tekee yhdessä Naantalin venemessujen ja Finnboatin kanssa palkinnon viime vuonna saanut Aalto-Setälä.
Monipuolinen ohjelma tuo elämyksiä koko viikonlopuksi
Naantalin venemessujen ohjelmassa nähdään myös aiempien vuosien tapaan suuren suosion saanut Fashion Team -muotinäytös. Muotinäytökset nähdään satamassa kello 12 ja 14 sekä lauantaina että sunnuntaina.
Lauantaina 23.5. messualueella, Tavastin Killan läheisyydessä, järjestetään Haven Jazz yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien kanssa. Konsertti alkaa kello 18.15 ja jatkuu iltaan saakka. Esiintymässä ovat Kuba Stankiewicz Quartet feat. Jusu Heinonen & Turku Jazz Orchestra Combo. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Puolan Turun pääkonsulaatin ja Puolan suurlähetystön kanssa.
Sunnuntaina 24.5. messupäivä käynnistyy Naantalin seurakunnan järjestämällä merellisellä messulla kello 10. Messu järjestetään aivan satamalaiturin tuntumassa Santala bar & loungen terassilla.
Venemessujen viralliset jatkot järjestetään lauantaina 23.5. maineikkaalla Naantalin Kaivohuoneella. Illan pääesiintyjänä nähdään Kolmas Nainen, jolle kyseessä on vuoden ensimmäinen keikka. Ovet aukeavat kello 20.30 ja konsertti alkaa kello 21.30.
Naantalin venemessut 22.–24.5.2026 Naantalin vierasvenesatamassa
- Perjantai 22.5. klo 13.00–20.00
- Lauantai 23.5. klo 10.00–18.00
- Sunnuntai 24.5. klo 10.00–17.00
Tarkempi ohjelma julkaistaan ennen tapahtumaa messujen verkkosivuilla www.naantalinvenemessut.fi. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Perinteikäs Helsingin uiva venenäyttely Uiva Flytande järjestetään tänä vuonna 13.–16.8. Helsingin kansainväliset venemessut eli Vene Båt järjestetään Helsingin Messukeskuksessa Finnboatin toimeksiannosta seuraavan kerran 12.–21.2.2027.
Jarkko PajusaloToimitusjohtajaVenealan Keskusliitto Finnboat ryPuh:+358 40 673 4032jarkko@finnboat.fi
Jani Ollikainenmessupäällikkö
Naantalin Venemessut
Lue lisää julkaisijalta Finnboat
Båtbranschens kurs svänger i Finland – leveranserna till återförsäljare ökar6.2.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Konsumenternas osäkerhet och en långsammare ekonomisk återhämtning än väntat präglade båtbranschens försäljning ännu under 2025. Samtidigt pekar både tillväxten i det registrerade båtbeståndet, den livliga handeln med begagnade båtar och Finnboats statistik över leveranser i grossistledet på en vändning till det bättre. Branschföretagens konjunkturbarometer signalerar dessutom en försiktig optimism inför 2026.
Suomen venealan kurssi kääntymässä – tukkutoimitukset kääntyivät jo kasvuun6.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Kuluttajien epävarmuus ja talouden ennakoitua hitaampi käänne heijastui vielä venealan vuoden 2025 myyntiin. Rekisteröidyn vesikulkuneuvokannan kasvu, käytettyjen veneiden vahva kaupankäynti ja Finnboatin tukkutoimitustilastot kertovat kuitenkin käänteestä parempaan. Alan yritysten suhdannebarometri povaa varovaista optimismia myös vuodelle 2026.
Finland’s boating industry turning a corner – wholesale deliveries already back in growth6.2.2026 06:00:00 EET | Press release
Consumer uncertainty and the economy’s slower-than-expected turnaround were still reflected in the boating industry’s 2025 sales. However, growth in the registered fleet, strong trading activity in used boats, and Finnboat’s wholesale delivery statistics all indicate a shift towards improvement. The sector’s business cycle barometer also points to cautious optimism for 2026.
Finnboat – 80 år för den finländska båtbranschen4.2.2026 15:56:02 EET | Pressmeddelande
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf firar år 2026 sitt imponerande 80 årsjubileum som intressebevakare för den finländska båtbranschen. Finnboat har vuxit från en liten efterkrigsorganisation till en internationellt respekterad branschorganisation vars medlemmar står för nästan hela den inhemska omsättningen i branschen och Finlands båtexport. Finnboat uppmärksammar sitt 80 årsjubileum genom att ge ut ett omfattande historikverk om utvecklingen av den finländska båtbranschen på öppningsdagen av Vene 26 Båt mässan.
Finnboat – 80 vuotta suomalaisen venealan puolesta4.2.2026 15:56:02 EET | Tiedote
Venealan Keskusliitto Finnboat ry juhlii vuonna 2026 vaikuttavaa 80 vuoden taivaltaan suomalaisen venealan edunvalvojana. Finnboat on kasvanut pienestä sodanjälkeisestä yhdistyksestä kansainvälisesti arvostetuksi toimialajärjestöksi, jonka jäsenet vastaavat lähes koko alan kotimaan liikevaihdosta ja Suomen veneviennistä. Finnboat juhlistaa 80-vuotista taivaltaan julkaisemalla kattavan historiikin suomalaisen venealan kehityksestä Vene 26 Båt -messujen avajaispäivänä.
