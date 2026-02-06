Saariston veneilykesä avataan Naantalin venemessuilla 22.–24. toukokuuta

”Myös veneilytarvikkeet ja -palvelut ovat entistä kattavammin esillä, joten messut tarjoavat veneilijöille paljon nähtävää ja koettavaa”, messupäällikkö Jani Ollikainen sanoo.

Naantalin venemessut järjestetään Suomen merkittävimmän veneilyalueen keskuksessa, Naantalin Vanhankaupungin idyllisessä vierasvenesatamassa. Tapahtuma kokoaa yhteen venealan yrityksiä, veneilijöitä ja saaristosta kiinnostuneita kävijöitä avaamaan uuden veneilykauden Saaristomerellä.

Messujen suurimmat veneet ovat kotimaiset Sargo 36, Quarken 35 Cabin ja Targa 32. Esillä on myös käytettyjä veneitä, niistä suurimpana 15-metrinen Fairline Phantom sekä saman mittainen Åbo Båtvarfin historiallinen salonkivene. Suurin osa näyttelyveneistä on kuitenkin suomalaisten suosimia monikäyttöisiä perämoottoriveneitä ja saariston yhteysvenekäyttöön soveltuvia ohjaushyttiveneitä.

Ensimmäistä kertaa uivassa venenäyttelyssä ovat nähtävänä uusi vauhdikas retkipursi Beneteau First 30, täysalumiininen yhteysveneeksi hyvin sopiva ohjaushyttivene MS Boat 7 Silent, Delphia D10 Sedan -matkavene, Max 108 Pro -alumiinikatamaraani ja suorituskykyinen RIB Highfield Sport 520. Uutuusmalleja on esillä myös AMT:n, Busterin, Norkappin, Sea-Rayn, Silverin ja Terhin mallistoista.

Näytteilleasettajien ilmoittautumisaika jatkuu vielä, joten myös vene- ja näytteilleasettajaluettelo täydentyy.

Merkittävä tapahtuma koko venealalle

Naantalin venemessut syntyvät yhteistyössä Naantalin kaupungin ja useiden paikallisten toimijoiden kanssa. Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo korostaa tapahtuman merkitystä koko suomalaiselle venealalle.

”Naantalin venemessuista on muodostunut merkittävä sesongin avaus sekä veneilijöille, suomalaisille venealan toimijoille sekä Naantalin kaupungille, jolle meri, saaristo ja upea satama ovat olennaisen tärkeitä asioita”, Pajusalo arvioi.

Pajusalon mukaan toukokuisesta tapahtumasta on tullut myös luonnollinen osa venealan kolmen suurimman vuotuisen tapahtuman kokonaisuutta.

”Helsingin venemessut taittavat talvikauden kevääksi helmikuussa, Naantalin venemessut avaavat kesäkauden ja veneilykausi huipentuu elokuussa Lauttasaaressa järjestettävään Uiva Flytande -näyttelyyn”, Pajusalo kertoo.

Naantalin venemessut aukeavat perjantaina 22.5.2026 kello 13 ja messut jatkuvat aina sunnuntai-iltaan kello 17 saakka. Avajaistilaisuus järjestetään perjantaina kello 16, jolloin messuyleisön toivottaa tervetulleeksi tapahtuman suojelija, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä.

Avajaistilaisuudessa julkistetaan myös tämän vuoden Saaristomeripalkinnon saaja. Saaristomeripalkinto myönnetään taholle tai toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt Saaristomeren alueen olosuhteita, erityisesti veneilyä, matkailua tai ympäristönsuojelua.

Valinnan tekee yhdessä Naantalin venemessujen ja Finnboatin kanssa palkinnon viime vuonna saanut Aalto-Setälä.

Monipuolinen ohjelma tuo elämyksiä koko viikonlopuksi

Naantalin venemessujen ohjelmassa nähdään myös aiempien vuosien tapaan suuren suosion saanut Fashion Team -muotinäytös. Muotinäytökset nähdään satamassa kello 12 ja 14 sekä lauantaina että sunnuntaina.

Lauantaina 23.5. messualueella, Tavastin Killan läheisyydessä, järjestetään Haven Jazz yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien kanssa. Konsertti alkaa kello 18.15 ja jatkuu iltaan saakka. Esiintymässä ovat Kuba Stankiewicz Quartet feat. Jusu Heinonen & Turku Jazz Orchestra Combo. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Puolan Turun pääkonsulaatin ja Puolan suurlähetystön kanssa.

Sunnuntaina 24.5. messupäivä käynnistyy Naantalin seurakunnan järjestämällä merellisellä messulla kello 10. Messu järjestetään aivan satamalaiturin tuntumassa Santala bar & loungen terassilla.

Venemessujen viralliset jatkot järjestetään lauantaina 23.5. maineikkaalla Naantalin Kaivohuoneella. Illan pääesiintyjänä nähdään Kolmas Nainen, jolle kyseessä on vuoden ensimmäinen keikka. Ovet aukeavat kello 20.30 ja konsertti alkaa kello 21.30.

Naantalin venemessut 22.–24.5.2026 Naantalin vierasvenesatamassa

Perjantai 22.5. klo 13.00–20.00

Lauantai 23.5. klo 10.00–18.00

Sunnuntai 24.5. klo 10.00–17.00

Tarkempi ohjelma julkaistaan ennen tapahtumaa messujen verkkosivuilla www.naantalinvenemessut.fi. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Perinteikäs Helsingin uiva venenäyttely Uiva Flytande järjestetään tänä vuonna 13.–16.8. Helsingin kansainväliset venemessut eli Vene Båt järjestetään Helsingin Messukeskuksessa Finnboatin toimeksiannosta seuraavan kerran 12.–21.2.2027.