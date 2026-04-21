Väärin mitoitettu maalämpö voi maksaa kymmeniä tuhansia ylimääräistä – näin vältät yleisen sudenkuopan
7.5.2026 09:32:46 EEST | Chiller Oy | Tiedote
Moni kiinteistön omistaja tekee kalliin virheen heti maalämpöremontin alkumetreillä. Jos kiinteistön ilmanvaihtoa ei optimoida ennen siirtymistä maalämpöön, järjestelmä ylimitoitetaan. Se voi nostaa investointikustannuksia merkittävästi ja puolittaa maalämpöjärjestelmän elinkaaren.
Ilmanvaihto on yksi kiinteistöjen suurimmista energiasyöpöistä. Lähtötilanteesta riippuen sen kautta saattaa karata 35–70 prosenttia kiinteistön lämpöenergiasta, jos ilmanvaihtojärjestelmä on vanha tai huonosti säädetty.
Siksi jokaisessa kiinteistössä pitäisi optimoida ilmanvaihto ennen siirtymistä maalämpöön, sanoo Koja Groupin energiaremonttien asiantuntija, asiakkuusjohtaja Sauli Syrjänen.
”On tärkeää minimoida kulutus ensin ja vasta sitten miettiä, miten tarvittava energia voidaan tuottaa mahdollisimman tehokkaasti ja puhtaasti tai voidaanko se tuottaa omavaraisesti esimerkiksi aurinkopaneeleilla”, Syrjänen sanoo.
Ilmaa liikutellaan satoja tuhansia turhia kuutioita
Kiinteistöissä liikutellaan, lämmitetään ja jäähdytetään ilmaa satoja tuhansia kuutioita vuodessa täysin turhaan, Syrjänen huomauttaa. Esimerkiksi hotellihuoneen ilmanvaihto saattaa pyöriä täydellä teholla läpi vuorokauden, vaikka huone olisi käytössä vain muutaman tunnin.
Jos maalämmön mitoitus perustuu kiinteistön nykyiseen kulutukseen todellisen tarpeen sijaan, järjestelmä ylimitoitetaan väistämättä. Sama riski pätee hotellien lisäksi kaikkiin muihinkin kiinteistötyyppeihin.
Siksi yksittäisten korjausten sijaan huomio on kiinnitettävä kiinteistön kokonaisuuteen, Syrjänen sanoo. Ennen maalämpöremonttia on tehtävä perusteellinen ilmanvaihdon kartoitus, jossa selvitetään käyttöaste, olosuhteet, koneiden toiminta sekä lämmön talteenoton todellinen hyötysuhde.
Älä puhalla lämpöä harakoille
Monissa 1990- ja 2000-luvun kiinteistöissä lämmön talteenoton hyötysuhde on vain 45 prosenttia tai sitä ei ole lainkaan, jolloin energia puhalletaan poistoilman mukana ulos. Nykytekniikalla hyötysuhde voidaan nostaa jopa 85 prosenttiin.
”Jokainen hukattu kilowatti on korvattava uudella. On hullua puhaltaa lämmintä ilmaa ulos ja lämmittää uutta tilalle”, Syrjänen sanoo.
Myös jäähdytyksestä syntyvä lämpö voidaan hyödyntää heti tai varastoida maaperään lämmityskautta varten. Kun poistoilman energia kierrätetään, ostoenergian tarve pienenee merkittävästi.
Pienempi energiantarve nostaa kiinteistön arvoa
Koska kiinteistön arvo perustuu sen tuottoon, energiaremontti ja laskeva energiantarve nostavat rakennuksen arvoa. Samalla kiinteistön houkuttelevuus ja vuokrattavuus paranevat, kun käyttökustannukset laskevat ja sisäolosuhteet paranevat.
Pienentyneellä energiantarpeella on myönteisiä vaikutuksia myös ympäristöön. Syrjänen muistuttaa, että vastuullisinta on energiankulutuksen minimointi, ei pelkkä uusiutuvaan siirtyminen.
”Ainoa kestävä tapa pienentää hiilidioksidipäästöjä on pienentää energian- ja varsinkin ostoenergian kulutusta. Mitä vähemmän energiaa kulutat, sitä pienemmät päästöt ovat."
Sauli SyrjänenAsiakkuusjohtajaPuh:040 557 8774sauli.syrjanen@koja.fi
Wave on kiinteistöihin suunniteltu energia‑ ja ilmanvaihdon kokonaisratkaisu, joka yhdistää ilmankäsittelyn, lämmityksen ja jäähdytyksen yhdeksi energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi kokonaisuudeksi vahvistaen kestävää rakentamista ja kiinteistön käyttäjien hyvinvointia.
Waven ovat kehittäneet Chiller Oy ja Koja Oy, jotka ovat osa suomalaista perheyritystä Koja Groupia. Vuonna 1935 perustetun Koja Groupin liikevaihto oli 130 miljoonaa euroa vuonna 2024, ja se työllistää lähes 500 ihmistä.
