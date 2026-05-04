Kutsu medialle: Työn liike – 30 vuotta työmarkkinoiden uudistamista
5.5.2026 09:10:52 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Tervetuloa Suomen Yrittäjien Työn liike ‑kirjan mediatilaisuuteen. Kirja tarjoaa katsauksen siihen, miten Suomen Yrittäjien työmarkkinapoliittinen rooli on muuttunut järjestön 30-vuotisen historian aikana sivustaseuraajasta keskeiseksi työelämän vaikuttajaksi.
Dosentti Maiju Wuokon teos kuvaa murrosta, jossa keskitetyt sopimukset ovat väistyneet ja suomalainen korporatismi on muuttanut muotoaan. Samalla Yrittäjät on noussut toimijaksi, jonka näkemyksiä kuunnellaan tarkasti työmarkkinoiden kehittämisessä.
Kirja ilmestyy Suomen Yrittäjien 30‑vuotisjuhlavuonna ja avaa uudenlaisen näkökulman siihen, miten suomalainen työelämä on muuttunut.
Tilaisuudessa esitellään kirjan keskeiset havainnot ja taustat. Tarjolla on mahdollisuus erillishaastatteluihin.
Paikalla ovat dosentti, kirjan kirjoittaja Maiju Wuokko ja Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja toimitusjohtaja Jussi Järventaus (1996–2016).
Kirja toimitetaan sähköisessä muodossa ennakkoon sitä pyytävälle medialle. Kirja on julkivapaa tiistaina 26.5. klo 8.30.
Aika ja paikka: Tiistai 26.5. klo 8.30–9.30, Hotelli Scandic Park, Mannerheimintie 46 (opastus tilaan). Tarjolla on aamiaista, joten ilmoitathan erikoisruokavalion.
Kirjapyynnöt, ilmoittautuminen ja lisätiedot: Janika Tikkala, viestintäjohtaja p. 046 923 4386, janika.tikkala@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
