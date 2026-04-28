EU:n pitkän aikavälin budjetti, jolla vastataan kansalaisten odotuksiin ja nykypäivän haasteisiin
28.4.2026 14:58:44 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Parlamentti hyväksyi tiistaina kantansa jäsenmaiden kanssa käytäviin neuvotteluihin, jotka koskevat monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) 2028–2034 tärkeimpiä lukuja ja rakennetta.
- Mepit haluavat, että vuoden 2027 jälkeinen EU-budjetti on 1,27 prosenttia EU:n BKTL:sta ilman velan takaisinmaksukustannuksia
- Puolustus ja kilpailukyky ovat uusia painopisteitä, mutta koheesio- ja maatalousrahoitus on turvattava
- Yksinkertaistaminen ei saa heikentää avoimuutta, vastuuvelvollisuutta tai demokraattista valvontaa
- Uudet tulolähteet olisi hyväksyttävä yhdessä seuraavan talousarvion kanssa, ja niiden olisi tuotettava vuosittain noin 60 miljardia euroa
Vuosia 2028–2034 koskevan EU:n talousarvion tulisi olla 1,27 prosenttia EU:n BKTL:sta, ja NextGenerationEU -elvytysrahaston velanhoitokulut (0,11 prosenttia BKTL:sta) tulisi pitää talousarvion enimmäismäärien ulkopuolella. Näin todetaan parlamentin monivuotista rahoituskehystä koskevassa väliraportissa, joka hyväksyttiin äänin 370 puolesta, 201 vastaan ja 84 tyhjää.
Mepit esittävät noin 10 prosentin lisäystä komission heinäkuussa 2025 antamaan ehdotukseen. Lisäys jaettaisiin tasaisesti EU:n painopisteitä tukevien kolmen budjettikohdan kesken (hallintoa ja virastoja lukuun ottamatta), mikä lieventäisi inflaation vaikutuksia.
Tämä merkitsee 175,11 miljardin euron nimellistä lisäystä (vuoden 2025 kiinteinä hintoina) tai 197,30 miljardin euron nimellistä lisäystä (käypinä hintoina) verrattuna komission ehdotukseen. NextGenerationEU-välineen takaisinmaksu ei ole mukana luvuissa. Kaiken kaikkiaan parlamentti ehdottaa talousarviota, jonka suuruus on 1,78 biljoonaa euroa (vuoden 2025 kiinteinä hintoina) tai 2,01 biljoonaa euroa (käypinä hintoina), jotta voidaan rahoittaa EU:n poliittiset painopisteet ja strategiset tavoitteet.
Mepit korostavat, että EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion on edelleen oltava investointiväline, jolla tuetaan EU:n kansalaisia, alueita sekä yrityksiä, myös pk-yrityksiä. Samalla tulisi varmistaa EU:n tuoma lisäarvo kansalliseen rahankäyttöön verrattuna. Mepit vastustavat jyrkästi kaikkea uudelleenkansallistamista ja torjuvat ”à la carte” -lähestymistavan. He varoittavat, että komission jäsenvaltiokohtaisiin suunnitelmiin perustuva toimintamalli (ns. kansalliset ja alueelliset kumppanuussuunnitelmat) voisi heikentää EU:n toimintaohjelmia, vähentää avoimuutta ja luoda kilpailua edunsaajien välille.
Erillistä ja suurempaa rahoitusta tärkeimmille ohjelmille
Mepit haluavat varmistaa, että ohjelmien rahoitus pysyy riittävänä. Sitä tulisi erikseen korvamerkitä kansallisten ja alueellisten kumppanuussuunnitelmien alaisille toimille, kuten maatalous- ja kalastuspolitiikalle, aluekehitykselle, Euroopan sosiaalirahastolle, sisäasioille ja syrjäisimmille alueille sen sijaan, että jäsenmaat voisivat vapaasti ohjata rahoitusta näiden sektorien välillä. Mepit korostavat myös, että alue- ja paikallisviranomaiset olisi otettava täysipainoisesti mukaan ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.
He suhtautuvat myönteisesti komission ehdotukseen kaksinkertaistaa rahoitus, joka kohdistetaan kilpailukykyyn, puolustukseen, innovointiin, digitaaliseen ja vihreään siirtymään, infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja kulttuuriin. He kehottavat lisäämään tukea ensisijaisille ohjelmille, joita ovat muun muassa Euroopan kilpailukykyrahasto, Horisontti Eurooppa, Verkkojen Eurooppa, Erasmus+, AgoraEU ja EU:n pelastuspalvelumekanismi. Lisäksi he vaativat erillistä rahoitusta EU4Health- ja Life-ohjelmiin osana Euroopan kilpailukykyrahastoa.
Mepit kannattavat ulkoasioiden rahoituksen lisäämistä, mutta pitävät ehdotettua tasoa riittämättömänä. He kehottavat lisäämään rahoitusta laajentumiseen, kehitykseen, Ukrainan tukemiseen, monenväliseen yhteistyöhön ja humanitaariseen apuun.
Avoimuus ja valvonta uhattuina
Mepit korostavat, että budjetin yksinkertaistaminen ei saa heikentää avoimuutta, vastuuvelvollisuutta tai demokraattista valvontaa. He varoittavat, että kustannuksiin perustumattoman rahoituksen laajamittainen käyttö voi haitata rahainkäytön valvontaa ja tilintarkastamista. Mietinnössä korostetaan myös, että EU:n arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on ennakkoedellytys EU:n varojen saamiselle. Samalla halutaan välttää rankaisemasta lopullisia tuensaajia, jos niiden kotimaan hallitus rikkoo oikeusvaltioperiaatetta.
Omat varat
Mepit korostavat, että parlamentti on vahvasti sitoutunut ottamaan käyttöön uusia omia varoja NextGenerationEU-välineen velan takaisinmaksua ja talousarvion rahoittamista varten. He tukevat komission ehdottamaa ”korilähestymistapaa” ja korostavat, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä olisi hyväksyttävä uusia tulolähteitä, jotka tuottaisivat vuosittain noin 60 miljardia euroa. Jos joistakin ehdotuksista luovutaan, he kehottavat harkitsemaan muita vaihtoehtoja. Niitä olisivat muun muassa digitaalipalvelumaksu, online-rahapelipalveluista perittävä maksu, hiilirajamekanismin laajentaminen ja kryptovarojen pääomatuloihin perustuva maksu.
Tarkat luvut löytyvät väliraportin liitteestä II.
Kommentit
”Tänään Euroopan parlamentti näyttää suuntaa monivuotisen rahoituskehyksen tavoitetason ja aikataulun suhteen. Hyväksyimme vahvan neuvottelukannan, joka luo tasapainoa uusien ja aiempien painopisteiden välille sekä sisältää maltillisen 10 prosentin lisäyksen kokonaistasoon. Pyydämme nyt Eurooppa-neuvostoa toimimaan, vastaamaan ehdotuksiimme ja hyväksymään vahvan budjetin ajoissa. Me olemme valmiina neuvottelemaan, ” totesi toinen esittelijä Siegfried Mureşan (EPP, Romania).
”Maatalouspolitiikka, koheesiovarat, Horisontti Eurooppa, Erasmus+ – nämä eivät ole menneisyyden jäänteitä, vaan solidaarisen Euroopan selkäranka, joilla rakennamme tulevaisuuttamme. Kunnianhimo ilman riittäviä varoja on tyhjää puhetta, ja siksi olemme hyväksyneet vahvan neuvottelukannan seuraavaan rahoituskehykseen. Se pitää tasapainon uusien ja aiempien prioriteettien välillä sekä sisältää maltillisen korotuksen kokonaistasoon ja uusia, aitoja tulonlähteitä. Nyt Eurooppa-neuvoston tulee vastata tähän kunnianhimoon, kehittää ehdotuksiamme ja varmistaa ajoissa vahva budjetti, joka toimii alueille, edunsaajille ja kansalaisille. Odotamme innolla rakentavia neuvotteluja,” totesi toinen esittelijä Carla Tavares (S&D, Portugali).
Seuraavaksi
Parlamentilla on nyt kanta asetukseen, jossa määritellään vuosia 2028–2034 koskevan talousarvion rakenne ja tärkeimmät luvut. Monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus edellyttää parlamentin hyväksyntää, ja neuvottelut voidaan aloittaa, kun jäsenmaat ovat sopineet kannastaan.
Taustaa
Parlamentti määritteli vuoden 2027 jälkeistä EU:n talousarviota koskevat painopisteensä toukokuussa 2025. Komissio antoi heinäkuussa 2025 ehdotuksensa EU:n seuraavaksi pitkän aikavälin talousarvioksi. Johtavien meppien mukaan se merkitsee investointien reaalista jäädyttämistä samalla, kun katetaan NextGenerationEU-välineen takaisinmaksu. Suurin osa talousarvion varoista investoidaan yrityksiin, viljelijöihin, alueisiin ja kansalaisyhteiskuntaan, ja noin kuusi prosenttia käytetään hallintoon.
Lisätietoa
EU-säännöt parantavat kissojen ja koirien suojelua28.4.2026 15:36:24 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin tiistaina hyväksymä laki pyrkii estämään kaltoinkohtelua ja julmia liiketoimintakäytäntöjä sekä parantamaan kissojen ja koirien hyvinvointia.
Kutsu toimittajille 7.5.2026 klo 9.30–11.00: EU-päätöksenteko tutuksi27.4.2026 11:27:15 EEST | Kutsu
Mitä tarkoittavatkaan tavallinen lainsäätämisjärjestys, trilogit, delegoidut säädökset tai valtioneuvoston U-kirjelmä? Tervetuloa toimittajatilaisuuteemme ottamaan selvää ja kuulemaan, miten EU-asioista päätetään, ja mitkä ovat Euroopan komission, parlamentin, neuvoston ja eduskunnan roolit EU-päätöksenteossa!
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 27–30 april 2026 i Strasbourg24.4.2026 14:00:39 EEST | Pressmeddelande
EU:s budget för 2028–2034 På tisdag väntas Europaparlamentet rösta om sitt mandat för förhandlingarna med EU-länderna om EU:s nästa långtidsbudget för 2028–2034. Debatten i plenum äger rum tidigare samma dag. EU:s strategi för Mellanöstern och energisäkerhet På onsdag morgon diskuterar ledamöterna hur EU ska hantera den pågående krisen i Mellanöstern och dess konsekvenser för energipriserna med företrädare för rådet och EU-kommissionen. Ny EU-lag för att skydda hundar och katter På tisdag väntas Europaparlamentet godkänna nya EU-regler för att skydda hundar och katter mot kränkande och grymma metoder inom djuruppfödning. Dags för EU att definiera våldtäkt utifrån avsaknaden av samtycke Parlamentet väntas uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag som fastställer en gemensam definition av våldtäkt baserad på avsaknaden av frivilligt och medvetet samtycke. EU:s värden: Parlamentets lägesbedömning av de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen Europaparlamentet vänta
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 27.–30.4.2026: istuntokatsaus24.4.2026 14:00:39 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin täysistunnossa 27.–30. huhtikuuta mepit äänestävät EU:n monivuotisen rahoituskehyksen väliraportista, oikeuden toteutumisesta Ukrainassa sekä kissojen ja koirien suojaamisesta uusilla säännöillä. Lisäksi parlamentissa keskustellaan Lähi-idän tilanteesta ja energian toimitusvarmuudesta sekä Venäjä-suhteiden normalisoinninn vaaroista.
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 24.4. klo 9–1023.4.2026 09:49:21 EEST | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 24.4. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin huhtikuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
