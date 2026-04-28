EU-säännöt parantavat kissojen ja koirien suojelua
28.4.2026 15:36:24 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin tiistaina hyväksymä laki pyrkii estämään kaltoinkohtelua ja julmia liiketoimintakäytäntöjä sekä parantamaan kissojen ja koirien hyvinvointia.
- Kaikkien koirien ja kissojen rekisteröinnistä ja mikrosiruttamisesta tulee pakollista
- Kielto jalostamiselle, joka johtaa terveydelle haitallisiin liiallisiin rakenteellisiin piirteisiin
- EU-kansalaisista 44 prosentilla on lemmikki, ja 74 prosenttia haluaa parantaa niiden suojelua
Mepit hyväksyivät äänin 558–35 (52 tyhjää) ensimmäiset EU-tason hyvinvointistandardit kissoille ja koirille. Säännöt koskevat mm. niiden jalostamista, pitämistä, jäljitettävyyttä, tuontia ja kohtelua.
Laista on jo sovittu alustavasti parlamentin ja neuvoston kesken. Se velvoittaa kaikki omistajat varustamaan kissan tai koiran mikrosirulla ja rekisteröimään sen kansalliseen tietokantaan, josta tietoja voidaan vaihtaa maiden välillä. Kissojen ja koirien myyjillä ja kasvattajilla sekä löytöeläinsuojilla on neljä vuotta aikaa varautua uusiin sääntöihin. Lemmikin omistajilla, jotka eivät myy niitä, on 10 vuotta aikaa varautua sääntöihin koirien kohdalla ja 15 vuotta kissojen kohdalla.
Kielto vaarallisille käytännöille ja kaltoinkohtelulle
Laki kieltää sisäsiittoisen jalostamisen vanhempien ja jälkeläisten, sisarusten, puolisisarusten tai isovanhempien ja jälkeläistenjälkeläisten välillä. Myös jalostaminen niin, että kissalle tai koiralle syntyy terveydelle vaarallisia liioiteltuja rakenteellisia piirteitä, kielletään.
Hyvinvointisäännöissä kielletään myös kissojen ja koirien silpominen eläinnäyttelyjä, esityksiä tai kilpailuja varten, sekä niiden pitäminen kytkettynä yli tunnin ajan, paitsi lääketieteellisen hoidon aikana. Samoin kielletään piikkipannat sekä kuristavien pantojen käyttö ilman pysäytintä.
Tuonti EU:n ulkopuolelta
Laki koskee paitsi kaupallista tuontia myös ei-kaupallista eläinten siirtämistä, jotta huomioidaan mahdolliset tilanteet, jossa eläimiä tuodaan EU-maihin yksityisinä lemmikkeinä ja myydään sen jälkeen.
EU:n ulkopuolelta tuotavat kissat ja koirat on varustettava mikrosirulla ennen unionin alueelle saapumista ja rekisteröitävä kansalliseen tietokantaan. Kun lemmikin omistaja saapuu EU:hun sen ulkopuolelta, hänen tulee ennakkorekisteröidä sirulla varustettu eläimensä viisi päivää ennen saapumista, ellei sitä ole lisätty tietokantaan jo aiemmin.
Kommentti
Esittelijä, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja Veronika Vrecionová (ECR, CZ) sanoi: ”Tänään otimme merkittävän askeleen kohti kissojen ja koirien kaupan kunnollista järjestämistä EU:ssa. Viesti on selvä: lemmikit ovat perheenjäseniä, eivät esineitä tai leluja. Vihdoin saamme tiukemmat säännöt jalostamiselle ja jäljitettävyydelle. Näin voimme puuttua väärinkäytöksiin, joissa eläimet ovat vain väline nopeiden voittojen tekemiselle. Samalla takaamme asiallisesti toimiville kasvattajille reilun kilpailutilanteen.”
Seuraavaksi
Lainsäädäntö vaatii myös neuvoston hyväksynnän, ennen kuin se voi astua voimaan.
Taustaa
Noin 44 prosentilla EU-kansalaisista on lemmikki, ja peräti 74 prosenttia katsoo, että niiden hyvinvointia tulisi suojella nykyistä paremmin. Koirien ja kissojen kauppa on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja sen arvo on nykyään noin 1,3 miljardia euroa vuodessa.
Euroopan komission mukaan noin 60 prosenttia omistajista ostaa koiransa tai kissansa verkosta. Koska EU-mailla ei ole aiemmin ollut yhteisiä eläinsuojelustandardeja koirille ja kissoille, komissio teki ehdotuksen uusista säännöistä 7. joulukuuta 2023.
