Palkitut huippukokit vierailevat jälleen Naantalissa Snickarin Summer Chefs -viikoilla

Summer Chefs -viikkojen aikana tarjolla on vierailijakokin suunnittelema kolmen ruokalajin signature-menu alkusnackin tai amuse bouchén kera. Illalliskokonaisuuden viimeistelee huolella suunniteltu viiniparitus.

Ensimmäisenä Snickarin keittiön ottaa haltuunsa Vuoden kokki 2025 ja helsinkiläisen Bistro Egon Culinary Lead Piero Silvani. Hänen menunsa on tarjolla 9.–13. kesäkuuta.

Loppukesästä 11.–15. elokuuta vierailulle saapuu puolestaan vuoden 2025 MasterChef Professionals Eesti -kilpailun voittaja, huippukokki Kim Päivästö.

– On hienoa saada ansioituneita kokkeja myös tänä kesänä vierailulle Naantaliin. Tapahtuma on saanut runsaasti kiitosta asiakkailtamme aikaisempina vuosina, ja samalla se on hieno mahdollisuus henkilöstöllemme oppia suoraan alan huipuilta. Summer Chef -kattaukset täyttyvät aina hyvin nopeasti, joten pöytävaraus kannattaa tehdä ajoissa, vinkkaa Snickaria operoivan Sunborn Saga Oy:n ravintolatoimenpäällikkö Jarno Seppä.

Snickari avautuu parin viikon kuluttua

Snickari avaa ovensa talvitauon jälkeen 13. toukokuuta. Avajaisviikolla 13.–16.5. tarjolla on neljän ruokalajin menukokonaisuus.

Ravintolan kesämenu rakentuu tänäkin vuonna pohjoismaisista mauista, lähiruoasta ja sesongin parhaista raaka-aineista. Juomapuolella panostetaan erityisesti raikkaisiin cocktaileihin ja mocktaileihin. Snickarin terassille tuodaan kesäksi smoker, jossa savustetaan tuoreita katkarapuja torstaisin läpi kesän. Rapuja myydään niin kauan kuin niitä riittää. Ensimmäisen kerran rapuja on saatavilla jo avausviikolla torstaina 14. toukokuuta.

Tänä kesänä ravintolassa tuodaan esiin entistä enemmän myös Snickarin talon noin 150-vuotista historiaa.

– Legendan mukaan talossa aikanaan asunut kauppiasperheen tytär Karolina kummittelee talon yläkerrassa yhä. Hän saa kesäksi oman savuavan nimikkococktailin, jonka tilaaminen on jo itsessään elämys, Seppä lupaa.

Snickari osallistuu myös Naantalin Rannan ravintolat ry:n avajaistapahtumaan lauantaina 16. toukokuuta. Tapahtumassa on tarjolla maisteluannoksia ja pieni viinilasillinen viiden euron yhteishintaan.

Snickari Summer Chefs -kokkivierailijat

Piero Silvani on Vuoden kokki 2025 ja helsinkiläisen Bistro Egon Culinary Lead. Hän on rakentanut uraansa jo lähes 16 vuoden ajan Helsingin ja Tukholman Michelin-ravintoloista aina suuriin catering-tapahtumiin. Pieron intohimona on tehdä ravintolaillasta ainutlaatuinen elämys, jossa pienimmätkin yksityiskohdat huomioidaan. Hänen ruokafilosofiansa perustuu klassisen ja modernin keittiön yhdistämiseen sekä korkealaatuisiin raaka-aineisiin.

Kim Päivästö on suomalainen huippukokki ja keittiömestari, joka nousi kansainväliseen tietoisuuteen voitettuaan MasterChef Professionals Eesti -kilpailun. Hänellä on yli 18 vuoden kokemus ravintola-alalta, mukaan lukien työskentely useissa Michelin-tähdillä palkituissa ravintoloissa Euroopassa. Suomessa Kim on toiminut keittiömestarina muun muassa Michelin-tähdet saaneissa Demossa ja Inarissa. Kimin tyyli yhdistää klassisen ranskalaisen keittiön tekniikat moderneihin vaikutteisiin erityisesti Aasiasta ja Japanista. Suomessa hänet tunnetaan myös Suomessa Vuoden Kokki 2021 -voittajana. Hän on osakkaana Twenty Four Social Club -ravintolassa ja vaikuttaa nykyisin pääosin Virossa, missä hän kehittää uusia ravintolakonsepteja ja tuo rohkeita makuelämyksiä kansainväliseen ruokakulttuuriin.

Ravintola Snickari

Mannerheiminkatu 2

21100 Naantali

Aukioloajat toukokuussa

ke-la 13.–16.5. 17–22

pe-la 22.–23.5 12–23

su 24.5. 12–19

ke-la 27.–30.5. 16–23

Varaukset

snickari.fi



Sunborn asiakaspalvelu

sales@sunborn.fi

p. 0300 44550 (0,65 €/min + pvm/mpm)