Palkitut huippukokit vierailevat jälleen Naantalissa Snickarin Summer Chefs -viikoilla
28.4.2026 15:03:30 EEST | Ravintola Snickari | Tiedote
Kolmatta kertaa järjestettävät Snickari Summer Chefs -viikot ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana Naantalin ruokakesää. Vanhankaupungin rannassa sijaitseva ravintola Snickari saa tulevana kesänä vieraakseen kaksi palkittua huippukokkia.
Summer Chefs -viikkojen aikana tarjolla on vierailijakokin suunnittelema kolmen ruokalajin signature-menu alkusnackin tai amuse bouchén kera. Illalliskokonaisuuden viimeistelee huolella suunniteltu viiniparitus.
Ensimmäisenä Snickarin keittiön ottaa haltuunsa Vuoden kokki 2025 ja helsinkiläisen Bistro Egon Culinary Lead Piero Silvani. Hänen menunsa on tarjolla 9.–13. kesäkuuta.
Loppukesästä 11.–15. elokuuta vierailulle saapuu puolestaan vuoden 2025 MasterChef Professionals Eesti -kilpailun voittaja, huippukokki Kim Päivästö.
– On hienoa saada ansioituneita kokkeja myös tänä kesänä vierailulle Naantaliin. Tapahtuma on saanut runsaasti kiitosta asiakkailtamme aikaisempina vuosina, ja samalla se on hieno mahdollisuus henkilöstöllemme oppia suoraan alan huipuilta. Summer Chef -kattaukset täyttyvät aina hyvin nopeasti, joten pöytävaraus kannattaa tehdä ajoissa, vinkkaa Snickaria operoivan Sunborn Saga Oy:n ravintolatoimenpäällikkö Jarno Seppä.
Snickari avautuu parin viikon kuluttua
Snickari avaa ovensa talvitauon jälkeen 13. toukokuuta. Avajaisviikolla 13.–16.5. tarjolla on neljän ruokalajin menukokonaisuus.
Ravintolan kesämenu rakentuu tänäkin vuonna pohjoismaisista mauista, lähiruoasta ja sesongin parhaista raaka-aineista. Juomapuolella panostetaan erityisesti raikkaisiin cocktaileihin ja mocktaileihin. Snickarin terassille tuodaan kesäksi smoker, jossa savustetaan tuoreita katkarapuja torstaisin läpi kesän. Rapuja myydään niin kauan kuin niitä riittää. Ensimmäisen kerran rapuja on saatavilla jo avausviikolla torstaina 14. toukokuuta.
Tänä kesänä ravintolassa tuodaan esiin entistä enemmän myös Snickarin talon noin 150-vuotista historiaa.
– Legendan mukaan talossa aikanaan asunut kauppiasperheen tytär Karolina kummittelee talon yläkerrassa yhä. Hän saa kesäksi oman savuavan nimikkococktailin, jonka tilaaminen on jo itsessään elämys, Seppä lupaa.
Snickari osallistuu myös Naantalin Rannan ravintolat ry:n avajaistapahtumaan lauantaina 16. toukokuuta. Tapahtumassa on tarjolla maisteluannoksia ja pieni viinilasillinen viiden euron yhteishintaan.
Snickari Summer Chefs -kokkivierailijat
Piero Silvani on Vuoden kokki 2025 ja helsinkiläisen Bistro Egon Culinary Lead. Hän on rakentanut uraansa jo lähes 16 vuoden ajan Helsingin ja Tukholman Michelin-ravintoloista aina suuriin catering-tapahtumiin. Pieron intohimona on tehdä ravintolaillasta ainutlaatuinen elämys, jossa pienimmätkin yksityiskohdat huomioidaan. Hänen ruokafilosofiansa perustuu klassisen ja modernin keittiön yhdistämiseen sekä korkealaatuisiin raaka-aineisiin.
Kim Päivästö on suomalainen huippukokki ja keittiömestari, joka nousi kansainväliseen tietoisuuteen voitettuaan MasterChef Professionals Eesti -kilpailun. Hänellä on yli 18 vuoden kokemus ravintola-alalta, mukaan lukien työskentely useissa Michelin-tähdillä palkituissa ravintoloissa Euroopassa. Suomessa Kim on toiminut keittiömestarina muun muassa Michelin-tähdet saaneissa Demossa ja Inarissa. Kimin tyyli yhdistää klassisen ranskalaisen keittiön tekniikat moderneihin vaikutteisiin erityisesti Aasiasta ja Japanista. Suomessa hänet tunnetaan myös Suomessa Vuoden Kokki 2021 -voittajana. Hän on osakkaana Twenty Four Social Club -ravintolassa ja vaikuttaa nykyisin pääosin Virossa, missä hän kehittää uusia ravintolakonsepteja ja tuo rohkeita makuelämyksiä kansainväliseen ruokakulttuuriin.
Ravintola Snickari
Mannerheiminkatu 2
21100 Naantali
Aukioloajat toukokuussa
ke-la 13.–16.5. 17–22
pe-la 22.–23.5 12–23
su 24.5. 12–19
ke-la 27.–30.5. 16–23
Varaukset
snickari.fi
Sunborn asiakaspalvelu
sales@sunborn.fi
p. 0300 44550 (0,65 €/min + pvm/mpm)
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
Jarno Seppä
ravintolatoimenpäällikkö
Sunborn Saga Oy
p. 044 55 66 252
jarno.seppa@sunborn.fi
Ravintola Snickari on Sunborn Saga Oy:n operoima ravintola Naantalin Vanhankaupungin rannassa ja osa perheomisteista Sunborn Groupia, joka tunnetaan Suomessa kylpylätoiminnan pioneerina ja laadukkaiden ravintolapalveluiden tuottajana. Konsernissa on jo 50 vuoden kokemus hotelli- ja ravintola-alalta aina tasokkaista ravintoloista palkittuihin kokous- ja konferenssipalveluihin. Yritykseen kuuluvat muun muassa Naantalin Kylpylä ja Ruissalon Kylpylä ravintoloineen, Kuntoutuskeskus Ruissalo sekä ravintola Naantalin Kaivohuone.
Lue lisää julkaisijalta Ravintola Snickari
Snickari Summer Chefs -viikot tuovat jälleen nimekkäitä kokkivieraita Naantaliin15.4.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin ja lähiseudun kulinaristeja sekä matkailijoita hemmotellaan myös tänä kesänä huippuluokan illalliselämyksillä, kun suositut Snickari Summer Chefs -viikot tekevät odotetun paluun. Kaikki kesän kokkivierailijat edustavat Suomen parhaimmistoa.
Snickari Summer Chefs -viikot tuovat Naantaliin tulevana kesänä kolme huippukokkia19.4.2024 11:00:00 EEST | Tiedote
Naantali nostaa entisestään profiiliaan kiinnostavana ruokakohteena, kun Vanhankaupungin rannassa paraatipaikalla sijaitsevaan ravintola Snickariin saadaan ensi kesänä vierailulle peräti kolme huippukokkia.
Syysaukiolo ja uusi menu - Snickari piristää Naantalin ravintolatarjontaa20.9.2018 14:50:00 EEST | Uutinen
Kesällä 2017 avattu ravintola Snickari saavutti nopeasti niin Naantalin asukkaiden kuin kesävieraidenkin suosion. Tänä vuonna herkuttelua jatketaan, vaikka kesä päättyikin - Snickari pitää ovensa auki ensimmäistä kertaa koko syksyn, tuoden kaivatun lisän Naantalin ravintolatarjontaan myös kesäsesongin ulkopuolella. Keittiömestari Riccardo Soldatin suunnittelemalta Terra & Mare -menulta löytyy Snickarin tyylille uskollisesti puhtaita, aitoja makuja, tällä kertaa välimerellisellä teemalla.
Uusi ravintola Snickari avataan Naantalin rantaan 29.4.27.4.2017 13:54:36 EEST | Uutinen
Naantalin vanhankaupungin rantaan saadaan vapuksi uusi ravintola. Kevään aikana täysin remontoituun puutaloon avattavassa ravintola Snickarissa panostetaan puhtaisiin makuihin ja lähiruokaan. Ruokalistalta löytyy myös pizzoja ja burgereita, mutta kotimaisella twistillä - mm. naantalilaisten takavuosien suosikki rysäburger tekee paluun. Toukokuun aikana ravintolan yhteyteen, talon toiseen päätyyn avataan myös kahvila.
