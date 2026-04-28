Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.4.2026 14:32:17 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa:
Rakennuspalotehtävä Äänekoskella kello 11:08. Palon sammutettu ja jälkiraivaus käynnissä.
DEMO
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 28.4.2026 kello 14:30
Rakennuspalo keskisuuri, Äänekoski
Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Äänekoskella kierälahdenrannassa kello 11:08. Tehtävälle lähti yhteensä 13 pelastuslaitoksen yksikköä. Rakennus oli täysin tulessa ensimmäisten yksiköiden saapuessa kohteeseen. Rakennus tuhoutui palossa. Jälkiraivaus ja sammutustyöt kestävät arviolta iltaan saakka.
Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat palon syttymissyytä. Poliisi tiedottaa jatkossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.4.2026 12:03:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Omakotitalo palaa Äänekoskella kierälahdentiellä. Sammutustyöt edelleen käynnissä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.4.2026 03:56:33 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.4.2026 Ihmisen pelastamistehtävä, Jyväskylä Pelastuslaitos hälytettiin ihmisen pelastamistehtävälle yöllä Jyväskylässä. Pelastuslaitoksella ei tehtävää kohteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.4.2026 13:34:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.4.2026 Maastopalo keskisuuri, Savitie, Jyväskylä Savitiellä Korpilahdella syttyi maastopalo, kun puu kaatui sähkölinjan päälle. Kohteeseen hälytettiin yhteensä kahdeksan yksikköä Korpilahdelta, Muuramesta ja Jyväskylästä. Palo on saatu rajattua ja paloalueen laajuus on noin 800 neliömetriä. Jälkisammutustoiminta jatkuu kohteessa. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme