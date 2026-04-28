28.4.2026 14:32:17 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: 

Rakennuspalotehtävä Äänekoskella kello 11:08. Palon sammutettu ja jälkiraivaus käynnissä. 

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 28.4.2026 kello 14:30

Rakennuspalo keskisuuri, Äänekoski

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Äänekoskella kierälahdenrannassa kello 11:08. Tehtävälle lähti yhteensä 13 pelastuslaitoksen yksikköä. Rakennus oli täysin tulessa ensimmäisten yksiköiden saapuessa kohteeseen. Rakennus tuhoutui palossa. Jälkiraivaus ja sammutustyöt kestävät arviolta iltaan saakka.

Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat palon syttymissyytä. Poliisi tiedottaa jatkossa. 

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.4.2026 13:34:26 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.4.2026 Maastopalo keskisuuri, Savitie, Jyväskylä Savitiellä Korpilahdella syttyi maastopalo, kun puu kaatui sähkölinjan päälle. Kohteeseen hälytettiin yhteensä kahdeksan yksikköä Korpilahdelta, Muuramesta ja Jyväskylästä. Palo on saatu rajattua ja paloalueen laajuus on noin 800 neliömetriä. Jälkisammutustoiminta jatkuu kohteessa. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

