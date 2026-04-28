Kutsu webinaariin: Alueellinen osastotoiminta ja kotiin vietävät liikkuvat palvelut, ma 11.5. kello 16.30–17.30
28.4.2026 14:35:40 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tervetuloa kuulemaan Keski-Suomen hyvinvointialueen alueellisesta osastotoiminnasta ja liikkuvien palveluiden kehittämisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Aika ja paikka: maanantai 11.5. kello 16.30–17.30, Teams-etäyhteys
Webinaarin ohjelma:
-
Alueellinen osastotoiminta ja toiminnan kehittäminen
-
Kotisairaalan, ensihoidon ja mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden yhteistyö kotiin vietävissä liikkuvissa palveluissa
-
Yhteinen keskustelu ja yleisön kysymykset
Aiheita esittelevät Keski-Suomen hyvinvointialueen terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila, avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl ja ensihoitopäällikkö Anssi Aunola.
Lisäksi yleisön kysymyksiin vastaamassa ja yleisön kanssa keskustelemassa ovat ylilääkäri Riku Renko ja palvelupäällikkö Anne Kirmanen.
Webinaari on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus juonnetaan ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Titta Frantsilavastuualuejohtaja, terveydenhuollon palvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Anne PihlPalvelujohtaja, avoterveydenhuollon palvelutPuh:050 591 9008anne.pihl@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.4.2026 14:32:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Rakennuspalotehtävä Äänekoskella kello 11:08. Palon sammutettu ja jälkiraivaus käynnissä.
Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun joukkoliikennekokeilu siirtyy syksyyn – ilmoittautuminen kokeiluun jatkuu28.4.2026 13:14:05 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisen liikkumisen tuen joukkoliikennekokeilu siirtyy syksyyn 2026. Siirron syynä on se, että kokeiluun ei ole toistaiseksi ilmoittautunut riittävästi osallistujia.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.4.2026 12:03:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Omakotitalo palaa Äänekoskella kierälahdentiellä. Sammutustyöt edelleen käynnissä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.4.2026 03:56:33 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.4.2026 Ihmisen pelastamistehtävä, Jyväskylä Pelastuslaitos hälytettiin ihmisen pelastamistehtävälle yöllä Jyväskylässä. Pelastuslaitoksella ei tehtävää kohteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.4.2026 13:34:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.4.2026 Maastopalo keskisuuri, Savitie, Jyväskylä Savitiellä Korpilahdella syttyi maastopalo, kun puu kaatui sähkölinjan päälle. Kohteeseen hälytettiin yhteensä kahdeksan yksikköä Korpilahdelta, Muuramesta ja Jyväskylästä. Palo on saatu rajattua ja paloalueen laajuus on noin 800 neliömetriä. Jälkisammutustoiminta jatkuu kohteessa. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
