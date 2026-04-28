Keski-Suomen hyvinvointialue

Kutsu webinaariin: Alueellinen osastotoiminta ja kotiin vietävät liikkuvat palvelut, ma 11.5. kello 16.30–17.30

28.4.2026 14:35:40 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Tervetuloa kuulemaan Keski-Suomen hyvinvointialueen alueellisesta osastotoiminnasta ja liikkuvien palveluiden kehittämisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Aika ja paikka: maanantai 11.5. kello 16.30–17.30, Teams-etäyhteys

Webinaarin ohjelma: 

  • Alueellinen osastotoiminta ja toiminnan kehittäminen 

  • Kotisairaalan, ensihoidon ja mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden yhteistyö kotiin vietävissä liikkuvissa palveluissa  

  • Yhteinen keskustelu ja yleisön kysymykset 

Aiheita esittelevät Keski-Suomen hyvinvointialueen terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila, avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl ja ensihoitopäällikkö Anssi Aunola

Lisäksi yleisön kysymyksiin vastaamassa ja yleisön kanssa keskustelemassa ovat ylilääkäri Riku Renko ja palvelupäällikkö Anne Kirmanen

Webinaari on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus juonnetaan ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla.  

Liity webinaariin tästä.

Lämpimästi tervetuloa!

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.4.2026 13:34:26 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.4.2026 Maastopalo keskisuuri, Savitie, Jyväskylä Savitiellä Korpilahdella syttyi maastopalo, kun puu kaatui sähkölinjan päälle. Kohteeseen hälytettiin yhteensä kahdeksan yksikköä Korpilahdelta, Muuramesta ja Jyväskylästä. Palo on saatu rajattua ja paloalueen laajuus on noin 800 neliömetriä. Jälkisammutustoiminta jatkuu kohteessa. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
