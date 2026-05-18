Nelonen Median syksyn 2026 tv-ohjelmisto on nyt julki!

Ruudun ja Nelosen syysohjelmisto on nyt julki!

Vain elämää -artistit kokoontuvat nyt ensimmäistä kertaa pöydän ääreen Raaseporissa, jossa kotimaisten huippuartistien tulkinnat kuullaan nyt täysin uusissa maisemissa.

Uutuusohjelma Epätyypillisesti päästää ääneen joukon ainutlaatuisia toimittajia, ja rakastettu Remppa vai muutto Suomi puolestaan saa puikkoihinsa uuden sisustusarkkitehdin, Tero Pennasen.

Tutustu alla koko Nelonen Median syksyn 2026 monipuoliseen tv-ohjelmistoon!

Vain elämää

Alkaa Ruudussa ja Nelosella syyskuussa.

Kahdeksan upeaa artistia pääsee tutustumaan toisiinsa uudella tavalla, kertomaan tarinoita elämästään ja tietysti versioimaan toistensa kappaleita.

Vain elämää nähdään nyt uudessa ympäristössä, sillä ohjelma on kuvattu Raaseporissa sijaitsevassa kokous- ja saaristohotelli Calliolassa.

– Calliola on tarjonnut upeat puitteet Vain elämään kuvauksille. Paikassa on vahvasti läsnä ohjelmalle ominainen luonnonläheisyys ja rauha, ohjelman vastaava tuottaja Jukka Saharinen sanoo.

Syksyllä alkava kausi on ohjelman 17:s. Tänä vuonna artisteina nähdään BESS, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraiksi saapuvat Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro.

Remppa vai muutto Suomi

Alkaa Ruudussa ja Nelosella syyskuussa.

Remppa vai muutto Suomen neljännellä kaudella nähdään uusi kasvo, kun ohjelman sisustusarkkitehtina aloittaa Tero Pennanen. Tero tuo ohjelmaan ainutlaatuisen yhdistelmän luovuutta, käytännön osaamista ja vahvaa visuaalista näkemystä. Kiinteistönvälittäjänä jatkaa viime kaudelta tuttu Nina Schönberg.

Uudella kaudella ollaan jälleen vaikeiden päätösten edessä: kannattaako rakas koti remontoida unelmien asunnoksi vai onko aika aloittaa uusi elämä muualla?

Tämän kauden muutoskohteissa nähdään koteja ja elämäntilanteita, joihin moni suomalainen samaistuu. Mukana on perheitä, joiden arki on muuttunut vuosien varrella, mutta koti ei enää palvele nykyisiä tarpeita. Osa kohteista kaipaa lisää toimivuutta ja tilaa, osa puolestaan täysin uudenlaista tunnelmaa ja suuntaa. Kauden aikana nähdään muun muassa vanhoja rintamamiestaloja, persoonallisia omakotitaloja, moderneja kaupunkikoteja sekä koteja upeilla sijainneilla mutta haastavilla pohjaratkaisuilla. Mukana on myös koteja, joissa remontit ovat jääneet kesken, tilat ovat käyneet ahtaiksi tai asumisen tarpeet ovat muuttuneet esimerkiksi lapsiperhearjen, etätöiden tai uusien elämäntilanteiden myötä.

Tero suunnittelee koteihin näyttäviä ja toimivia ratkaisuja perheiden tarpeet edellä. Ninan ammattitaito ja markkinatuntemus puolestaan auttavat perheitä näkemään uusia mahdollisuuksia asumisessa. Nina tunnetaan määrätietoisena ja luotettavana ammattilaisena, jolla on tarkka silmä kotien potentiaalille ja kyky löytää ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin. Hän haastaa osallistujat pohtimaan, voisiko unelmien koti löytyä kokonaan uudesta osoitteesta.

Yhdessä Tero ja Nina muodostavat vakuuttavan kaksikon, joka auttaa perheitä tekemään yhden elämänsä suurimmista päätöksistä tarjoamalla perheille kaksi täysin erilaista tulevaisuutta. Luvassa on oivalluksia, yllätyksiä ja suuria päätöksiä – kumpi voittaa tällä kaudella: remppa vai muutto?

Remppa vai muutto Suomi on tehty yhteistyössä K-Raudan ja REMAXin kanssa.

Tero Pennanen

Remppa vai muutto Suomen neljännellä kaudella nähdään uusi kasvo, kun ohjelman sisustusarkkitehtina aloittaa Tero Pennanen. Tero tuo ohjelmaan ainutlaatuisen yhdistelmän luovuutta, käytännön osaamista ja vahvaa visuaalista näkemystä. Hänet tunnetaan monipuolisena luovana tekijänä: sisustusarkkitehtina, säveltäjänä, sovittajana sekä pitkän linjan muusikkona. Moni tunnistaa Teron myös Maija Vilkkumaan yhtyeen kosketinsoittajana, mutta hänen uransa ulottuu laajasti myös kansainvälisiin projekteihin lastenelokuvien musiikin, miksauksen ja ohjauksen parissa.

Osan vuodesta Tero viettää Italiassa, mistä hän hakee inspiraatiota arkkitehtuuriin, väreihin, materiaaleihin ja elämäntyyliin. Vuoristossa kävely, juokseminen ja tennis auttavat irrottautumaan kiireestä ja lataamaan akkuja. Luovuutta ruokkii myös kiinnostus hitaampaan ja ekologisempaan elämäntapaan sekä unelma kestävämmästä tavasta matkustaa.

Kaiken keskiössä on kuitenkin perhe. Tero kuvailee itseään vahvasti perhekeskeiseksi ihmiseksi, jonka lapset ovat vaikuttaneet hänen ajatteluunsa enemmän kuin mikään muu. Arjessa tärkeimpiä hetkiä ovat usein ne kaikkein tavallisimmat – esimerkiksi jalkapallon pelaaminen lasten kanssa.

Epätyypillisesti

Alkaa Ruudussa ja Nelosella marraskuussa.

Epätyypillisesti on uudenlainen keskusteluohjelma, jonka jokaisessa jaksossa yksi julkisuudesta tuttu haastateltava kohtaa joukon toimittajia, joilla kaikilla on neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta.

Kaikkia Epätyypillisesti-toimittajia yhdistää suoruus, uteliaisuus ja välittömyys kysyä ja puhua asioista suoraan.

Ruudussa ja Nelosella alkava Epätyypillisesti perustuu palkittuun ja kohuakin herättäneeseen ranskalaiseen menestysformaattiin Les Rencontres du Papotin, joka on noussut ilmiöksi yli 20 maassa. Ohjelma on kerännyt katsojamenestystä, palkintoja ja otsikoita ympäri maailman, ja sen vieraina on nähty muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, kirjailija Camilla Läckberg sekä näyttelijä Antonio Banderas.

Ohjelmassa toimittajat kysyvät päivän vieraalta juuri niitä kysymyksiä, joita he itse ovat kokeneet merkitykselliseksi kysyä. Yksikään vieraista ei myöskään ole etukäteen rajannut käsiteltäviä aiheita mitenkään tai nähnyt kysymyksiä etukäteen.

Tuloksena syntyy keskustelu, jota ei voi laskelmoida ja hetkiä, jotka ovat yhtä aikaa yllättäviä, rehellisiä, hauskoja, koskettavia ja välillä kiusallisiakin. Roolit murtuvat ja tilalle syntyy jotain harvinaista – aito kohtaaminen ihmisenä ihmiselle.

Amazing Race Suomi

Alkaa Ruudussa ja Nelosella marraskuussa.

Amazing Race Suomi palaa suurempana ja yllätyksellisempänä kuin koskaan.

Neljännellä kaudella 11 tiimiä syöksyy kilpailuun, jossa jokainen päätös voi olla ratkaiseva. Edessä on äärirajoja koettelevia tehtäviä, yllättäviä käänteitä ja hetkiä, joissa paine kasvaa sietämättömäksi.

Matka ei testaa vain fyysistä kestävyyttä tai ajattelun terävyyttä, vaan pelissä on myös keskinäinen luottamus, hermojen äärirajat sekä ihmissuhteiden sitkeys.

Kun maisemat ja maat vaihtuvat ja vauhti kiihtyy, pintaan nousevat niin riemu, turhautuminen kuin epätoivokin – ja juuri silloin mitataan, kenestä on voittajaksi ja kuka saapuu ensimmäisenä Heikki Paasosen eteen matolle.

Lopulta vain yksi tiimi voittaa itselleen 30 000 euroa.

Amazing Race Suomen kilpaparit julkaistaan lähiaikoina.

Tokio-Tampere

Alkaa Ruudussa joulukuussa.

Jasper Pääkkönen tähdittää Ruudun uutta suomalais-japanilaista alkuperäissarjaa Tokio-Tampere. Uutuussarjassa yhdistyvät suomalaisen rikosdraaman intensiteetti ja japanilaisen jännärin kiehtovuus. Tokio-Tampere-sarjan pääosissa nähdään Pääkkösen lisäksi Anne Watanabe. Watanabe on yksi Japanin suurimmista tähdistä. Hän on luonut pitkän uran näyttelijänä, mallina ja laulajana. Hän on Hollywood-näyttelijä Ken Watanaben tytär.

Sarjassa Pääkkösen ja Watanaben näyttelemien etsivien, Jon Laineen ja Aki Suzumiyan, tiet kohtaavat jännittävässä sarjamurhaajajahdissa.

Pääkkösen ja Watanaben lisäksi sarjassa näyttelevät muun muassa Elias Salonen, Mikko Nousiainen, Antti Reini ja Alina Tomnikov.

Selviytyjät Suomi

Alkaa Ruudussa ja Nelosella 30.8.

Nelosen ikonisin selviytymisreality Selviytyjät Suomi täyttää kymmenen! Osallistujat taistelevat jälleen selviytymisestään trooppisen luonnon ja mielen valtaavien epäluulojen keskellä.

Juhlakausi koettelee kilpailijoitaan entistä armottomammin ja laittaa heidät yhä vaikeampien valintojen äärelle.

Tällä kertaa mikään ei tule ilmaiseksi. Kuka pelaa itsensä finaaliin, kun voitto on muiden varassa eikä keneenkään voi luottaa? Selviytyjät Suomen 10. kauden juontaa tuttuun tapaan Riku Rantala.

Erikoisjoukot

Alkaa Ruudussa ja Nelosella syyskuussa.

Erikoisjoukkojen uudella kaudella vihollinen on lähempänä kuin koskaan. Uudet operaatiot vievät katsojat keskelle armotonta toimintaa, jossa pienikin päätös voi muuttaa kaiken. Selviämistaistelu, jännitys ja jatkuva paine ajavat kokelaat äärirajoille ympäri vuorokauden.

15 julkisuudesta tunnettua kokelasta astuu jälleen keskelle erikoisjoukkojen valintakokeita simuloivaa koulutusta. Edessä on yksitoista vuorokautta täynnä kylmyyttä, unettomuutta, haastavia olosuhteita ja tehtäviä, joissa jokainen kohtaa omat rajansa.

Leirin kouluttajat Janne Lehtonen, Jan Knutti, Matias Petäistö ja Robin Hendry tarkkailevat kokelaita herkeämättä. Tällä kertaa vaatimustaso nousee entisestään. Fyysinen suorituskyky, paineensieto ja taito toimia osana tiimiä joutuvat armottomaan testiin. Kuinka moni kestää loppuun asti, kun jokainen sekunti leirillä voi olla viimeinen?

Jos kaadut, kukaan ei nosta sinua ylös. Erikoisjoukkojen leirillä se on tehtävä itse.

Petolliset

Alkaa Ruudussa ja Nelosella syyskuussa.

Kilpailijoiden hämmästykseksi peliin, jossa jokainen päivä vie lähemmäs hautaa, astelee tällä kertaa vain 19 kilpailijaa.

Tyhjä tuoli pyöreän pöydän ääressä sekä tyhjä kehys aamiaishuoneen taululla saavat salaliittoteoriat liikkeelle, ja niiden suojissa uudet petolliset aloittavat urakkansa kenenkään huomaamatta.

Kauden edetessä petolliset eivät kuitenkaan selviä helpolla, sillä he joutuvat toimimaan häikäilemättömästi uskollisten katseiden alla ja epäilysten valokeila siirtyykin heihin nopeasti.

Tehtävissä kilpailijat joutuvat kohtaamaan arvoituksia, kummituksia, ruumiita sekä kiperiä valintoja. Tunteet kuumenevat eikä kyyneliltä vältytä, kun kilpailijat haastavat toisiaan rohkeasti.

Uskollisille tarjoutuu ennennäkemättömiä tilaisuuksia päästä juttusille petollisten kanssa, mutta nähtäväksi jää, miten he osaavat sen hyödyntää.

Yölliset päiväkirjat päästävät jälleen katsojat mukaan kilpailijoiden hotellihuoneisiin ja yöllisiin ajatuskulkuihin.

Vaatekaapin vallankumous

Alkaa Ruudussa ja Nelosella syyskuussa.

Paljon vaatteita, mutta ei ikinä mitään päälle pantavaa?

Kapselivaatekaappi on 33 vaatteen kokonaisuus, joka tuo selkeyttä arkeen ja helpottaa pukeutumista hallittavalla määrällä yhteen sopivia vaatteita. Tässä ohjelmassa kahdeksan tunnettua suomalaista saa apua arkipukeutumisen haasteisiin ammattitaitoisten stylistien Maryam Razavin, Meri Milashin ja Valtteri Rantasen avulla.

Stylistit esittelevät julkkisvieraalle kaksi kapselivaatekaappia: toinen niistä on kasattu hänen omasta vaatekaapistaan, ja toinen, täysin uusi vaatekerrasto on hankittu kaupasta. Jakson lopussa selviää kumpi stylisti onnistui tehtävässään paremmin. Saivatko vanhat vaatteet uuden elämän, vai tuliko täysuudistus tarpeeseen? Ohjelman juontaa upea Marja Hintikka.

Sami Kieksi: Digihuijaukset

Alkaa Ruudussa ja Nelosella marraskuussa.

Kuusiosainen dokumenttisarja Sami Kieksi: Digihuijaukset paljastaa, miten digihuijaukset toimivat – ja miksi kukaan ei ole niiltä turvassa.



Sarjassa palkittu dokumentaristi kohtaa huijausten uhreja, rikollisia, viranomaisia ja asiantuntijoita selvittääkseen, miten nopeasti kasvava digirikollisuus toimii ja miksi yhä useampi suomalainen joutuu sen kohteeksi. Jaksoissa pureudutaan muun muassa rahamuuleihin ja rahanpesuun, turvatilipetoksiin, tietojenkalasteluun sekä rakkaus- ja sijoitushuijauksiin ja identiteettivarkauksiin.

Lisäksi sarja tarkastelee ilmiön näkymättömiä seurauksia: häpeää, joka hiljentää uhrit, sekä kasvavaa kysymystä siitä, voiko digitalisaatioon enää luottaa huijausten yleistyessä.

- Yksi sarjan tärkeimmistä tavoitteista on vähentää digihuijausten kohteeksi joutuneiden ihmisten kokemaa häpeää. On aika lopettaa ajattelu, että huijausten kohteeksi joutuneet ihmiset olisivat tyhmiä – se ei pidä paikkaansa. Uskon, että meistä ihan kuka tahansa voi joutua huijatuksi, Sami Kieksi sanoo.

Ohjelman tuottaa Aller Studios ja se on tehty yhteistyössä Finanssiala ry:n kanssa.

Murha Hangossa

3. kausi alkaa Ruudussa lokakuussa.

Heinäkuussa Ruudussa startannut Murha Hangossa 2. kausi saa jatkoa lokakuussa, ja tarina jatkuu suoraan siitä, mihin edellisellä kaudella jäätiin.

Rooleissa nähdään muun muassa Matti Ristinen, Inka Kallén, Mimosa Willamo, Kalevi Merilahti, Aku Sipola, Karim Rapatti, Anu Sinisalo, Ville Myllyrinne, Joonas Kääriäinen, Oona Kare, Erkki Saarela, Eino Heiskanen, Antti Jaakola, Ylermi Rajamaa ja Renée Böök.

Sarja perustuu Matti Remeksen Ruben Waara -menestysromaanien hahmoihin.

Temptation Island Suomi

& Temptation Island Suomi: Sinkut

Alkaa Ruudussa marraskuussa.

Temptation Island Suomi panee rakkauden jälleen kovaan testiin, kun pariskunnat matkaavat Espanjan Aurinkorannikolle ja heidät erotetaan toisistaan. Kaiken kruunuksi ympärille tuodaan joukko sinkkuja, jotka on räätälöity vastaamaan juuri heidän mieltymyksiään. Kun arki jää taakse ja viettelykset astuvat kuvaan, mikään ei ole enää itsestään selvää.

Ohjelman 15. juhlakausi näkyy ja tuntuu kaikessa, kuten hulvattomissa bileteemoissa. Luvassa on unohtumattomia iltoja, joissa panokset nousevat samaa tahtia tunnelman kanssa. Merkkivuosi tuo mukanaan myös pientä ekstraa tuttuun konseptiin, sillä tarkkasilmäisimmät saattavat bongata vilauksia myös menneiltä kausilta tutuiksi tulleista kasvoista.

Liekkien ja totuuden vartija Sami Kuronen isännöi jälleen iltanuotioita, joissa tarjoillaan välähdyksiä siitä, mitä toisessa villassa oikeasti tapahtuu. Kaikki ei aina ole helppoa katsottavaa, ja jos tunteet käyvät liian raskaiksi, pariskunnilla on mahdollisuus käyttää hätäkutsua ja kohdata toisensa kesken kaiken. Mutta kannattaako, ja milloin on se hetki, kun raja oikeasti ylittyy?

Kauden aikana pintaan nousee isoja ja pieniä kysymyksiä: mitä oikeasti haluaa kumppanilta? Kestääkö suhde arjen haasteet, epävarmuudet tai erilaiset tulevaisuuden toiveet?

Lopulta viimeisellä iltanuotiolla tehdään ratkaisut, jotka määrittävät pariskuntien tulevaisuuden. Lähdetäänkö yhdessä vai eri teille?

Ja kun viimeinen iltanuotio sammuu, on sinkkujen aika astua esiin ja kertoa oma puolensa tarinasta.

Räjähdyspiste

Alkaa Ruudussa 8.8.

Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste perustuu yhteen Suomen järkyttävimmistä rikostapauksista.

Intensiivinen rikosdraama vie vuoden 1986 Mikkelin panttivankikriisiin ja tapahtumiin, jotka johtivat traagiseen räjähdykseen.

Päärooleissa Johannes Holopainen, Laura Malmivaara, Elias Salonen ja Roosa Söderholm.

Stand Up Klubi

Alkaa Ruudussa ja Nelosella lokakuussa.

Tämä ohjelma on täynnä huumoria ja takuuvarmoja nauruja! Stand up Klubi tuo lavalle syksyn aikana kaikkiaan 40 suomalaista stand up-koomikkoa.

Mukana on niin kokeneita pitkän linjan koomikoita kuin myös tuoreita uusia kasvoja. Joka jaksossa on oma MC sekä neljä muuta koomikkoa, jotka pitävät huolen siitä, ettei hauska klubitunnelma pääse hiipumaan missään vaiheessa.

Mukana mm. Fathi Ahmed, Ursula Herlin, André Wickström, Roosa Maskonen, Iikka Kivi, Anna Rimpelä, Fabe, Kaisa Pylkkänen, Tomi Haustola ja Johanna Tohni.

Syke

Kausi 24 alkaa Ruudussa syyskuussa.

Yksi Suomen katsotuimmista ja pitkäikäisimmistä draamoista saa jatkoa jälleen syyskuussa!



Sykkeen 24. kaudella Maxia (Antti Luusuaniemi) epäillään hoitovirheestä, Johanna (Leena Pöysti) etsii uusia tuulia, Jesse (Sebastian Rejman) haaveilee perheestä ja Lenitalla (Lena Meriläinen) herää uusi pelko.

Uudella kaudella sarjaan palaa myös menneisyydestä tuttu hahmo, jota ei ole nähty todella pitkään aikaan...

Rata auki

Alkaa Ruudussa 24.8.

Rata auki on dokumentaarinen realitysarja suomalaisen raviurheilun ytimestä – maailmasta, jossa menestyminen kestää hetken, mutta paine on jatkuvaa.

Sarja seuraa yhden ravikesän ajan kolmea eri elämäntilanteessa olevaa ohjastajaa matkalla kohti lajin suurinta tapahtumaa, Kuninkuusraveja. Sarja ei keskity vain kilpailuihin ja tuloksiin, vaan siihen, mitä voittaminen vaatii ennen ja mitä tappio jättää jälkeensä.

Kaiken keskiössä oleva hevonen on huippu-urheilija ja kumppani, jonka hyvinvointi ja luottamus ratkaisevat kaiken.

Sarjan päähenkilöinä nähdään huippuohjastaja Hannu Torvinen, määrätietoinen ja nouseva tähti Milla Markkanen sekä lajilegenda Tapio Perttunen. Rata auki vie katsojan suurkilpailujen ja kesäravien kautta harjoitusradoille, tallipihoille, perheiden keskelle ja kulissien taakse.

Riku Rantala & Kale Puonti: Pimeä puoli

Alkaa Ruudussa lokakuussa.

Riku Rantala & Kale Puonti: Pimeä puoli on dokumentaarinen sarja, jossa rikostoimittaja Riku Rantala ja entinen huumepoliisi Kalevi Puonti syventyvät Suomessa tapahtuneisiin synkkiin rikostapauksiin.

Sarja on ensimmäinen Suomessa sekä yksi ensimmäisistä koko maailmassa, jossa generatiivista tekoälyä käytetään täysimittaisesti rikostapausten dramatisointiin osana ammattimaisesti tuotettua TV-ohjelmaa.

Pimeä puoli vie katsojan eri aikakausille elokuvallisella tyylillä, jollaista on aiemmin nähty vain korkealuokkaisten kansainvälisten true crime -dokumenttisarjojen tuotannoissa.

Kuvitus noudattaa true crime -genren vakiintuneita konventioita ja eettisiä periaatteita. Sarjan AI-dramatisoinnit ohjaa yksi Suomen menestyneimmistä draamaohjaajista Juuso Syrjä.

Kylmään kadonneet

Elisa Viihde alkuperäissarja alkaa Ruudussa joulukuussa.

Elisa Viihde alkuperäissarja Kylmään kadonneet vie katsojan Lapin kevättalveen, jossa irlantilaisen kausityöntekijän katoaminen käynnistää jännittävän rikostutkinnan luksuslomakohteen kulissien takana.

Nordic blue -henkinen sarja paljastaa, mitä tapahtuu, kun idylli alkaa rakoilla. Päärooleissa Oona Airola ja Sam Keeley.

Muissa rooleissa mm. Thea Sofie Loch Næss, Kristo Salminen, Kari Hietalahti ja Ville Virtanen.

Taivaan kansalaiset

Elisa Viihde alkuperäissarja alkaa Ruudussa marraskuussa.

Elisa Viihde alkuperäissarja Taivaan kansalaiset on kerroksellinen draama vallasta, perheestä ja uskosta.

Sarja vie katsojan eristäytyneeseen hengelliseen yhteisöön, jossa usko ja perhesiteet kietoutuvat vallankäyttöön ja bisnekseen.

Päärooleissa Lauri Tilkanen ja Daniel Virtanen. Muissa rooleissa mm. Aamu Milonoff, Kreeta Salminen ja Carl-Kristian Rundman.

Burgerimiehet kesälomalla

Alkaa Ruudussa ja Nelosella lokakuussa.

Nyt syödään Suomi maailmankartalle! Aina nälkäiset burgerimiehet Akseli Herlevi ja Ossi Lahtinen ovat saaneet tarpeekseen yleisestä synkistelystä ja suuntaavat nousujohteiselle kesälomareissulle halki Suomen.

Burgerimiehiä ei pysäytä mikään, paitsi tietysti paikalliset erikoisherkut, normaalit ruokajuomat, runsasta tarjoilua sisältävät kulttuuritapahtumat ja Jyväskylän MM-ralli.

Hälyttäkää saariston, rannikoiden ja Saimaan ammattikalastajat ja savustamot! Palkatkaa lisää väkeä panimoihin ja tislaamoihin kaikkialla Suomessa! Varoittakaa lihakarjankasvattajia, makkaratehtaita, kanafarmareita ja krouvareita!

Kaikki syödään mitä vastaan tulee ja loput kokataan itse tuttuun tapaan uusiksi resepteiksi innokkaille kotikokeille.

Se on burgerimiesten kesäloma, kutosta tupaan ja puita pesään!

Suomen Huutokauppakeisari

Uusi kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella syyskuussa.

Suomen huutokauppakeisarin 19. kaudella debytoi esiintyjä, joka ei ujostele uusia tilanteita vaan sulattaa sitkeimmänkin tinkaajan sydämen. Kyseessä on kreikkalainen rescue-koira Papu, joka tunkee kuononsa Akin ja Helin apuna jokaiseen aarrekätköön.

Oli turrista apua tai ei, niin hinnat ovat nousseen hännän verran ylöspäin: rokkitähden rumpusetti ja luksus-käsilaukut hipovat hintapolitiikaltaan jopa 10 000 euroa!

Hirvaskankaan MäkGyver eli Markku jatkaa huutokauppavieraiden hämmästyttämistä Tesinkki-linjastollaan, joka muuttaa kierrätyskaman kullaksi.

Mukana huutokauppa-huumassa myös Etupenkin Erkki ja Hirvaskankaan Hurrikaani, apupoika-Eikka!

Korkeasaari

Alkaa Ruudussa ja Nelosella lokakuussa.

Korkeasaaren neljännellä kaudella loikataan saaren eläinten ja henkilökunnan seuraan, kun kevät alkaa kääntyä kesäksi.

Eläinmaailmassa kevät on eläinlasten aikaa, ja aavikkoketut, ahmat ja keisaritamariinit ovat jo saaneet poikasia. Uusia tulokkaita ovat myös Kissalaaksoon toisista eläintarhoista muuttaneet nuoret urokset, amurintiikeri Odris ja aasianleijona Tarak.

Villieläinsairaalassa kevätkausi pyörähtää käyntiin, kun hoitoon tuodaan laihoja kuutteja, savupiippuun pudonnut lehtopöllö ja avun tarpeessa olevia oravanpoikasia. Kesää kohti potilaiden määrä kasvaa jyrkästi, mikä pitää henkilökunnan kiireisenä.

Korkeasaaren eläinlääkärit huolehtivat koko saaren eläinten terveydestä ja hoidettavien skaala vaihtelee alle 10 gramman painoisesta vaivaishiirestä liki tuhatkiloiseen visenttisonniin.

Tervetuloa mukaan eläinten saaren touhuihin!

Huvila&Huussi Asuntomessuilla

Alkaa Ruudussa ja Nelosella 1.9.

Huvila & Huussi vierailee jälleen Asuntomessuilla! Tämän vuoden messukodit rakentuvat Lempäälän luonnonkauniisiin maisemiin, jossa ideaalit palvelut kohtaavat modernin ja ilmastolempeän asumisen.

Juontaja Marja Hintikka ja sisustusarkkitehti Mikko Vesanen tutustuvat Asuntomessujen upeisiin kohteisiin ja johdattavat katsojan viimeisimpiin asumisen trendeihin.

Huvila & Huussi Asuntomessuilla -ohjelma toteutetaan yhteistyössä Asuntomessujen kanssa.

Amispäiväkirjat

Alkaa syksyllä Ruudussa ja Nelosen kanavilla

Amispäiväkirjat palaa kolmannella kaudellaan seuraamaan opiskelijoiden arkea sellaisena kuin se oikeasti on. Tällä kaudella seurataan seitsemän nuoren matkaa eri puolilla Suomea.

Porilainen Luca pitää järjestyksestä huolta turvallisuusalalla. Järvenpääläinen Leevi varmistaa, että kiinteistöt pysyvät kunnossa. Emmi Porvoosta sukeltaa prosessialan arkeen, kun taas Sofia Mikkelistä pitää logistiikan liikkeessä – välillä kirjaimellisesti. Hämeenlinnassa Eelis opiskelee meijerialaa ja näyttää, että amiksessa tehdään muutakin kuin kahvia. Valtimolainen Onni tähtää metsäkoneen puikkoihin ja viihtyy useammin työkoneessa kuin luokkahuoneessa. Kotkalainen Santeri suuntaa merille matruusiksi - vaikka aallot lyövät vastaan joskus jo maissa.

Sarja kulkee mukana koulupäivissä, työharjoitteluissa ja vapaa-ajassa. Ohjelmassa nähdään myös opiskelijoiden itse kuvaamia päiväkirjahetkiä.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Skills Finlandin, Ponssen, Rederi Ab Nathalien, Maitokolmion sekä ammattiopistojen kanssa.

Kansainväliset sarjat Nelonen Median kanavissa

NELONEN

Kuppilat kuntoon, Gordon Ramsay! (Kitchen Nightmares USA, tk10, 12 jaksoa)

10. kausi, 21.9. alkaen

LIV

Unelmien poikamies

27. kausi, 17.8. alkaen.

Kiinteistöveljekset: Kohti unelmakotia (Property Brothers: Under Pressure)

1. kausi, 29.9. alkaen.

Uusi elämä Floridassa

1. kausi, 26.10. alkaen.

JIM

Amerikan kovimmat keräilijät

22. kausi, marraskuussa 2026.