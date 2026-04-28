Pockarbäckin silta Lapinjärvellä uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 5.5. klo 12.00
28.4.2026 14:39:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Vanhatie (tie 11937) Lapinjärvellä katkaistaan liikenteeltä Pockarbäckin sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
Pockarbäckin sillan uusiminen Lapinjärvellä aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Vanhatiellä. Vanhatie (tie 11937) katkaistaan liikenteeltä Metsäkulmantien ja Artjärventien välillä sijaitsevan Pockarbäckin sillan kohdalta tiistaina 5.5.2026 klo 12.00 ja avataan liikenteelle viimeistään torstaina 7.5.2026 kello 12.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle Lotilantien (tie 11938), Helsingintien (tie 6) ja Artjärventien (tie 174) kautta. Kiertotien pituus on noin 11,7 km.
Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinvoimakeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073.
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
