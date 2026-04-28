Uudenmaan elinvoimakeskus

Pockarbäckin silta Lapinjärvellä uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 5.5. klo 12.00

28.4.2026 14:39:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Vanhatie (tie 11937) Lapinjärvellä katkaistaan liikenteeltä Pockarbäckin sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.

Kartta, jossa näkyy kiertotie siltatyön ajan.
Kiertotie siltatyön ajan.

Pockarbäckin sillan uusiminen Lapinjärvellä aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Vanhatiellä. Vanhatie (tie 11937) katkaistaan liikenteeltä Metsäkulmantien ja Artjärventien välillä sijaitsevan Pockarbäckin sillan kohdalta tiistaina 5.5.2026 klo 12.00 ja avataan liikenteelle viimeistään torstaina 7.5.2026 kello 12.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.

Liikenne ohjataan kiertotielle Lotilantien (tie 11938), Helsingintien (tie 6) ja Artjärventien (tie 174) kautta. Kiertotien pituus on noin 11,7 km.

Avainsanat

siltatyölapinjärvikiertotie

Yhteyshenkilöt

Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinvoimakeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073.

Lataa

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
