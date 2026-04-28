Kanta-Hämeen ensihoito järjestää Instagram-liven – vinkkejä kesän tilanteisiin ja vastauksia kysymyksiin

​Koulujen päättäjäiset ja vilkas kesätapahtumien kausi ovat aivan nurkan takana. Instagram-liven tavoitteena on lisätä ihmisten valmiuksia toimia erilaisissa tilanteissa ja madaltaa kynnystä auttaa.

– Haluamme antaa ihmisille varmuutta toimia arjessa ja turvallisuutta nauttia kesästä. Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys, kertoo ensihoitaja Laura Lappalainen.

Livessä vinkataan muun muassa

mitä ensiaputarvikkeita autossa tai mökillä olisi hyvä olla

miten hoitaa kesän yleisiä, lieviä vaivoja kotikonstein

milloin hakeutua hoitoon ja milloin soittaa hätänumeroon 112.

Esimerkiksi eläimen puremat ja likaiset haavat on hyvä käydä puhdistuttamassa kiirevastaanotolla, ja jäykkäkouristusrokotteen voimassaolo kannattaa tarkistaa.

Pienemmissä murtumaepäilyissä, esimerkiksi rannemurtumaa epäiltäessä voi hakeutua päivystykseen omin avuin. Vakavissa tilanteissa, kuten tajuttomuudessa, hengitysvaikeuksissa, rintakivussa, aivohalvauksen oireissa tai suurissa vammoissa ja liikkumisen estävässä kivussa, tulee soittaa hätänumeroon 112 ja aloittaa ensitoimet.

Kaveria ei saa jättää yksin ja apua pitää uskaltaa soittaa

Kesäkaudella ensihoidossa korostuvat erityisesti päihteisiin liittyvät tilanteet ja tapaturmat. Koulujen päättäjäisten aikaan ensihoito kohtaa vuosittain nuoriin liittyviä hälytystehtäviä, kuten alkoholimyrkytyksiä ja toisinaan myös huumausaineiden käyttöön liittyviä tilanteita.

Ensihoito kannustaa nuoria ja vanhempia avoimeen keskusteluun sekä vastuullisuuteen.

– Nuorten on tärkeää kertoa, missä ja kenen kanssa iltaa vietetään. Samalla vanhempien olisi hyvä olla tietoisia nuorten liikkumisesta. Kaveria ei saa jättää yksin, ja apua pitää uskaltaa soittaa matalalla kynnyksellä. Olemme täällä auttamassa, emme tuomitsemassa.

– Kannustamme kaikkia myös 112-sovelluksen lataamiseen ja käyttämiseen, ensihoitaja Laura Lahti muistuttaa lopuksi.

Instagram-livessä vastataan ensisijaisesti etukäteen lähetettyihin kysymyksiin, mutta myös liven aikana voi esittää kysymyksiä. Kysymyksiä voi lähettää ennakkoon Instagramin yksityisviestillä.

Instagram-live on katsottavissa Kanta-Hämeen ensihoidon tilillä @ensihoitokh maanantaina 11.5. klo 18–19.

