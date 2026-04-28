Kanta-Hämeen ensihoito järjestää Instagram-liven – vinkkejä kesän tilanteisiin ja vastauksia kysymyksiin
29.4.2026 06:34:34 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen ensihoito järjestää Instagram-liven maanantaina 11.5.2026 klo 18–19. Livessä ovat mukana ensihoitopäällikkö Antti Rinta-Valkama, ensihoitajat Laura Lahti ja Laura Lappalainen sekä tilannekeskuspäivystäjä Karoliina Kallioportti. Lähetyksessä tarjotaan käytännönläheisiä vinkkejä kesän tyypillisiin ensihoitoa vaativiin tilanteisiin ja vastataan yleisön kysymyksiin.
Koulujen päättäjäiset ja vilkas kesätapahtumien kausi ovat aivan nurkan takana. Instagram-liven tavoitteena on lisätä ihmisten valmiuksia toimia erilaisissa tilanteissa ja madaltaa kynnystä auttaa.
– Haluamme antaa ihmisille varmuutta toimia arjessa ja turvallisuutta nauttia kesästä. Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys, kertoo ensihoitaja Laura Lappalainen.
Livessä vinkataan muun muassa
- mitä ensiaputarvikkeita autossa tai mökillä olisi hyvä olla
- miten hoitaa kesän yleisiä, lieviä vaivoja kotikonstein
- milloin hakeutua hoitoon ja milloin soittaa hätänumeroon 112.
Esimerkiksi eläimen puremat ja likaiset haavat on hyvä käydä puhdistuttamassa kiirevastaanotolla, ja jäykkäkouristusrokotteen voimassaolo kannattaa tarkistaa.
Pienemmissä murtumaepäilyissä, esimerkiksi rannemurtumaa epäiltäessä voi hakeutua päivystykseen omin avuin. Vakavissa tilanteissa, kuten tajuttomuudessa, hengitysvaikeuksissa, rintakivussa, aivohalvauksen oireissa tai suurissa vammoissa ja liikkumisen estävässä kivussa, tulee soittaa hätänumeroon 112 ja aloittaa ensitoimet.
Kaveria ei saa jättää yksin ja apua pitää uskaltaa soittaa
Kesäkaudella ensihoidossa korostuvat erityisesti päihteisiin liittyvät tilanteet ja tapaturmat. Koulujen päättäjäisten aikaan ensihoito kohtaa vuosittain nuoriin liittyviä hälytystehtäviä, kuten alkoholimyrkytyksiä ja toisinaan myös huumausaineiden käyttöön liittyviä tilanteita.
Ensihoito kannustaa nuoria ja vanhempia avoimeen keskusteluun sekä vastuullisuuteen.
– Nuorten on tärkeää kertoa, missä ja kenen kanssa iltaa vietetään. Samalla vanhempien olisi hyvä olla tietoisia nuorten liikkumisesta. Kaveria ei saa jättää yksin, ja apua pitää uskaltaa soittaa matalalla kynnyksellä. Olemme täällä auttamassa, emme tuomitsemassa.
– Kannustamme kaikkia myös 112-sovelluksen lataamiseen ja käyttämiseen, ensihoitaja Laura Lahti muistuttaa lopuksi.
Instagram-livessä vastataan ensisijaisesti etukäteen lähetettyihin kysymyksiin, mutta myös liven aikana voi esittää kysymyksiä. Kysymyksiä voi lähettää ennakkoon Instagramin yksityisviestillä.
Instagram-live on katsottavissa Kanta-Hämeen ensihoidon tilillä @ensihoitokh maanantaina 11.5. klo 18–19.
Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan keskusteluun!
Yhteyshenkilöt
Mari Mikkolaverkkoviestinnän asiantuntijaKanta-Hämeen hyvinvointialue / viestintäPuh:040 357 7916mari.mikkola@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus käsitteli talousasioita ja ikäihmisten palvelusääntökirjoja28.4.2026 14:50:47 EEST | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus merkitsi tiedoksi muutostalousarvion sekä alijäämien kattamisaikataulun muutoksen valmistelutilanteen. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan hyvinvointialueiden tulee kattaa vuosina 2023 ja 2024 syntyneet alijäämät tämän vuoden loppuun mennessä. Parhaillaan on kuitenkin valmisteilla lakimuutos, joka mahdollistaisi kattamisajan pidentämisen enintään vuoteen 2029. Oma Häme on valmistellut hakemustaan aikataulun pidentämiseksi. Esityksen mukaan hyvinvointialue ei saisi automaattisesti määräajan pidennystä sitä hakiessaan, vaan arvion uudesta määräajasta tekisi valtiovarainministeriö. Lakimuutoksen mahdollisen voimaantulon lisäksi epäselvää on vielä valtion ensi vuoden rahoitus. Valtiovarainministeriö julkaisee vuoden 2027 ennakollisen rahoituslaskelman ja rahoituksen painelaskelman vuosille 2028–2030 vasta 30.4.2026. Tämä on haastanut talouden suunnittelun valmistelua merkittävästi. Talouden saattaminen tasapainoon edellyttää Oma Hämeeltä joka tapauksess
Hyvinvointialuejohtajien verkosto: Kehysriihi ei tuonut helpotusta hyvinvointialueiden ahdinkoon27.4.2026 16:49:32 EEST | Uutinen
Päättynyt kehysriihi toi uusia asiakasmaksukorotuksia sosiaali- ja terveyssektorille. Hyvinvointialuejohtajat ja Hyvil ovat huolissaan valtion ylioptimistisista asiakasmaksukorotuksista, joissa korotusten vaikutukset ja hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaukset toistuvasti yliarvioidaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty useampia merkittäviä korotuksia viime vuosina, ja maksut ovat Suomessa jo merkittäviä. Aiemmin tehtyjen korotuspäätösten toteutumisesta ei ole tehty vaikutusarviota tai seurantaa, vaikka hyvinvointialueiden rahoitusta on leikattu jo etukäteen. Asiakasmaksut kasvattavat luottotappiota Käytännössä hyvinvointialueille ei kerry asiakasmaksutuloa arvioituja määriä, koska yhä useamman asiakkaan kohdalla vuosittainen maksukatto täyttyy. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun saakka. Edellisten vuosien merkittävät asiakasmaksukorotukset tulevat heijastumaan hyvinv
Kohti yläkoulua -messut järjestetään jo neljättä kertaa Hämeenlinnassa27.4.2026 13:43:42 EEST | Tiedote
Kuudesluokkalaiset tutustuvat messuilla yläkouluihin ja ikävaiheeseen liittyviin teemoihin. Tiedotteen lopussa on kutsu medialle.
Oma Hämeen suun terveydenhuollon kiireellinen ajanvaraus keskitetään yhteen numeroon 7.5.2026 alkaen27.4.2026 11:34:01 EEST | Tiedote
Ilta-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen erillinen ajanvarausnumero poistuu käytöstä.
Kriisit koettelevat mieltä ja yhteiskuntaa – varautumisen seminaari nosti esiin yksilön roolin27.4.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Oma Häme järjesti toista kertaa varautumisen seminaarin Hämeenlinnassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme