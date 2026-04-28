Raiskaus määriteltävä suostumuksen puutteen perusteella kaikissa EU-maissa

Komissiota kehotetaan esittämään EU:n laajuista, suostumukseen perustuvaa raiskauksen määritelmää

Uhrin vaikeneminen, vastarinnan puute tai aiempi suhde eivät tarkoita suostumusta

Mepit vaativat uhrikeskeistä lähestymistapaa: tukea, koulutusta ja ennaltaehkäisyä

Ammattilaisille halutaan pakollista koulutusta uhrien kohtaamiseen

Tiistaina hyväksytyssä mietinnössä (äänin 447 puolesta, 160 vastaan ja 43 tyhjää) mepit kehottavat niitä jäsenmaita, joissa raiskauksen määritelmä perustuu yhä väkivaltaan tai pakottamiseen, muuttamaan lainsäädäntöään kansainvälisten standardien mukaiseksi (esimerkkinä tästä on Istanbulin sopimus, jonka EU ratifioi vuonna 2023).

Mepit vaativat myös riittävää tukea ja suojelua uhreille koko EU:n alueella. Parlamentti korostaa, ettei vaikenemista, vastarinnan puutetta, ”ei”-sanan puuttumista, aiempaa suostumusta tai aiempaa seksuaalihistoriaa saa tulkita suostumukseksi. Myöskään nykyistä tai entistä seurustelusuhdetta ei saisi tulkita suostumukseksi.

Uusi oikeudellinen kehys

Mepit painottavat, että suostumusta on arvioitava aina tilanteen mukaan. Huomioon on otettava esimerkiksi väkivalta, uhkailu, vallankäyttö, pelko, pelottelu tai se, jos uhri on ollut tajuton, päihtynyt, huumattu, unessa, sairas tai muuten haavoittuvassa asemassa.

Lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä olisi tunnistettava myös traumareaktiot, kuten jäätyminen tai miellyttämisreaktio. Mepit toistavat vaatimuksensa siitä, että sukupuolistunut väkivalta on lisättävä vakavien, rajat ylittävien EU-rikosten listalle.

Uhrikeskeinen lähestymistapa

Parlamentin mukaan vain suostumukseen perustuva lainsäädäntö voi taata uhrille oikeusturvan. Mepit vaativat uhrikeskeistä ja intersektionaalista otetta, johon kuuluu välitön lääketieteellinen apu, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut, turvallinen ja laillinen abortti, traumahoito sekä psykologinen ja oikeudellinen apu.

Lisäksi jäsenmaihin halutaan maksuttomia erityistukipalveluita, kuten ympäri vuorokauden avoinna olevia kriisikeskuksia, joista saa lääketieteellistä, psyykkistä ja oikeudellista tukea.

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

Mietinnössä vaaditaan säännöllistä ja pakollista koulutusta kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään raiskauksen uhreja. Tämä koskisi muun muassa poliiseja, tuomareita, syyttäjiä, asianajajia ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Mepit haluavat komission esittävän vuonna 2026 EU-tason suunnitelman kattavasta seksuaali- ja ihmissuhdekasvatuksesta. Lisäksi parlamentti haluaa EU:n laajuisia kampanjoita, joilla lisätään tietoa suostumuksesta ja itsemääräämisoikeudesta sekä torjutaan raiskausmyyttejä, tasa-arvovastaista sisältöä ja verkossa leviävää naisvihaa (ns. incel-propagandaa) vastaan.

Kommentit

Kansalaisvapauksien valiokunnan esittelijä Evin Incir (S&D, Ruotsi) sanoi: ”Emme voi moraalisesti tai laillisesti hyväksyä sitä, ettei naisia suojata ’Vain kyllä tarkoittaa kyllä’ -laeilla kaikkialla EU:ssa. Olemme vuosien ajan vaatineet yhteistä eurooppalaista raiskauksen määritelmää. Neuvosto esti sen lisäämisen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen direktiiviin, mutta tämän jälkeen yhä useampi jäsenmaa tunnistaa suostumusperustaisuuden tarpeen: vuoden 2023 jälkeen Ranska, Suomi, Luxemburg ja Alankomaat ovat hyväksyneet tähän perustuvat lait. Momentum on nyt puolellamme: on aika saada Eurooppaan yhteinen raiskauksen määritelmä, joka perustuu vapaasti annetun ja peruttavan suostumuksen puuttumiselle.”

Naisten oikeuksien valiokunnan esittelijä Joanna Scheuring-Wielgus (S&D, Puola) sanoi: ”Joka kolmas nainen EU:ssa on joutunut sukupuolistuneen väkivallan uhriksi. Joka kahdeskymmenes on raiskattu. Gisèle Pelicot’n ja muiden rohkeiden naisten ansiosta yhä useammat vaativat näiden epäkohtien korjaamista. Samalla tiedämme, että joukossamme on lukemattomia uhreja, joista monet eivät tule koskaan saamaan oikeutta. Parlamentti puolustaa oikeuden toteutumista pyytämällä komissiolta lainsäädäntöä, jolla voimme aktiivisesti parantaa naisten asemaa, jättää vanhentuneet lait menneisyyteen ja taata saman suojan kaikkialla EU:ssa.”

