Metsästäjäliitto kiirehtii karhun kiintiömetsästyksen valmistelua
28.4.2026 15:32:07 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Metsästäjäliitto ilmaisee huolensa karhunmetsästyksen valmistelujen hitaudesta. Eduskunta on edellyttänyt kiintiömetsästyksen säädösten valmistelua, mutta käytännön toimia asian eteen ei ole nähtävissä. Liiton mukaan karhun kiintiömetsästys tulee laajentaa poronhoitoalueelta koko maahan, mihin eduskunnan joulukuussa hyväksymä laki suurpetojen kiintiömetsästyksestä antaa mahdollisuuden.
– Pienellä jännityksellä odotetaan, että milloin ne valmistelut oikeasti heräävät, kuten eduskunta on edellyttänyt kiintiömallisen karhunmetsästyksen valmistelun osalta, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen toteaa.
Toiminnanjohtaja Jaakko Silpola korostaa, että säädösmuutoksilla on jo kiire.
– Karhujahdin muutossäädöksillä alkaa olla kiire, mikäli ne halutaan valmiiksi ennen elokuun jahtikautta.
Silpolan mukaan kiintiöalueiden perustaminen on välttämätöntä laajasti eri puolilla Suomea.
– Savo-Karjala, Keski-Suomi ja Pohjanmaa - valtaosaan Suomea pitäisi saada kiintiöalueet, samaan tapaan kuin susien osalta on menetelty, hän painottaa.
Perustelut: EU sallii kiintiömetsästyksen ja kanta on vahva
Metsästäjäliitto muistuttaa, että EU:n luontodirektiivi ja oikeuskäytäntö (esim. tapaus C-342/05) sallivat kiintiöjärjestelmän käytön poikkeusperusteisessa metsästyksessä, kunhan muut ehdot täyttyvät. Karhun kiintiömetsästystä on toteutettu onnistuneesti poronhoitoalueella jo vuosikymmeniä ilman EU-oikeudellisia ongelmia, mikä osoittaa mallin toimivuuden.
Liitto korostaa seuraavia perusteluja kiintiömetsästyksen laajentamiselle:
1. Vahva kanta: Karhukanta on kasvanut voimakkaasti. Vuosien 2024–2025 välillä kasvua oli 16 prosenttia, ja kanta on noin 2 500 yksilöä – kanta on selvästi suotuisan suojelun tason yläpuolella.
2. Ihmisarkuuden säilyttäminen: Metsästämättömyys johtaa karhujen ihmisarkuuden heikkenemiseen, mikä aiheuttaa turvallisuusriskejä ja huolta paikallisten asukkaiden keskuudessa.
3. Sosioekonomiset syyt: Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet sekä asukkaiden kokema haitta on voitava ottaa huomioon metsästyksen mitoituksessa.
4. Oikeusvarmuus: Säädöspohjan on oltava niin selkeä, että karhun kannanhoito voi toteutua ilman jatkuvaa juridista epävarmuutta.
Metsästäjäliitto toivoo, että tarvittavat asetukset valmistellaan viipymättä eduskunnan tahdon mukaisesti, jotta kannanhoidollinen metsästys voidaan toteuttaa suunnitellusti tulevana syksynä.
Tiedotteen liitteenä on video, jolla tohmajärveläinen maanviljelijä Mika Piiroinen Pohjois-Karjalasta avaa karhutilanteen karua todellisuutta ja pelloilla syntyviä massiivisia tuhoja.
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Nuorisotyöstä kiitosta – Metsästäjäliiton vuoden metsästysseura on LaMas Raumalta27.4.2026 12:09:29 EEST | Uutinen
Metsästäjäliiton kevätliittokokous valitsi vuoden metsästysseuraksi Lapin metsästyshoito- ja ampumaseuran Satakunnan piiristä. Seura sai eritoten kiitosta ansiokkaasta nuorisotyöstä: jäsenistöstä neljännes on alle 35-vuotiaita. Kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa Jahti-lehden tulevaisuutta ja liiton toimintakertomusta.
Supersuosittu hirvilive muistuttaa metsästyksen todellisesta luonteesta - luvassa "Slow Huntingia”17.4.2026 16:53:34 EEST | Uutinen
Ruotsin television (SVT) vuodesta toiseen miljoonayleisöjä keräävä luontolive Den stora älgvandringen (Suuri hirvivaellus) käynnistyy jälleen Yle Areenassa lauantaina 18.4. Ruotsin Metsästäjäliitto on lanseerannut tv-ilmiön kunniaksi Hälgvandringen-haasteen, joka kannustaa pohtimaan omaa luontosuhdetta. Suomen Metsästäjäliitto vastaa huutoon Erähaasteella 2026.
OKM avustaa Metsästäjäliiton nuorisotyötä – nuoret toivovat käytännönläheisiä koulutuksia9.3.2026 15:18:35 EET | Uutinen
Metsästäjäliitossa laaditaan parhaillaan nuorisotoiminnan ja -viestinnän strategiaa vuosille 2026–2030. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi maaliskuun alussa Metsästäjäliitolle nuorisotyön ja -toiminnan kehittämiseen 115 600 euron yleisavustuksen.
Jägareförbundet förbereder förverkligandet av en egen positioneringstjänst för jägare26.2.2026 10:35:58 EET | Uutinen
Jägareförbundets styrelse har fattat ett strategiskt beslut om att förbundet börjar förbereda grundandet av en positioneringstjänst som ägs och handhas av jägarna. Avsikten är att tjänsten även inkluderar ett förvaltningssystem av jakträtter avsett för jaktföreningarna.
Metsästäjäliitto valmistelee metsästäjien oman paikannuspalvelun toteuttamista26.2.2026 10:35:04 EET | Uutinen
Metsästäjäliiton hallitus on tehnyt strategisen päätöksen, jonka mukaan liitto alkaa valmistella metsästäjien omistaman ja hallinnoiman paikannuspalvelun perustamista. Palveluun sisältyisi myös metsästysseuroille tarkoitettu metsästysoikeuksien hallinnointijärjestelmä.
