Kruununvuorenrantaan valmistui Jatkeen rakentamana uusia Asuntosäätiön asumisoikeuskohteita
29.4.2026 08:00:00 EEST | Jatke Oy | Tiedote
Jatke on rakentanut Asuntosäätiölle Kruununvuorenrantaan Saaristolaivastonkadulle kahden asumisoikeuskohteen hankekokonaisuuden. Rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2024 ja koko urakka valmistui huhtikuun lopulla 2026.
Samaan kortteliin sijoittuvat kohteet, Saaristolaivastonkatu 18 ja 20, kattavat yhteensä 103 uutta modernia ja merellistä asumisoikeusasuntoa. Saaristolaivastonkatu 18 luovutettiin kohteista ensimmäisenä, ja ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan koteihinsa 29.1.2026. Saaristolaivastonkatu 20:een ensiasukkaat pääsivät muuttamaan 29.4.2026.
Valmistunut asuinkortteli käsittää neljä 6–8-kerroksista kerrostaloa sekä kaksi nelikerroksista luhtitaloa. Asuntovalikoima on monipuolinen: koteja on yksiöistä yli 120-neliöisiin perheasuntoihin. Osassa asunnoista on oma sauna ja osassa näyttävä ulokeparveke, josta avautuu näkymät meren suuntaan. Muutamassa kodissa on myös parvikerros.
Asukkaiden yhteiskäyttöön on toteutettu molempien kohteiden ylimpään kerrokseen saunat, 5. kerrokseen kerhohuoneet sekä pohjakerrokseen varastotiloja ja talopesulat. Jatkeen urakkaan sisältyivät myös molempia kohteita palvelevan 72-paikkaisen autohallin sekä piha-alueen rakentaminen.
Korkealaatuista rakentamista saumattoman yhteistyön avulla
Kruununvuorensillan myötä alueelta avautuu jalankulkijoille ja pyöräilijöille suora yhteys Helsingin keskustaan. Myös raitiotieliikenteen käynnistyminen parantaa alueen julkisia liikenneyhteyksiä entisestään. Kruununvuorenranta on nopeasti kehittyvä ja suosiotaan kasvattava kaupunginosa, jonka vetovoimaa lisäävät meren ja luonnon läheisyys sekä monipuolistuva palvelutarjonta.
“Olemme iloisia, että olemme päässeet mukaan kehittämään uutta asuinkorttelia Kruunuvuorenrantaan, johon valmistui kokonaisuudessaan 103 Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoa. Hanke tukee strategiaamme kestävien ja yhteisöllisten asuinympäristöjen kehittäjänä. Yhteistyö urakoitsijan kanssa on sujunut erinomaisesti koko hankkeen ajan, ja se näkyy myös lopputuloksessa. Laadukas rakennusjälki luo vahvan perustan pitkäaikaiselle ja viihtyisälle asumiselle merellisessä ympäristössä”, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.
Jatke on urakoinut Asuntosäätiölle useita asumisoikeuskohteita myös aiemmin, muun muassa Helsingin Verkkosaareen, Järvenpäähän, Vantaalle ja Espooseen.
”Olemme ylpeitä, että pystymme toimittamaan Asuntosäätiölle korkealaatuisia kohteita kerta toisensa jälkeen. Luovutimme nämä kaksi peräkkäistä kohdetta Kruununvuorenrannassa virheettöminä, mikä kertoo sekä huolellisesta toteutuksesta että saumattomasta yhteistyöstä projektin kaikissa vaiheissa. Valmistuneet kohteet vahvistavat pitkäaikaista kumppanuuttamme ja tuovat kasvavalle asuinalueelle uusia laadukkaita koteja”, kommentoi Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen.
Janne MönkkönentoimitusjohtajaJatke Uusimaa OyPuh:050 346 2813janne.monkkonen@jatke.fi
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 503,4 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
