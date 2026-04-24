Henriksson: Euroopan parlamentti sanoo KYLLÄ koko EU:n kattavalle suostumuslaille
28.4.2026 15:23:04 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
– Tänään on historiallinen päivä tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistamiselle koko EU:ssa. Euroopan parlamentin lopullisessa täysistuntoäänestyksessä ehdotus suostumukseen perustuvasta raiskauslainsäädännöstä koko unionissa voitti. Olen iloinen, että kova työ on nyt tuottanut tulosta, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Henriksson on Renew Europen varjoesittelijänä neuvotellut Euroopan parlamentin oma-aloitemietinnöstä, joka koskee suostumukseen perustuvan raiskauslainsäädännön merkitystä EU:ssa. Tänään Euroopan parlamentti antoi täysistunnossa laajalla enemmistöllä lopullisen hyväksyntänsä neuvottelutulokselle.
– Äänestystulos on selvä: Euroopan parlamentti haluaa suostumukseen perustuvan raiskauslainsäädännön koko EU:hun. Nyt komission on vauhditettava työtään ja esitettävä uusi lainsäädäntöehdotus, sanoo Henriksson.
Henriksson johti oikeusministerinä seksuaalirikoslainsäädännön historiallista kokonaisuudistusta Suomessa, jonka myötä raiskauksen määritelmä muuttui suostumusperusteiseksi. Nyt hän on jatkanut työtä EU-tasolla.
– Uskon, että nyt voi olla syntymässä mahdollisuus muutoksen aikaansaamiseen – myös ministerineuvostossa, jossa jäsenmaat ovat edustettuina. Esimerkiksi Ranska, jossa Gisèle Pelicot’n tapaus on herättänyt suuttumusta, on muuttanut kantaansa siitä, kun asia viimeksi oli esillä EU:ssa, ja maa on hiljattain kansallisesti säätänyt suostumuslain, sanoo Henriksson.
Henriksson painottaa, että naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on yksi suurimmista tasa-arvo-ongelmista sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa.
– Nyt on korkea aika parantaa rikosuhrin asemaa ja muuttaa seksuaalirikoksiin liittyvää ajattelutapaa koko unionin alueella. Tässä on kyse kaikkien tyttöjen ja naisten oikeudesta yhdenvertaiseen suojaan ja tekijän rankaisemisesta, mutta myös asenteiden muuttamisesta, Henriksson päättää.
Mietinnön virallinen otsikko on Importance of consent-based rape legislation in the EU (2025/2040(INI). Mietintö on laadittu Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) yhteistyönä. Henriksson on vastannut LIBE-näkökulmasta Renew Europe -ryhmän puolesta.
Valiokunta-aloitteiset mietinnöt (INI) ovat Euroopan parlamentin työkalu, jonka avulla nostetaan esiin tärkeitä kysymyksiä ja vaikutetaan EU:n poliittiseen keskusteluun. Niillä lähetetään selkeä viesti komissiolle ja jäsenvaltioille toivotusta lainsäädännöstä. Ne ovat keskeisessä asemassa muutosten edistämisessä ja poliittisten suuntaviivojen antamisessa.
Alexander Junell
specialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)
Puh:+358 40 019 2744
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Wickström: Service och transporter bör gå hand i hand – låt välfärdsområdena ansvara för FPA-taxin24.4.2026 11:28:06 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) lämnade igår in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsministern. I spörsmålet frågar Wickström om ministeriet kommer att reagera på de allt större kostnaderna för FPA-taxin, som är en direkt följd av social- och hälsovårdsreformen samt centraliseringen av tjänsterna.
Wickström: Palvelujen ja kuljetusten on kuljettava käsi kädessä – hyvinvointialueille vastuu Kela-takseista24.4.2026 11:28:06 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) jätti eilen kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveysministerille. Kysymyksessään Wickström tiedustelee, aikooko ministeriö reagoida Kela-taksien kasvaviin kustannuksiin, jotka ovat suora seuraus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sekä palvelujen keskittämisestä.
Adlercreutz: Kunskapsgarantin ska ge rättvisare betyg och starkare kunskaper23.4.2026 19:27:33 EEST | Pressmeddelande
SFP:s ordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz har idag presenterat sitt lagförslag till riksdagen om en så kallad kunskapsgaranti. Målet är att säkerställa att alla elever får tillräckliga kunskaper för att gå vidare i sina studier och att bedömningen i skolan blir mer rättvis och enhetlig.
Adlercreutz: Osaamistakuulla oikeudenmukaisempaa arviointia ja vahvemmat perustaidot23.4.2026 19:27:33 EEST | Tiedote
RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz on tänään esitellyt eduskunnalle lakiesityksen niin sanotusta osaamistakuusta. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen oppilas saa riittävät tiedot ja taidot siirtyäkseen opinnoissaan eteenpäin ja että arviointi on oikeudenmukaista ja yhdenmukaista.
Wickström: Viktiga åtgärder för tillväxt - bra att läget med funktionshinderservicen på svenska ses över22.4.2026 22:41:54 EEST | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att regeringens ramförhandlingar innehåller en hel del goda nyheter, trots att förhandlingarna fördes i ett svårt läge.
