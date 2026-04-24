Henriksson: Euroopan parlamentti sanoo KYLLÄ koko EU:n kattavalle suostumuslaille

Henriksson on Renew Europen varjoesittelijänä neuvotellut Euroopan parlamentin oma-aloitemietinnöstä, joka koskee suostumukseen perustuvan raiskauslainsäädännön merkitystä EU:ssa. Tänään Euroopan parlamentti antoi täysistunnossa laajalla enemmistöllä lopullisen hyväksyntänsä neuvottelutulokselle.

– Äänestystulos on selvä: Euroopan parlamentti haluaa suostumukseen perustuvan raiskauslainsäädännön koko EU:hun. Nyt komission on vauhditettava työtään ja esitettävä uusi lainsäädäntöehdotus, sanoo Henriksson.

Henriksson johti oikeusministerinä seksuaalirikoslainsäädännön historiallista kokonaisuudistusta Suomessa, jonka myötä raiskauksen määritelmä muuttui suostumusperusteiseksi. Nyt hän on jatkanut työtä EU-tasolla.

– Uskon, että nyt voi olla syntymässä mahdollisuus muutoksen aikaansaamiseen – myös ministerineuvostossa, jossa jäsenmaat ovat edustettuina. Esimerkiksi Ranska, jossa Gisèle Pelicot’n tapaus on herättänyt suuttumusta, on muuttanut kantaansa siitä, kun asia viimeksi oli esillä EU:ssa, ja maa on hiljattain kansallisesti säätänyt suostumuslain, sanoo Henriksson.

Henriksson painottaa, että naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on yksi suurimmista tasa-arvo-ongelmista sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa.

– Nyt on korkea aika parantaa rikosuhrin asemaa ja muuttaa seksuaalirikoksiin liittyvää ajattelutapaa koko unionin alueella. Tässä on kyse kaikkien tyttöjen ja naisten oikeudesta yhdenvertaiseen suojaan ja tekijän rankaisemisesta, mutta myös asenteiden muuttamisesta, Henriksson päättää.

Mietinnön virallinen otsikko on Importance of consent-based rape legislation in the EU (2025/2040(INI). Mietintö on laadittu Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) yhteistyönä. Henriksson on vastannut LIBE-näkökulmasta Renew Europe -ryhmän puolesta.

Valiokunta-aloitteiset mietinnöt (INI) ovat Euroopan parlamentin työkalu, jonka avulla nostetaan esiin tärkeitä kysymyksiä ja vaikutetaan EU:n poliittiseen keskusteluun. Niillä lähetetään selkeä viesti komissiolle ja jäsenvaltioille toivotusta lainsäädännöstä. Ne ovat keskeisessä asemassa muutosten edistämisessä ja poliittisten suuntaviivojen antamisessa.