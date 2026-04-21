LapIT Oy valitsi Telian lähiverkkopalvelut

Telia toimittaa LapIT Oy:lle langallisia (LAN) ja langattomia (WLAN) lähiverkkopalveluita sekä niihin liittyviä hallintajärjestelmiä sekä työkaluja palveluna. Sopimuksen pituus on 60 kuukautta ja arvo 5 miljoonaa euroa.

Telian ja LapIT:n välillä käynnistyy myös strateginen kumppanuus, jonka tavoitteena on kehittää ja tuottaa asiakaslähtöisiä, toimintavarmoja ja tietoturvallisia tietoliikenneratkaisuja erityisesti julkisen sektorin ja alueellisten toimijoiden muuttuviin tarpeisiin.

”Telian uuden sukupolven lähiverkkopalvelu mahdollistaa LapIT:n asiakkaille parempaa ja tehokkaampaa verkon ylläpitoa ja tietoturvaa, kustannussäästöjä ja tehostaa liiketoimintaa. Esimerkiksi tulevaisuudessa uusien toimipisteiden perustaminen on nopeampaa. Strateginen kumppanuus tiivistää entisestään yhteistyötämme, kun yhdistämme osaamisemme, resurssimme ja teknologiset valmiutemme”, asiakkuusjohtaja Harri Korkka Telialta kertoo.

Nyt solmittu sopimus tiivistää entisestään Telian yhteistyötä yhtiön kanssa. Viime kesänä Telia solmi LapIT Oy:n kanssa 60 kuukauden pituisen ja 10 miljoonan euron arvoisen sopimuksen tietoliikennepalveluiden toimittamisesta.

LapIT:n tavoitteena on uudistaa lähiverkon palveluiden tuottaminen yhteistyössä Telian kanssa. Palveluita voidaan hankkia Telialta erilaisella sisällöllä, aina laitteista ja niihin kytkeytyvistä peruspalveluista alkaen toisessa ääripäässä täysin kokonaispalvelumallin mukaisesti.

”Tämän hankintamenettelyn tuloksena LapIT käynnistää Telian kanssa yhteisen kehitysohjelman, jonka tavoitteena on uudistaa verkon hallintaa, palveluprosessejamme, toimintatapojamme sekä käytäntöjämme ja lisätä automaatiota palveluiden tuottamisessa. Tämä mahdollistaa asiakkaillemme tulevaisuudessa strategisten tavoitteidemme mukaisesti entistä kustannustehokkaammat, laadukkaammat ja turvallisemmat lähiverkkopalvelut” LapIT:n toimialariippumattomista palveluista vastaava johtaja Janne Perälä ja LapIT:n verkkopalveluista vastaava yksikön päällikkö Vesa Wimmer kertovat.

LapIT Oy on Pohjois-Suomen kuntien ja kuntayhtymien omistama ICT-yhtiö, jonka asiakkaita ovat kuntasektorin, julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaatiot. Yhtiön omistaja-asiakkaisiin kuuluu 23 kaupunkia ja kuntaa, kaksi hyvinvointialuetta, kolme kunta- ja hyvinvointialueyhtymää sekä kuusi kuntaomisteista osakeyhtiötä. Maantieteellisesti LapIT Oy toimii Pohjois-Suomessa Lapin maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Oulunkaaren ja Koillismaan alueilla. LapIT Oy:n tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille mahdollisimman huoleton ICT-arki lappilaista asennetta mukaillen, reilusti ja paikallisesti.