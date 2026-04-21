LapIT Oy valitsi Telian lähiverkkopalvelut
28.4.2026 15:45:00 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telia on sopinut LapIT Oy:n kanssa 60 kuukauden pituisen ja 5 miljoonan euron arvoisen sopimuksen lähiverkkopalveluiden toimittamisesta. Samalla Telian ja LapIT:n välillä käynnistyy strateginen kumppanuus, jonka tavoitteena on kehittää ja uudistaa lähiverkon tietoliikennepalveluita julkisen sektorin tarpeisiin. LapIT vastaa ICT-palveluiden järjestämisestä alueellisesti Suomen pohjoisimpien osien omistaja-asiakkailleen.
Telia toimittaa LapIT Oy:lle langallisia (LAN) ja langattomia (WLAN) lähiverkkopalveluita sekä niihin liittyviä hallintajärjestelmiä sekä työkaluja palveluna. Sopimuksen pituus on 60 kuukautta ja arvo 5 miljoonaa euroa.
Telian ja LapIT:n välillä käynnistyy myös strateginen kumppanuus, jonka tavoitteena on kehittää ja tuottaa asiakaslähtöisiä, toimintavarmoja ja tietoturvallisia tietoliikenneratkaisuja erityisesti julkisen sektorin ja alueellisten toimijoiden muuttuviin tarpeisiin.
”Telian uuden sukupolven lähiverkkopalvelu mahdollistaa LapIT:n asiakkaille parempaa ja tehokkaampaa verkon ylläpitoa ja tietoturvaa, kustannussäästöjä ja tehostaa liiketoimintaa. Esimerkiksi tulevaisuudessa uusien toimipisteiden perustaminen on nopeampaa. Strateginen kumppanuus tiivistää entisestään yhteistyötämme, kun yhdistämme osaamisemme, resurssimme ja teknologiset valmiutemme”, asiakkuusjohtaja Harri Korkka Telialta kertoo.
Nyt solmittu sopimus tiivistää entisestään Telian yhteistyötä yhtiön kanssa. Viime kesänä Telia solmi LapIT Oy:n kanssa 60 kuukauden pituisen ja 10 miljoonan euron arvoisen sopimuksen tietoliikennepalveluiden toimittamisesta.
LapIT:n tavoitteena on uudistaa lähiverkon palveluiden tuottaminen yhteistyössä Telian kanssa. Palveluita voidaan hankkia Telialta erilaisella sisällöllä, aina laitteista ja niihin kytkeytyvistä peruspalveluista alkaen toisessa ääripäässä täysin kokonaispalvelumallin mukaisesti.
”Tämän hankintamenettelyn tuloksena LapIT käynnistää Telian kanssa yhteisen kehitysohjelman, jonka tavoitteena on uudistaa verkon hallintaa, palveluprosessejamme, toimintatapojamme sekä käytäntöjämme ja lisätä automaatiota palveluiden tuottamisessa. Tämä mahdollistaa asiakkaillemme tulevaisuudessa strategisten tavoitteidemme mukaisesti entistä kustannustehokkaammat, laadukkaammat ja turvallisemmat lähiverkkopalvelut” LapIT:n toimialariippumattomista palveluista vastaava johtaja Janne Perälä ja LapIT:n verkkopalveluista vastaava yksikön päällikkö Vesa Wimmer kertovat.
LapIT Oy on Pohjois-Suomen kuntien ja kuntayhtymien omistama ICT-yhtiö, jonka asiakkaita ovat kuntasektorin, julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaatiot. Yhtiön omistaja-asiakkaisiin kuuluu 23 kaupunkia ja kuntaa, kaksi hyvinvointialuetta, kolme kunta- ja hyvinvointialueyhtymää sekä kuusi kuntaomisteista osakeyhtiötä. Maantieteellisesti LapIT Oy toimii Pohjois-Suomessa Lapin maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Oulunkaaren ja Koillismaan alueilla. LapIT Oy:n tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille mahdollisimman huoleton ICT-arki lappilaista asennetta mukaillen, reilusti ja paikallisesti.
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj
Tietojenkalastelun sesonkikausi alkaa yrityksissä nyt – ”Kesätyöntekijöiden tietoturvaperehdytys tulee aloittaa heti”21.4.2026 14:10:00 EEST | Tiedote
Kevään kiireiset viikot ja uusien työntekijöiden keskeneräinen perehdytys luovat otollisen maaperän monikanavaiselle tietojenkalastelulle. Viime vuonna yrityksiin kohdistuneen tietojenkalastelun huippulukemat nähtiin touko- ja elokuussa.
Uusi suojaus estää huijaussivuja automaattisesti – Telia tuo turvallisuuden osaksi liittymiä15.4.2026 08:55:03 EEST | Tiedote
Telia vastaa verkkohuijauksiin uudella Telia Rehti -liittymävalikoimalla, jossa turvallisuus on rakennettu osaksi puhelinliittymää. Mobiilivarmenteen ja huijauspuheluvahdin rinnalle tuodaan haittasivuvahti.
Yhä useampi vanhempi ei hanki älypuhelinta lapsen ensilaitteeksi – kaksi kolmesta valitsisi kellopuhelimen13.4.2026 10:04:28 EEST | Tiedote
Telian kyselyn mukaan jopa seitsemän kymmenestä vanhemmasta on huolissaan siitä, millaisia sisältöjä lapsi kohtaa digilaitteilla. Kansalliset digisuositukset kannustavat perheitä siirtämään älypuhelimen hankintaa, kun alle 13-vuotiaille älypuhelinta ei lähtökohtaisesti suositella.
Telian kuluttajaliiketoiminta käynnistää muutosneuvottelut toiminnan kehittämiseksi8.4.2026 13:32:42 EEST | Tiedote
Telian kuluttajaliiketoiminta käynnistää muutosneuvottelut osana toiminnan yksinkertaistamista ja kehittämistä. Neuvottelut koskevat koko kuluttajaliiketoiminnan yksikköä. Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta myymäläverkostoon tai asiakaspalveluun. ”Jatkamme strategiamme toteuttamista ja keskitymme vahvemmin ydinliiketoiminnalle tärkeisiin tekemisiin. Suunnittelemme muutoksia organisaation rakenteeseen, toimintatapoihin ja yksinkertaistamme toimintaamme”, sanoo Telian kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tuula Heikkinen. Telialla on EPSI Rating -tutkimuksen mukaan markkinoiden paras asiakastyytyväisyys matkapuhelin- ja tv-palveluissa sekä laajimmat aukioloajat ja nopeimmat vastausajat asiakaspalvelussamme. Jatkamme panostuksia asiakaskokemukseen, palvelukanaviin ja asiakkaille sopivien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tekoälyn hyödyntäminen ja automaatio ovat tärkeässä roolissa arjen työssä ja prosesseissa. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 806 tehtävää. Muutosneuvott
Bittium ja Telia tuovat ensimmäistä kertaa taistelunkestävän tiedonsiirron 5G-verkkoon7.4.2026 11:12:44 EEST | Tiedote
Bittium ja Telia ovat yhteistyössä toteuttaneet hybridiverkon, joka laajentaa Puolustusvoimien taistelunkestävän tiedonsiirron 5G-verkkoon. Hybridiverkko yhdistää Bittiumin taktisen tiedonsiirtoverkon, joka on Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän ydin, ja Telian 5G-verkon, joka on langattoman digitaalisen viestinnän kattava selkäranka. Saumaton kokonaisuus tarjoaa Puolustusvoimille turvallisen viestinnän ja tiedonsiirron entistä kattavammassa verkossa. Ratkaisu tukee myös puolustusoperaatioiden joustavuutta ja toimintakykyä sekä yhteistyötä viranomaisten ja liittolaisten kanssa. ”Sotilaallisen johtamisen tuen kehittämisen ytimessä on pitkäjänteinen, mutta nopea viesti- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen nykyaikaisen teknologian avulla, yhdistäen kaksikäyttöteknologioiden ja sotilaskäyttöön optimoitujen verkkojen hyödyt taistelukentän vaatimuksiin. Puolustusvoimien tavoitteena on kehittää vahva suomalaiseen hybridiratkaisuun pohjautuva, laajasti automatisoitu ja monikäyttöinen tiedo
