Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä on valittu SOK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi

28.4.2026 15:45:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan hallintoneuvosto on valinnut SOK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määtän. Antti Määttä on toiminut SOK:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lähtien.

Juha Mustonen Osuuskauppa Keskimaa

SOK:n hallintoneuvoston kokouksessa 28.4.2026 hallituksessa vuodesta 2021 lähtien toiminut Harri Miettinen pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä, sillä hän on siirtynyt eläkkeelle Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtajan tehtävästä. SOK:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér. Miettisen tilalle SOK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Antti Määttä on toiminut SOK:n hallituksen jäsenenä yhteensä lähes kymmenen vuoden ajan. Hänen ensimmäinen hallituskautensa sijoittui vuosille 2008–2012, ja hänet valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi vuodesta 2022 alkaen.

SOK:n pääjohtaja Hannu Krook toimii SOK:n hallituksen puheenjohtajana.

SOK:n hallitus 28.4.2026 alkaen:

Hannu Krook, pääjohtaja, SOK, puheenjohtaja

Tapio Finér, toimitusjohtaja, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

Katri Harra, hallitusammattilainen, DI, eMBA

Antti Heikkinen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa

Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, HOK-Elanto

Minna Lindholm, toimitusjohtaja

Reima Loukkola, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina

Antti Määttä, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keskimaa (vpj.)

Juha Riikola, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuskauppa

 

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye