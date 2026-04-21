Kulttuurikaveri-toiminta avasi oven konserttiin heille, jotka eivät olisi yksin uskaltaneet lähteä

Eräs iäkäs osallistuja kertoi, ettei ollut elämänsä aikana aiemmin ollut vastaavassa konsertissa. Useampi kuvasi, ettei taloudellinen tilanne olisi mahdollistanut pääsylipun ostamista. Monelle ratkaisevaa oli se, että tapahtumaan sai lähteä yhdessä toisen ihmisen kanssa.

Kulttuurikaveri-toiminta tarjoaa TampereMission asiakkaille mahdollisuuden osallistua tapahtumiin yhdessä vapaaehtoisen kanssa. Syyskaudella toiminnan piirissä oli 12 tapahtumaa, ja keväällä 2026 mukana on 11 konserttia lisää. Yhteensä toiminnan kautta tarjotaan yli 200 maksutonta kulttuurivierailua.

“Kulttuurikaveri-toiminta on rohkaissut ihmisiä lähtemään mukaan tilanteisiin, joihin he eivät yksin olisi uskaltaneet. Monelle on ollut tärkeää tapahtumakokemuksen lisäksi, se että rinnalla on toinen ihminen. Samalla toiminta on innostanut uusia vapaaehtoisia mukaan ja avannut heille uuden tavan kohdata ihmisiä”, kertoo TampereMission järjestöjohtaja Matti Helin.

“Halusimme löytää konkreettisen tavan tavoittaa heitä, jotka jäävät helposti kulttuurin ulkopuolelle. TampereMission asiantuntemus yksinäisyyden kohtaamisessa ja LähiTapiola Pirkanmaan tuki mahdollistivat sen, että saimme toiminnan käyntiin ja voimme jatkaa sitä myös keväällä”, sanoo Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

“Paikallisena vakuutusyhtiönä meille on tärkeää olla mukana tukemassa lähiyhteisömme arkea. On merkityksellistä, että voimme mahdollistaa tilanteita, joissa ihminen saa kokea jotakin, mikä muuten jäisi saavuttamatta”, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä.

Kulttuurikaveri-toimintaan osallistuvat tulevat TampereMission asiakkuuksista, jotta toiminta tavoittaa ne, joille kulttuuriin osallistuminen ei muuten ole mahdollista. Toiminnan vaikutukset näkyvät myös sen ulkopuolella. Ainakin kaksi osallistujaa on sopinut lähtevänsä yhdessä teatteriin omakustanteisesti.