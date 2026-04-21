Kulttuurikaveri-toiminta avasi oven konserttiin heille, jotka eivät olisi yksin uskaltaneet lähteä
29.4.2026 10:59:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Viime syksynä käynnistynyt Kulttuurikaveri-toiminta on tuonut Tampere-taloon ihmisiä, joille konserttiin osallistuminen ei olisi ollut muuten mahdollista. Osallistujien palautteissa toistuivat kiitollisuus, rohkaistuminen ja kokemus siitä, että tapahtumaan lähteminen yksin olisi jäänyt tekemättä.
Eräs iäkäs osallistuja kertoi, ettei ollut elämänsä aikana aiemmin ollut vastaavassa konsertissa. Useampi kuvasi, ettei taloudellinen tilanne olisi mahdollistanut pääsylipun ostamista. Monelle ratkaisevaa oli se, että tapahtumaan sai lähteä yhdessä toisen ihmisen kanssa.
Kulttuurikaveri-toiminta tarjoaa TampereMission asiakkaille mahdollisuuden osallistua tapahtumiin yhdessä vapaaehtoisen kanssa. Syyskaudella toiminnan piirissä oli 12 tapahtumaa, ja keväällä 2026 mukana on 11 konserttia lisää. Yhteensä toiminnan kautta tarjotaan yli 200 maksutonta kulttuurivierailua.
“Kulttuurikaveri-toiminta on rohkaissut ihmisiä lähtemään mukaan tilanteisiin, joihin he eivät yksin olisi uskaltaneet. Monelle on ollut tärkeää tapahtumakokemuksen lisäksi, se että rinnalla on toinen ihminen. Samalla toiminta on innostanut uusia vapaaehtoisia mukaan ja avannut heille uuden tavan kohdata ihmisiä”, kertoo TampereMission järjestöjohtaja Matti Helin.
“Halusimme löytää konkreettisen tavan tavoittaa heitä, jotka jäävät helposti kulttuurin ulkopuolelle. TampereMission asiantuntemus yksinäisyyden kohtaamisessa ja LähiTapiola Pirkanmaan tuki mahdollistivat sen, että saimme toiminnan käyntiin ja voimme jatkaa sitä myös keväällä”, sanoo Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas.
“Paikallisena vakuutusyhtiönä meille on tärkeää olla mukana tukemassa lähiyhteisömme arkea. On merkityksellistä, että voimme mahdollistaa tilanteita, joissa ihminen saa kokea jotakin, mikä muuten jäisi saavuttamatta”, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä.
Kulttuurikaveri-toimintaan osallistuvat tulevat TampereMission asiakkuuksista, jotta toiminta tavoittaa ne, joille kulttuuriin osallistuminen ei muuten ole mahdollista. Toiminnan vaikutukset näkyvät myös sen ulkopuolella. Ainakin kaksi osallistujaa on sopinut lähtevänsä yhdessä teatteriin omakustanteisesti.
Paulina AhokasToimitusjohtajaTampere-talo-konserniPuh:03 243 4100Puh:+358 40 551 1551paulina.ahokas@tampere-talo.fi
Eeva KivikkolaMarkkinointiasiantuntijaPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
