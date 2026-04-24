Korjaustaito.fi täydentyy: Korjaajan polku auttaa vanhan rakennuksen kunnostajaa
29.4.2026 13:40:49 EEST | Museovirasto | Tiedote
Museoviraston säilyttävän korjaamisen ohjesivustolla Korjaustaito.fissä on julkaistu uusi osio, Korjaajan polku. Opas tukee kaikkia vanhojen rakennusten kunnossapitäjiä sekä sellaisen hankkimista suunnittelevia. Korjaajan polku on toteutettu alueellisten vastuumuseoiden ja Museoviraston yhteistyönä.
Korjaajan polku esittelee rakennusten säilymistä tukevia, hyviksi havaittuja toimintaperiaatteita. Näihin kuuluvat muun muassa kiinnostus rakennuksen ominaisuuksia kohtaan ja oikeiden kysymysten esittäminen. Opas kannustaa korjaajia harkitsemaan huolella, tukeutumaan asiantuntijoihin sekä valmistautumaan ennen korjaustöihin ryhtymistä. Tämä kaikki auttaa säilyttämään talossa sitä, mikä siinä on arvokasta.
Oppaan sisältö on laadittu alueellisten vastuumuseoiden korjausneuvojien ja Museoviraston asiantuntijoiden yhteistyönä. Alueelliset vastuumuseot vastaavat oman alueensa rakennusperinnöstä ja korjausneuvonnasta. Korjaajan polku vastaa niihin tarpeisiin, joita eri puolilla maata toimivat korjausneuvojat ovat havainneet. Osana Korjaajan polkua julkaistaan myös alueellisten korjausneuvojien yhteystiedot. Opasta on tarkoitus kartuttaa pitkäjänteisesti, ja lisää sisältöä on tulossa.
Alueellinen korjausneuvonta tukee korjaamisessa ja kunnostamisessa
Alueelliset vastuumuseoiden korjausneuvojat tarjoavat maksutonta neuvontaa vanhan rakennuksen ylläpitoon, kunnostamiseen ja korjaamiseen. Korjausneuvojien kanssa voi keskustella esimerkiksi korjausrakentamisen, säilyttävän korjaamisen, restauroinnin sekä perinteisten työtapojen ja materiaalien kysymyksistä.
Alueellinen korjausneuvonta on kaupallisesti riippumatonta. Korjausneuvontaa antava asiantuntija ei toimi korjaustyön suunnittelijana eikä valvojana, mutta opastaa korjaajaa tarvittavien asiantuntijoiden ja osaajien hankkimisessa.
Korjaajan polkuun on koottu tietoa myös vanhan rakennuksen korjaamiseen myönnettävistä avustuksista, kuten Museoviraston entistämisavustus ja elinvoimakeskuksen avustus rakennusperinnön hoitoon. Lisää tietoa avustuksista saa oman alueen korjausneuvojalta.
Uudistus näkyy Korjaustaidon etusivulla
Uuden osion julkaisemisen yhteydessä Korjaustaito.fin etusivu ja rakenne ovat uudistuneet. Aiemmin Restauroinnin polku -nimisenä toiminut osio on nyt nimeltään Restaurointihanke. Sen välilehtien nimiä on päivitetty vastaamaan paremmin rakennusalan yleistä terminologiaa hankkeiden vaiheistuksessa.
Aiemmin yhteisessä osiossa olleet Sanasto sekä lisätietoa ja teemoja esittelevät Artikkelit on nyt erotettu omiksi osioikseen päänavigaatioon. Säilyttävän korjaamisen sanasto on nyt entistä helpompi löytää.
Linkki Korjaajan polulle näkyy etusivulla muiden Korjaustaidon pääosioiden rinnalla.
Korjaustaito.fi jakaa tietoa ja tukea säilyttävään korjaamiseen
Korjaustaito.fi on Museoviraston ylläpitämä rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto. Helmikuussa 2022 avattu sivusto kokoaa saataville rakennusperinnön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin tietoa, ohjeita, kokemuksia. Sisältö on suunniteltu kaikelle yleisölle ymmärrettäväksi ja ammattilaisia hyödyttävän päteväksi.
Rakennuksen kunnossapitäjän kannattaa tutustua myös Museoviraston korjauskortteihin, jotka nekin löytyvät Korjaustaito.fistä. Korjauskorttien aiheina on vakiintuneita, kestäväksi ja korjattaviksi osoittautuneita rakenteita ja rakennustapoja. Ohjeet opastavat hoitamaan, kunnostamaan ja korjaamaan vanhaa rakennusta kestävästi ja taloudellisesti, sen arvoja vaalien.
Museovirasto on valtakunnallinen kulttuuriperintöalan asiantuntijaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat mm. rakennetun kulttuuriympäristön suojelu, rakennussuojelun edistäminen sekä restauroinnin ja säilyttävän korjaamisen ohjaaminen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Museovirasto
Pekka Lehtinen, Museovirasto, pekka.lehtinen@museovirasto.fi p. 0295 33 6275
Mikko Mälkki, Museovirasto, mikko.malkki@museovirasto.fi p. 0295 33 6217
Avustukset: Kirsi Toivonen, Museovirasto, kirsi.toivonen@museovirasto.fi p. 0295 33 6074
Alueellinen korjausneuvonta
Marko Korkeasalo, Saamelaismuseo Siida, marko.korkeasalo@samimuseum.fi p. 040 353 9965
Teemu Kuivalainen, Pohjois-Karjalan museo, teemu.kuivalainen@joensuu.fi p. 050 521 2652
Elina Riksman, Helsingin kaupunginmuseo, elina.riksman@hel.fi p. 040 194 1349
Raimo Tikka, Pohjois-Pohjanmaan museo, raimo.tikka@ouka.fi p. 044 704 7174
Anne Uosukainen, Pirkanmaan museo, anne.uosukainen@tampere.fi p. 044 430 9654
Kuvat
Linkit
Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme