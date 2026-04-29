Interstellar-elokuvakonsertti saa Pohjoismaiden ensiesityksensä Musiikkitalon uusien urkujen ja suuren sinfoniaorkesterin säestyksellä

Christopher Nolanin ohjaama Interstellar (2014) sai ilmestyttyään viisi Oscar-ehdokkuutta. Yksi näistä tuli Hans Zimmerin huikeasta musiikista, jonka unenomaiset äänimaisemat kuljettavat katsojaa avaruuden tyhjyydessä ja eristäytyneisyydessä.



Elokuvassa entinen NASA-pilotti Cooper (Matthew McConaughey) lähtee vaaralliselle avaruusmatkalle etsimään uutta kotiplaneettaa kuolevalle ihmiskunnalle. Tytär Murph jää kotiin selvittämään ihmislajin pelastumisen kannalta ratkaisevaa tieteellistä ongelmaa. Interstellar on jälleen ajankohtainen, sillä Nolanin uusin elokuva The Odyssey saapuu elokuvateattereihin kesällä.



Interstellar-elokuvakonsertti on Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin päätösviikonlopun huipennus. Se on R&A:n ja VVO:n ensimmäinen yhteistyöprojekti.



"Olemme jo pidempään miettineet uudenlaisia elämyksellisiä konsepteja. Kun VVO otti yhteyttä ja ehdotti Interstellar-elokuvakonserttia, innostuimme heti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun järjestämme tapahtuman Musiikkitalossa – ja loistava alku yhteistyölle, jonka toivomme jatkuvan myös tulevaisuudessa", festivaalin ohjelmistojohtaja Outi Rehn kertoo.



Vantaan Viihdeorkesterin taiteellinen johtaja Lauri Porra kuvaa Interstellarin musiikkia kunnianhimoiseksi, emotionaalisesti voimakkaaksi ja soundiltaan ainutlaatuiseksi.



"Hans Zimmer yhdistää mestarillisesti klassisia, elektronisia ja kokeellisia äänimaailmoja. Interstellarissa uruilla on poikkeuksellisen suuri rooli. Onkin hienoa, että käytössä ovat juuri Musiikkitalon upeat urut ja että niitä soittaa juuri Roger Sayer."



Musiikkitalon toimitusjohtaja Emilia Mäki odottaa elokuvakonserttia innolla.



"Uudet Rieger-urut yllättävät jatkuvasti sillä, miten monenlaiseen musiikkiin ne taipuvat. Olemme erittäin ilahtuneita, että elokuvamusiikki ja elokuvien yleisö on löytänyt paikkansa Musiikkitalosta", hän toteaa.



Elokuvakonsertin liput tulevat myyntiin keskiviikkona 6.5.2026 klo 10 Musiikkitalon lipunmyyntikanaviin.