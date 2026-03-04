POWER laajentaa verkostoaan Pohjois-Savoon – Iisalmen Gigantti siirtyy POWER-ketjuun 1.5.2026
28.4.2026 16:18:52 EEST | Power Finland Oy | Tiedote
POWER laajentaa verkostoaan Iisalmessa, kun Gigantti-myymälä siirtyy POWER-brändin alle 1.5.2026. Kauppiasvetoinen liike jatkaa toimintaansa entisellä paikallaan, ja asiakkaille muutos näkyy erityisesti uudistuneena ilmeenä sekä aiempaa laajempana tuotevalikoimana.
Iisalmen Gigantti-kauppiasmyymälä siirtyy POWER-brändin alle 1. toukokuuta 2026 alkaen. Myymälä jatkaa toimintaansa kauppiasvetoisena POWER-myymälänä. Asiakkaille muutos näkyy ennen kaikkea uutena ilmeenä ja aiempaa laajempana valikoimana.
Iisalmen myymälän omistaa Duka Oy, ja se on toiminut paikkakunnalla Gigantti-myymälänä 15 vuoden ajan. Myymälän vuosittainen liikevaihto on noin 4,9 miljoonaa euroa, ja se on Iisalmen talousalueen merkittävin elektroniikan ja kodinkoneiden vähittäiskauppias, työllistäen 10 henkilöä.
”Olemme erittäin iloisia siitä, että Iisalmen kauppias liittyy POWER-perheeseen. Tämä on osa pitkäjänteistä kasvustrategiaamme, jossa omien myymälöiden ja kauppiasvetoisten myymälöiden toimiva yhdistelmä on aivan keskeisessä roolissa. Muutoksen myötä olemme jälleen yhden askeleen lähempänä asiakkaitamme”, POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo.
POWER kehittää myymäläverkostoaan aktiivisesti sekä saavutettavuuden, asiakaskokemuksen että liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta.
”Iisalmen myymälällä on alueellaan erinomainen maine, ja se tunnetaan laadukkaasta asiakaspalvelusta. Se sopii arvoiltaan ja toimintatavoiltaan POWERiin erittäin hyvin. On hienoa saada osaava tiimi osaksi meidän joukkuettamme, tekemään kauppaa POWER-brändin väreissä”, Saviluoto sanoo.
Myös Iisalmen myymälässä ollaan uudistuksesta innoissaan.
”Odotamme muutosta innolla. POWER on kasvanut Suomen markkinassa vakuuttavalla tavalla, ja on hienoa päästä mukaan tähän kehitykseen. Vaikka moni asia uudistuu, kaikkein tärkein pysyy ennallaan: sama tuttu henkilöstö, samat kasvot tiskillä ja sama asiakaslähtöinen toimintamalli, joka on toiminut Iisalmessa hyvin jo vuosia. Olemme rakentaneet hyvää myymälää pitkäjänteisesti, ja se sama työ jatkuu nyt POWERin tukemana, myymäläpäällikkö Marja Juntunen toteaa”.
Aikataulu
- Brändinmuutos käynnistyy 1.5.2026.
- Myymälän ovet avataan asiakkaille uuden brändin alla keskiviikkona 6.5.2026.
- Viralliset avajaiset tarjouskampanjan muodossa järjestetään perjantaina 15.5.2026.
Lisätietoja medialle
Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy
Sähköposti: juha-mikko.saviluoto@power.fi
Puhelinnumero: 040 047 3378
Marja Juntunen, myymäläpäällikkö
Puhelinnumero: 050 413 4053
Juha-Mikko SaviluotoToimitusjohtajaPower Finland OyPuh:040 047 3378etunimi.sukunimi@power.fi
Power Finland Oy
Power Finland kuuluu pohjoismaiseen Power International AS -konserniin, joka toimii Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on yli 2 miljardia euroa, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden merkittävimmistä kodinelektroniikan toimijoista.
Power-ketjun toiminta perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja laajaan valikoimaan tunnettuja brändejä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat kaikissa kanavissamme – siksi myymälöissämme on aina sama halpa hinta kuin Power.fi-verkkokaupassa. Suomessa Powerilla on kattava, yli 40 myymälän verkosto, joka yhdessä vahvan verkkokaupan ja Ruotsissa sijaitsevan pohjoismaisen keskusvaraston kanssa takaa nopeat toimitukset.
