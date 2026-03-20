Kuluttajat maksoivat satoja miljoonia euroja turhaan. Viranomaisen linjaus “kuluttomasta korjauksesta” tuli Suomeen 18 vuotta myöhässä.
29.4.2026 07:45:00 EEST | eLuotsi Finland Oy | Tiedote
EU linjasi jo vuonna 2008, että virheellisen tavaran korjaus ei saa maksaa kuluttajalle mitään. Suomessa tuomioistuimet ovat noudattaneet EU:n linjaa vaihtelevasti, mutta kuluttajariitalautakunta vasta nyt. Lautakunta muutti linjansa 15.4.2026. Viiveen hinnaksi arvioidaan satoja miljoonia euroja.
Uuden linjan mukaan korjauksen tulee olla aidosti maksuton, eikä kuluttajalle saa jäädä maksettavaa missään tilanteessa. “Kyse ei ole uudesta tulkinnasta, vaan siitä, että EU-oikeutta sovelletaan vihdoin oikein myös Suomessa”, sanoo Lakiasiaintoimisto Lehtosen juristi Iida Arpula.
Suomessa tehdään vuosittain noin 270 000 kuluttajansuojalain alaista autokauppaa. Virhetilanteita syntyy arviolta kymmeniä tuhansia vuodessa. Kun kuluttajat ovat maksaneet keskimäärin noin 1 500 euroa per tapaus, nousee kokonaistappio vuosilta 2008–2026 varovaisestikin arvioiden noin 140 miljoonaan euroon. Todennäköinen taso on 250–300 miljoonaa euroa.
EU ratkaisi asian jo vuosia sitten
Euroopan unionin tuomioistuin torjui niin sanotun rikastumiskieltoon perustuvan argumentin jo vuosina 2008 ja 2011. Lisäksi vuoden 2019 direktiivi vahvistaa, että maksuttomuus kattaa kaikki korjauksesta aiheutuvat kulut.
“Rikastumiskieltoon vetoaminen on ollut EU-oikeudellisesti kestämätöntä jo lähes kaksi vuosikymmentä. Nyt tämä näkyy viimein myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä”, Arpula toteaa.
Mitä tämä tarkoittaa nyt
“Tilanne on nyt selvä: kuluttajan ei kuulu maksaa euroakaan virheen korjaamisesta. Jos kustannuksia on jaettu, niitä voidaan vaatia takaisin, ja jatkossa vaatimukset kannattaa esittää suoraan täysimääräisinä. Pohdittavaksi jää onko Kuluttajariitalautakunnalla tai KKV:llä jonkinlainen korvausvastuu virheistään, jotka ovat olleet räikeitä”, Arpula sanoo.
Iida Arpula
Vanhempi lakimies
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy
Puh:+358449850193
iida@lakilehtonen.fi
lakilehtonen.fi/lakimies/iida-arpula
Laki Lehtonen
Laki Lehtonen on Suomen johtava kuluttajariitoihin erikoistunut lakitoimisto. Riidan aihe ei ratkaise asiaa lain näkökulmasta, mutta erityisosaamistamme ovat tekniset kohteet, kuten ajoneuvot, moottoripyörät, veneet, asunnot ja remontit. Palvelemme kuluttajariidoissa niin yritysasiakkaita kuin yksityishenkilöitäkin. Lähtökohtanamme on saada asiakkaallemme paras mahdollinen lopputulos riippumatta riidan kohteesta.
