Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 28.4.2026: Helsinkiläisten liikunnan edistämiseen myönnettiin avustuksia yli 7 miljoonaa euroa
28.4.2026 17:58:49 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 28.4.2026 päätöstiedote on julkaistu. Liikuntajaosto myönsi avustuksia yhteensä 7 474 865 euroa 292 helsinkiläiselle liikuntaseuralle ja liikuntaa edistävälle yhdistykselle. Avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämää liikuntatoimintaa sekä siitä syntyviä tilakustannuksia.
Toiminta-avustus on liikuntaseurojen toiminnan tukemiseen tarkoitettu avustuslaji. Sitä myönnettiin yhteensä 2 022 213 euroa 259 yhdistykselle.
Tilankäyttöavustus on liikuntaseuroille muissa kuin liikuntapalveluiden omissa liikuntatiloissa järjestettävän liikuntatoiminnan tukemiseen kohdennettu avustuslaji. Avustusta myönnettiin yhteensä 5 318 452 euroa 212 yhdistykselle.
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on tarkoitettu yhdistyksille, jotka järjestävät liikuntatoimintaa, mutta eivät täytä toiminta-avustuksen kriteerejä. Avustusta myönnettiin 134 200 euroa 33 yhdistykselle.
Liikunnan avustusten kokonaisuus uudistuu vuoden 2027 alusta alkaen. Jatkossa avustusta toimintaan ja tilankäyttöön haetaan liikunnan yleisavustuksen muodossa.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.
Yhteyshenkilöt
Ilpo KiiskinenHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:050 0211261ilpo.kiiskinen@hel.fi
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto.
