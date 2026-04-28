Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 28.4.2026: Helsinkiläisten liikunnan edistämiseen myönnettiin avustuksia yli 7 miljoonaa euroa

28.4.2026 17:58:49 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 28.4.2026 päätöstiedote on julkaistu. Liikuntajaosto myönsi avustuksia yhteensä 7 474 865 euroa 292 helsinkiläiselle liikuntaseuralle ja liikuntaa edistävälle yhdistykselle. Avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämää liikuntatoimintaa sekä siitä syntyviä tilakustannuksia. 

Toiminta-avustus on liikuntaseurojen toiminnan tukemiseen tarkoitettu avustuslaji. Sitä myönnettiin yhteensä 2 022 213 euroa 259 yhdistykselle.

Tilankäyttöavustus on liikuntaseuroille muissa kuin liikuntapalveluiden omissa liikuntatiloissa järjestettävän liikuntatoiminnan tukemiseen kohdennettu avustuslaji. Avustusta myönnettiin yhteensä 5 318 452 euroa 212 yhdistykselle. 

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on tarkoitettu yhdistyksille, jotka järjestävät liikuntatoimintaa, mutta eivät täytä toiminta-avustuksen kriteerejä. Avustusta myönnettiin 134 200 euroa 33 yhdistykselle. 

Liikunnan avustusten kokonaisuus uudistuu vuoden 2027 alusta alkaen. Jatkossa avustusta toimintaan ja tilankäyttöön haetaan liikunnan yleisavustuksen muodossa.

Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.

Avainsanat

liikuntaavustuksetliikunta-avustuksetliikuntajaosto

Yhteyshenkilöt

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
