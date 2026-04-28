Uusi S-market Pihtiputaalle – Osuuskauppa Keskimaa investoi uuteen myymälään
29.4.2026 08:15:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa rakentaa Pihtiputaalle uuden S-marketin nykyisen myymälän viereen. Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2026, ja myymälä avataan keväällä 2027. Uusi kiinteistö korvaa elinkaarensa päähän tulleen nykyisen myymälän ja parantaa alueen päivittäistavarakaupan palveluja.
Osuuskauppa Keskimaa osti keväällä 2025 S-market Pihtiputaan viereisen tontin, joka mahdollistaa uuden S-marketin rakentamisen Pihtiputaalle nykyisen S-marketin viereen. Uusi myymäläkiinteistö korvaa nykyisen myymälän, joka on tullut elinkaarensa päähän. Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2026 ja myymälän avajaisia vietetään keväällä 2027.
– On hienoa, että voimme tuoda Pihtiputaalle uuden, nykyaikaisen myymälän, joka vastaa entistä paremmin alueen asukkaiden asiointitarpeisiin. Uuden kiinteistön myötä voimme suunnitella tilat ja palvelut entistä toimivammiksi sekä nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi tutulle kauppapaikalle, toteaa projektista vastaava Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Joonas Heiskanen.
Uuden kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 1920 neliömetriä, josta myymälän osuus on 1150 neliömetriä. Lisäksi rakennukseen tulee toimivat taustatilat ja tekniset tilat alakertaan. Kiinteistö rakennetaan energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi: myymälään tulee muun muassa nykyaikainen hiilidioksidikylmäjärjestelmä, lauhdelämmön talteenotto, aurinkosähköjärjestelmä sekä maalämpö.
− Uutta myymälää on odotettu Pihtiputaalla jo pitkään, joten tämä uutinen ilahduttaa sekä asiakkaitamme että henkilökuntaamme. Uusi myymälä takaa pihtiputaalaisille asiakkaille mahdollisuuden asioida nykyaikaisissa tiloissa myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on palvella alueen asukkaita mahdollisimman hyvin, jotta heidän ei tarvitse lähteä kauemmaksi ostoksille, iloitsee S-market Pihtiputaan marketpäällikkö Mika Viitala.
Hankkeen aikataulu ja eteneminen
Hankkeen urakoitsijavalinnat tehdään lähipäivinä, toteutus tulee työllistämään useita keskisuomalaisia yrityksiä. Rakennustyöt on suunniteltu alkavaksi toukokuussa 2026, ja uuden S-marketin avaus ajoittuu keväälle 2027. Nykyinen kiinteistö puretaan uuden myymälän valmistumisen jälkeen, minkä jälkeen alue otetaan käyttöön laajana pysäköintialueena.
S-market Pihtipudas palvelee normaalisti koko rakennusprojektin ajan. Rakennustyöt vaikuttavat myymälän pysäköintialueeseen sekä sisäänkäynnin sijaintiin. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 6,2 miljoonaa euroa.
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa Keskimaa, ryhmäpäällikkö Joonas Heiskanen, puh. 010 767 3101, joonas.heiskanen@sok.fi
S-market Pihtipudas, marketpäällikkö Mika Viitala, puh. 0107674580, mika.viitala@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
