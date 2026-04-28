Uusi S-market Pihtiputaalle – Osuuskauppa Keskimaa investoi uuteen myymälään

Osuuskauppa Keskimaa osti keväällä 2025 S-market Pihtiputaan viereisen tontin, joka mahdollistaa uuden S-marketin rakentamisen Pihtiputaalle nykyisen S-marketin viereen. Uusi myymäläkiinteistö korvaa nykyisen myymälän, joka on tullut elinkaarensa päähän. Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2026 ja myymälän avajaisia vietetään keväällä 2027.

– On hienoa, että voimme tuoda Pihtiputaalle uuden, nykyaikaisen myymälän, joka vastaa entistä paremmin alueen asukkaiden asiointitarpeisiin. Uuden kiinteistön myötä voimme suunnitella tilat ja palvelut entistä toimivammiksi sekä nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi tutulle kauppapaikalle, toteaa projektista vastaava Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Joonas Heiskanen.

Uuden kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 1920 neliömetriä, josta myymälän osuus on 1150 neliömetriä. Lisäksi rakennukseen tulee toimivat taustatilat ja tekniset tilat alakertaan. Kiinteistö rakennetaan energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi: myymälään tulee muun muassa nykyaikainen hiilidioksidikylmäjärjestelmä, lauhdelämmön talteenotto, aurinkosähköjärjestelmä sekä maalämpö.

− Uutta myymälää on odotettu Pihtiputaalla jo pitkään, joten tämä uutinen ilahduttaa sekä asiakkaitamme että henkilökuntaamme. Uusi myymälä takaa pihtiputaalaisille asiakkaille mahdollisuuden asioida nykyaikaisissa tiloissa myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on palvella alueen asukkaita mahdollisimman hyvin, jotta heidän ei tarvitse lähteä kauemmaksi ostoksille, iloitsee S-market Pihtiputaan marketpäällikkö Mika Viitala.

Hankkeen aikataulu ja eteneminen

Hankkeen urakoitsijavalinnat tehdään lähipäivinä, toteutus tulee työllistämään useita keskisuomalaisia yrityksiä. Rakennustyöt on suunniteltu alkavaksi toukokuussa 2026, ja uuden S-marketin avaus ajoittuu keväälle 2027. Nykyinen kiinteistö puretaan uuden myymälän valmistumisen jälkeen, minkä jälkeen alue otetaan käyttöön laajana pysäköintialueena.

S-market Pihtipudas palvelee normaalisti koko rakennusprojektin ajan. Rakennustyöt vaikuttavat myymälän pysäköintialueeseen sekä sisäänkäynnin sijaintiin. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 6,2 miljoonaa euroa.