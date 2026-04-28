Yrttiteet virvoitusjuomina? Luonnontuoteala pyytää verotulkintaan selkeyttä

29.4.2026 11:29:04 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Kolme luonnontuote- ja terveystuotealaa edustavaa valtakunnallista järjestöä on jättänyt yhteisen lausunnon Verohallinnon uudesta virvoitusjuomavero-ohjeluonnoksesta. Järjestöt katsovat, että perinteiset yrttiteevalmisteet rinnastuvat käyttötarkoitukseltaan ja kulutustavaltaan selvästi lähemmäs teetä ja kahvia kuin virvoitusjuomia.

Yrttitee

1.4.2026 voimaan tullut virvoitusjuomaveron uudistus muutti myös kiinteiden juoma-ainesten verotusta. Luonnontuotealalla vaikutukset tulivat monille toimijoille yllätyksenä erityisesti yrttiteevalmisteiden osalta. Alan yritysten mukaan veromuutos on johtanut joissakin tuotteissa merkittäviin hinnankorotuksiin ja vaikuttanut jo myös yrttiteevalmisteiden myyntiin.

“Yrttiteevalmisteiden kehittäminen ja valmistus on meille pitkäjänteistä työtä. Nykyinen virvoitusjuomaverotuksen tilanne on aiheuttanut epävarmuutta siitä, miten uusia tuotteita ja kehityshankkeita voidaan suunnitella tulevaisuudessa. Alan pienet toimijat ovat tehneet vuosia töitä sen eteen, että suomalaisilla yrttituotteilla olisi myös vientimahdollisuuksia”, kertoo Nordic Herbs Oy:n yrittäjä Petri Koivisto.

Yrttiteevalmisteiden verokohtelusta lähetettiin huhtikuussa myös kirje valtiovarainministeri Riikka Purralle. Kirjeessä alan järjestöt nostivat esiin, että tee, kahvi ja kaakao on rajattu virvoitusjuomaveron ulkopuolelle, vaikka vastaavalla käyttötavalla nautittavat yrttiteevalmisteet voivat kuulua verotuksen piiriin.

Aihe on herättänyt viime kuukausina laajaa keskustelua alalla: erityisen ongelmalliseksi on koettu tilanteet, joissa lähes samankaltaiset tuotteet voivat päätyä eri verokohteluun pelkän tullitariffiluokituksen perusteella.

Luonnontuotealan järjestöt järjestävät toukokuussa avoimen webinaarin yhdessä Verohallinnon asiantuntijoiden kanssa. Webinaarissa käsitellään virvoitusjuomaveron muutoksia, käytännön soveltamistilanteita sekä alan yrityksiä askarruttavia tulkintakysymyksiä.

Yrttiteet rinnastuvat teehen ja kahviin

Lausunnon mukaan sokeriton yrttitee ei tyypilliseltä käyttötarkoitukseltaan, markkinoinniltaan eikä kuluttajamielikuvaltaan vastaa perinteistä virvoitusjuomaa. Tuotteet rinnastuvat läheisemmin teehen, kasviperäiseen, kuumana nautittavaan juomaan, jolla on pitkät perinteet suomalaisessa luonnontuotekulttuurissa.

“Yrttiteet ovat pitkään käytettyjä kasviperäisiä tuotteita, jotka poikkeavat selvästi tavanomaisista virvoitusjuomista. Ennakoitava ja selkeä ohjeistus on yrityksille elintärkeää. Epävarmuus tulkinnasta on käytännön ongelma jo nyt”, toteaa Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.

Järjestöt katsovat, että perinteisiä teen tavoin käytettäviä yrttiteevalmisteita tulisi verotuksessa arvioida lähtökohtaisesti samalla tavoin kuin teetä ja kahvia. Lausunnossa ehdotetaan lisäksi, että verokohtelun arvioinnissa tullitariffiluokituksen rinnalla voitaisiin huomioida myös tuotteen tosiasiallinen käyttötarkoitus, markkinointitapa, valmistustapa ja kuluttajamielikuva.

Lisäksi järjestöt toivovat, että Verohallinnon lopulliseen ohjeeseen lisätään konkreettisia esimerkkejä yrttiteevalmisteiden verokohtelusta.

“Luonnontuotealaa kehitetään parhaillaan useissa julkisesti rahoitetuissa hankkeissa, joissa pyritään lisäämään kotimaisten luonnontuotteiden jalostusastetta, liiketoimintaa ja vientiä. On tärkeää, ettei yrttiteevalmisteiden verokohtelu heikennä näiden kehitystoimien vaikuttavuutta tai alan kasvumahdollisuuksia. Toivomme, että asiaa voidaan arvioida vielä käytännön näkökulmasta yhdessä alan kanssa”, toteaa Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry:n toiminnanjohtaja Juha Rutanen.

Lausunnon allekirjoittajat
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Birgitta Partanen, toiminnanjohtaja, Arktiset Aromit ry
Juha Rutanen, toiminnanjohtaja, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry
Katja Misikangas, puheenjohtaja, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

Yrttiteelle jopa 40 % hinnankorotus – virvoitusjuomaveron uusi laskentaperuste aiheuttaa hintashokin2.4.2026 17:17:10 EEST | Tiedote

Suomeen 1.4.2026 voimaan tullut virvoitusjuomaveron muutos on johtanut yllättävään tilanteeseen, jossa perinteiset yrttiteevalmisteet ovat nykyisen tulkinnan mukaan joutuneet kovan veronkorotuksen piiriin. Yritysten mukaan hinnankorotukset ovat olleet jopa yli 40 prosenttia, vaikka hallituksen esityksessä vaikutukseksi arvioitiin keskimäärin noin 4 prosenttia.

