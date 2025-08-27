Helsingin kaupunginorkesterin konserttikausi 2026–27 on julkaistu – luvassa maailmantähtiä ja kotimaisia helmiä

Kaudella 2026–2027 Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina jatkaa Jukka-Pekka Saraste ja päävierailijan paikan täyttää orkesteri itse ilman kapellimestaria soitettavilla konserteilla. Ensimmäinen orkesterin suunnittelemista konserteista kuullaan jo kauden alussa syyskuussa.

Keväällä 2027 orkesteri toteuttaa kaksi konserttia ilman kapellimestaria: ensimmäisessä konsertissa kuullaan Béla Bartókin Konsertto orkesterille ja toisessa taas Beethovenin Kolmoiskonsertto, jonka solisteina soittavat orkesterin II konserttimestari Kreeta-Julia Heikkilä ja II soolosellisti Beata Antikainen sekä tähtipianisti Alexander Melnikov. Orkesterin omista riveistä solisteiksi nousevat keväällä 2027 myös I soolosellisti Tuomas Ylinen ja huilun äänenjohtaja Niamh McKenna.

Sibeliuksen orkesteri maailmalla

Helsingin kaupunginorkesteri lähtee syksyllä kiertueelle Japaniin ja Etelä-Koreaan yhdessä ylikapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen kanssa. Kyseessä on jo orkesterin viides Japanin-kiertue, mutta Etelä-Koreaan suunnataan nyt ensimmäisen kerran. Kiertuelaatikoihin on tuttuun tapaan pakattu Jean Sibeliuksen orkesteriteoksia, jotka orkesteri on myös aikanaan kantaesittänyt säveltäjän itsensä johdolla.

Japanissa orkesteri soittaa seitsemän konserttia, joiden solistina taituroi japanilainen pianisti Hayato Sumino, jonka pianismiin keskittyvä Cateen-tili on kerännyt miljoonayleisön Youtubessa. Etelä-Koreassa on luvassa kolme konserttia, joiden solistina oman kotiyleisönsä edessä soittaa vuoden 2022 Jean Sibelius -viulukilpailun voittaja Inmo Yang. Kauden aikana kuullaan monia muitakin huippuviulisteja, kuten Augustin Hadelich, Vilde Frang ja vuoden 2025 Sibelius-viulukilpailun finaaliyleisön hurmannut Otto Antikainen.

Orkesterin kiertueen aikana kausisarjassa vierailee Mahler Chamber Orchestra, joka soittaa Musiikkitalossa kaksi konserttia HKO:n kutsumana. Yleisö pääsee kuulemaan maailmankuululta kamariorkesterilta kaksi konserttia, joiden solistina laulaa mezzosopraano Fleur Barron.

Kantaesitykset Anna Thorvaldsdottirilta ja Sebastian Fagerlundilta

Kevään yhtenä huippuhetkenä on oman aikamme musiikin supertähden Anna Thorvaldsdottirin maailmankantaesitys. "Shadows of Solace" on Helsingin kaupunginorkesterin, Islannin sinfoniaorkesterin, Bostonin sinfoniaorkesterin ja Leipzigin Gewandhaus-orkesterin tilausteos. Lisäksi luvassa on Sebastian Fagerlundin urkukonserton "Ad Spiram" kantaesitys, jonka tulkitsee latvialainen urkuri Iveta Apkalna.

Merkkihetki on myös amerikkalaisen Amy Beachin (1867–1944) pianokonserton Suomen-ensiesitys huhtikuussa 2027. Urallaan useita musiikkialan lasikattoja rikkonut Beach sävelsi pianokonserton jo vuonna 1899.

Uusien teosten ja Suomen-ensiesitysten rinnalla kuullaan myös tuttuja klassikoita. Luvassa on esimerkiksi Wagnerin oopperoiden orkesteriversioita, Haydnin ja Mozartin teoksia, Mahlerin viides sinfonia, Beethovenia, Schumannia ja Bruckneria. Kauden aikana kuullaan Sergei Prokofjevin sävellyksiä monipuolisesti eri konteksteissa: ohjelmassa on sinfonioita, konserttoja ja nuoremmille yleisöille taas on luvassa musiikkisatu Pekka ja susi. Helsingin Kaupunginteatterin kanssa yhdessä tehtävässä tuotannossa Prokofjevin tuttu musiikki kohtaa tanssiteatterin.

Maaliskuussa 2027 kaupunginorkesterin vieraaksi saapuu kahdeksi viikoksi ranskalainen pianisti Jean-Yves Thibaudet. Kevään huippukohtiin kuuluu myös Barbara Hanniganin johtama konsertti, jossa hän laulaa myös sopraano-osan Francis Poulencin teoksessa La voix humaine.

Juhlakausi orkesterin parissa

Joulukuussa orkesterin konserteissa pääsee tunnelmoimaan juhlakautta monin eri tavoin. Yhdessä UMO Helsinki Jazz Orchestran ja nuoren polven jazzlaulaja Kate Kortumin kanssa kanssa uppoudutaan Hollywoodin kulta-ajan glamourin tunnelmiin. Vielä ennen joulutaukoa Verdin ja Wagnerin syväluotaavat sävelet paketoivat syyskauden valmiiksi.

Pääsiäisen aikaan rauhoitutaan kapellimestari Nil Vendittin johdolla. Hänen johtamassaan konsertissa soivat ranskalaisten säveltäjien teokset. Gabriel Faurén Requiemin myötä lavan orkesterin kanssa jakavat myös sopraano Sonja Herranen, baritoni Aarne Pelkonen sekä kamarikuorot Kaamos ja Kampin laulu.

Orkesterin kevätkauden hilpeimmät hetket koetaan totutusti vappumatineassa jo 144. kerran. Tämän vuoden uutuusmauste ilmapallojen keskelle on Kalevauva.fi-yhtyeeltä tilattu uusi Helsinki-aiheinen laulu.

