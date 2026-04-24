Asuntosäätiön uudet asumisoikeus- ja vuokra-asunnot valmistuivat Helsinkiin ja Espooseen
29.4.2026 09:00:00 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote
Asuntosäätiön uudet asumisoikeus- ja vuokra-asunnot ovat valmistuneet Helsinkiin ja Espooseen. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tällä viikolla.
Merellisiä koteja Kruunuvuorenrannassa
Helsingin Kruunuvuorenrantaan, osoitteeseen Saaristolaivastonkatu 20, on valmistunut 51 uutta asumisoikeusasuntoa upeisiin merimaisemiin. Asuntojen koot vaihtelevat kaksioista viiden huoneen koteihin. Ylimpien kerrosten kaksikerroksiset asunnot tuovat asumiseen erityistä avaruutta ja runsaasti luonnonvaloa.
Uusi kohde sijaitsee aivan alkuvuodesta 2026 Saaristolaivastonkatu 18:aan valmistuneen Asuntosäätiön toisen asuisoikeuskohteen vieressä. Yhdessä nämä kaksi 4–8-kerroksista rakennusta muodostavat viihtyisän ja yhteisöllisen kokonaisuuden. Asukkaiden monipuolisiin yhteistiloihin kuuluvat muun muassa kattoviljelyalueet, yhteissaunat, kuntosali sekä leikki- ja oleskelupihat. Pysäköintipaikat sijoittuvat pihakannen alle rakennettuun maanalaiseen pysäköintilaitokseen.
Kruunuvuorenranta on nopeasti kehittyvä kaupunginosa, jonka liikenneyhteydet paranevat entisestään raitiovaunuliikenteen käynnistyessä Helsingin keskustaan viimeistään alkuvuodesta 2027. Läheltä löytyvät arjen tärkeimmät palvelut, kuten koulu, päiväkoti ja kauppa, ja aluetta täydentävät vehreät puistot sekä monipuoliset ulkoilureitit.
Saaristolaivastonkadun uudiskohteen rakentamisesta vastasi Jatke Uusimaa Oy ja suunnittelusta Arkkitehtitoimisto A6 Oy.
141 uutta kotia Espoon Finnooseen
Espoon Finnooseen, osoitteeseen Finnoonkartanonkatu 17, on valmistunut Asuntosäätiön kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo, jossa on yhteensä 103 asumisoikeus- ja 38 vuokra-asuntoa. Kodit on suunniteltu erilaisiin elämäntilanteisiin yksiöistä aina viiden huoneen perheasuntoihin asti, ja kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke.
Asukkaiden yhteistilat tukevat arjen sujuvuutta ja yhteisöllisyyttä. Käytössä on muun muassa pesula kuivaushuoneineen, kolme kerhotilaa, viisi saunaosastoa sekä runsaasti varastotilaa. Asukkaiden pysäköintipaikat sijaitsevat pihakannen alle rakennetussa maanalaisessa pysäköintilaitoksessa. Korttelin aurinkoinen yhteispiha tarjoaa viihtyisän ympäristön sekä lapsille että aikuisille.
Finnoo on merellinen ja luonnonläheinen asuinalue, jossa liikkuminen on helppoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta. Finnoonkartanonkadun rauhallisen kulmakorttelin viereen on rakenteilla päiväkoti, ja ulkoilureitit alkavat lähes kotiovelta.
Valmistuneen asuinkerrostalon rakentamisesta vastasi Pohjola Rakennus Oy ja suunnittelusta Sigge Arkkitehdit Oy.
Yhteyshenkilöt
Tom SalomonsonMyyntijohtajaPuh:020 161 2276tom.salomonson@asuntosaatio.fi
Tanja OksaViestinnän asiantuntijaPuh:020 161 2262tanja.oksa@asuntosaatio.fi
Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on yli 18 000 kotia eri puolilla Suomea 33 eri paikkakunnalla, joissa asuu lähes 32 000 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.
Lue lisää julkaisijalta Asuntosäätiö
Asuntosäätiön vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2025 julkaistu – ilmastotiekartta ohjaa päästövähennystyötä24.4.2026 13:43:04 EEST | Tiedote
Asuntosäätiön vuoden 2025 raportit kertovat toiminnan laajuudesta, tuloksista ja strategiassa etenemistä.
Asuntosäätiölle valmistui uusia asumisoikeusasuntoja Espoon Suurpeltoon31.3.2026 10:11:52 EEST | Tiedote
Asuntosäätiön kaksikerroksiseen rivitalokohteeseen valmistui yhteensä 24 tilavaa asumisoikeusasuntoa.
Järvenpään Ainolaan valmistui uusia Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoja26.3.2026 15:39:17 EET | Tiedote
Järvenpäähän Ainolan rautatieaseman viereen on valmistunut 30 uutta Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoa. Asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa tällä viikolla.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohteesta Kangasalan vuoden 2025 rakennushanke18.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteessa Mossin Puistokatu 26 on valittu Kangasalan vuoden rakennushankkeeksi 2025. Valinnasta vastasi Kangasalan kaupunki, jonka mukaan kohteen arkkitehtuuri ja toteutuksen laatu erottuivat poikkeuksellisella tavalla.
Asuntosäätiö jälleen Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukossa6.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Asuntosäätiö on saanut jo toista kertaa peräkkäin Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Poikkeuksellisen hyvät henkilöstötutkimustulokset kertovat Asuntosäätiön henkilöstön vahvasta sitoutumisesta ja yrityksen tavoitteellisesta, osallistavasta kehittämisestä.
