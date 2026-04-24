Asuntosäätiön uudet asumisoikeus- ja vuokra-asunnot valmistuivat Helsinkiin ja Espooseen

Merellisiä koteja Kruunuvuorenrannassa

Helsingin Kruunuvuorenrantaan, osoitteeseen Saaristolaivastonkatu 20, on valmistunut 51 uutta asumisoikeusasuntoa upeisiin merimaisemiin. Asuntojen koot vaihtelevat kaksioista viiden huoneen koteihin. Ylimpien kerrosten kaksikerroksiset asunnot tuovat asumiseen erityistä avaruutta ja runsaasti luonnonvaloa.

Uusi kohde sijaitsee aivan alkuvuodesta 2026 Saaristolaivastonkatu 18:aan valmistuneen Asuntosäätiön toisen asuisoikeuskohteen vieressä. Yhdessä nämä kaksi 4–8-kerroksista rakennusta muodostavat viihtyisän ja yhteisöllisen kokonaisuuden. Asukkaiden monipuolisiin yhteistiloihin kuuluvat muun muassa kattoviljelyalueet, yhteissaunat, kuntosali sekä leikki- ja oleskelupihat. Pysäköintipaikat sijoittuvat pihakannen alle rakennettuun maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Kruunuvuorenranta on nopeasti kehittyvä kaupunginosa, jonka liikenneyhteydet paranevat entisestään raitiovaunuliikenteen käynnistyessä Helsingin keskustaan viimeistään alkuvuodesta 2027. Läheltä löytyvät arjen tärkeimmät palvelut, kuten koulu, päiväkoti ja kauppa, ja aluetta täydentävät vehreät puistot sekä monipuoliset ulkoilureitit.

Saaristolaivastonkadun uudiskohteen rakentamisesta vastasi Jatke Uusimaa Oy ja suunnittelusta Arkkitehtitoimisto A6 Oy.

141 uutta kotia Espoon Finnooseen

Espoon Finnooseen, osoitteeseen Finnoonkartanonkatu 17, on valmistunut Asuntosäätiön kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo, jossa on yhteensä 103 asumisoikeus- ja 38 vuokra-asuntoa. Kodit on suunniteltu erilaisiin elämäntilanteisiin yksiöistä aina viiden huoneen perheasuntoihin asti, ja kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke.

Asukkaiden yhteistilat tukevat arjen sujuvuutta ja yhteisöllisyyttä. Käytössä on muun muassa pesula kuivaushuoneineen, kolme kerhotilaa, viisi saunaosastoa sekä runsaasti varastotilaa. Asukkaiden pysäköintipaikat sijaitsevat pihakannen alle rakennetussa maanalaisessa pysäköintilaitoksessa. Korttelin aurinkoinen yhteispiha tarjoaa viihtyisän ympäristön sekä lapsille että aikuisille.

Finnoo on merellinen ja luonnonläheinen asuinalue, jossa liikkuminen on helppoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta. Finnoonkartanonkadun rauhallisen kulmakorttelin viereen on rakenteilla päiväkoti, ja ulkoilureitit alkavat lähes kotiovelta.

Valmistuneen asuinkerrostalon rakentamisesta vastasi Pohjola Rakennus Oy ja suunnittelusta Sigge Arkkitehdit Oy.