"Ruotsin sydänkäpysen" Björn Natthiko Lindebladin Avoimin käsin ilmestyy postuumisti

Björn Natthiko Lindeblad (1961-2022) kuoli ALS:iin alkuvuonna 2022. Hän oli ekonomi, luennoitsija ja buddhalainen munkki, Ruotsin rakastetuimpia hahmoja.

Saatan olla väärässä on monivaiheisen elämän eläneen Björn Natthiko Lindebladin koskettava elämäntarina. Sitä on myyty satojatuhansia, ja Suomessakin sitä on myyty yli 50 000. Nyt hänen ajatuksistaan on julkaistu kirja Avoimin käsin – levollisia viisauksia.

Avoimin käsin on koottu Lindebladin teksteistä, luennoista ja pohdinnoista. Kirjan viimeistellyt Caroline Bankler kirjoittaa esipuheessaan: "Tarkoitus oli laatia kirja, joka sopisi satunnaiseen selailuun. Sellainen, johon voi uppoutua, kun haluaa löytää sisältään viisaamman äänen ja joka auttaa selviytymään, kun olo on yksinäinen, raskas, kylmä tai eksynyt. Eräänlainen Björnin sanoittama foul weather friend – ystävä hädässä, joka pitää kädestä kun myrsky nousee ulkona tai sisällä."

Lindeblad työskenteli 1980-luvulla talouspäällikkonä, mutta ei viihtynyt työssään ja päätti vaihtaa alaa. Hän toimi muun muassa esikoulun opettajana, kriisipuhelinpäivystäjänä ja YK:n ekonomina Intiassa. Intiassa hän kiinnostui meditaatiosta ja buddhalaisuudesta, ja kiinnostus johti hänet Koillis-Thaimaahan Wat Pah Nanachatin metsäluostariin. Vaikka Björn, munkkinimeltään Natthiko, nautti luostarin ympäristöstä ja yhteisöllisyydestä, 17 vuoden jälkeen hän päätti palata kotimaahansa.

Paluu Ruotsiin ei ollut helppo. Eksyksissä, työttömänä ja rahattomana Björn masentui syvästi. Lähipiirin ja kaiken oppimansa avulla hän kuitenkin hiljalleen toipui ja on nykyisin rakastettu meditaatio-opettaja, luennoitsija ja talouselämän asiantuntija. Vuonna 2018 Björn sai kuulla sairastavansa parantumatonta, nopeasti etenevää ALS-tautia. Vuonna 2022 hän teki itsemurhan.

“Unohtakaa Björn Borg ja Abba-Björn. Ruotsin lahja meille pohjoismaisille puurtajille on entinen metsämunkki Björn Natthiko Lindeblad", kirjoitti Helsingin Sanomat

Björn Natthiko Lindeblad ja Caroline Bankler: Avoimin käsin

ISBN 9789523646421

Aula & Co 2026.

Kirja ilmestyy 9.5.

Kirjan on suomentanut Tuomas Renvall.

Kansi on Jonna Nisun.

Äänikirja ilmestyy 19.5. Lukija on Markus Niemi

