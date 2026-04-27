Kustannusosakeyhtiö Aula & Co

"Ruotsin sydänkäpysen" Björn Natthiko Lindebladin Avoimin käsin ilmestyy postuumisti

6.5.2026 12:56:10 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote

Jaa

Aula & Co julkaisee vuonna 2022 ALS-tautiin kuolleen menestyskirjailija Björn Natthiko Lindebladin postuumin teoksen Avoimin käsin – levollisia viisauksia. Hänen muistelmansa Saatan olla väärässä oli merkittävä myyntimenestys niin Ruotsissa kuin Suomessa.

Björn Natthiko Lindeblad (1961-2022) kuoli ALS:iin alkuvuonna 2022.  Hän oli ekonomi, luennoitsija ja buddhalainen munkki, Ruotsin rakastetuimpia hahmoja.

Saatan olla väärässä on monivaiheisen elämän eläneen Björn Natthiko Lindebladin koskettava  elämäntarina. Sitä on myyty satojatuhansia, ja Suomessakin sitä on myyty yli 50 000. Nyt hänen ajatuksistaan on julkaistu kirja Avoimin käsin – levollisia viisauksia.

Avoimin käsin on koottu Lindebladin teksteistä, luennoista ja pohdinnoista. Kirjan viimeistellyt Caroline Bankler kirjoittaa esipuheessaan: "Tarkoitus oli laatia kirja, joka sopisi satunnaiseen selailuun. Sellainen, johon voi uppoutua, kun haluaa löytää sisältään viisaamman äänen ja joka auttaa selviytymään, kun olo on yksinäinen, raskas, kylmä tai eksynyt. Eräänlainen Björnin sanoittama foul weather friend – ystävä  hädässä, joka pitää  kädestä kun myrsky nousee ulkona tai sisällä."

Björn Natthiko Lindeblad (1961-2022) on Ruotsin rakastetuimpia hahmoja. Hän oli ekonomi, luennoitsija ja buddhalainen munkki.

Lindeblad työskenteli 1980-luvulla talouspäällikkonä, mutta ei viihtynyt työssään ja päätti vaihtaa alaa. Hän toimi muun muassa esikoulun opettajana, kriisipuhelinpäivystäjänä ja YK:n ekonomina Intiassa. Intiassa hän kiinnostui meditaatiosta ja buddhalaisuudesta, ja kiinnostus johti hänet Koillis-Thaimaahan Wat Pah Nanachatin metsäluostariin. Vaikka Björn, munkkinimeltään Natthiko, nautti luostarin ympäristöstä ja yhteisöllisyydestä, 17 vuoden jälkeen hän päätti palata kotimaahansa.

Paluu Ruotsiin ei ollut helppo. Eksyksissä, työttömänä ja rahattomana Björn masentui syvästi. Lähipiirin ja kaiken oppimansa avulla hän kuitenkin hiljalleen toipui ja on nykyisin rakastettu meditaatio-opettaja, luennoitsija ja talouselämän asiantuntija. Vuonna 2018 Björn sai kuulla sairastavansa parantumatonta, nopeasti etenevää ALS-tautia. Vuonna 2022 hän teki itsemurhan.

 “Unohtakaa Björn Borg ja Abba-Björn. Ruotsin lahja meille pohjoismaisille puurtajille on entinen metsämunkki Björn Natthiko Lindeblad", kirjoitti Helsingin Sanomat 

Björn Natthiko Lindeblad ja Caroline Bankler: Avoimin käsin
ISBN 9789523646421
Aula & Co 2026.
Kirja ilmestyy 9.5.
Kirjan on suomentanut Tuomas Renvall.
Kansi on Jonna Nisun.
Äänikirja ilmestyy 19.5. Lukija on Markus Niemi

Lue muut Aulan kesän uutuuskirjaesittelyt täältä:
https://aulakustannus.fi/katalogit

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Avoimin käsin kansi
Avoimin käsin kansi
Lataa
Björn Lindeblad kuva: Cim Ek
Björn Lindeblad kuva: Cim Ek
Lataa
Björn Natthiko Lindeblad kuva: Fredrik Bankler
Björn Natthiko Lindeblad kuva: Fredrik Bankler
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.

Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Aula & Co

Nelli Hietalalta löydettiin valtava kasvain, ja kokemus antoi puuttuvan palasen luontoromaanin kirjoittamiseen16.4.2026 08:59:00 EEST | Tiedote

Nelli Hietala alkoi kirjoittaa romaania lieksalaisesta kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä. Romaanin osaset eivät kuitenkaan tuntuneet loksahtavan paikoilleen. Sitten Hietalalta löydettiin valtava kasvain. Huoli omasta ja perheen tulevaisuudesta muutti Hietalan käsityksen paitsi elämästä myös romaanista: hän kirjoitti oman kokemuksensa mukaan romaaniin. Puun sielu julkaistaan 24.4. Rosebud Postitalossa.

Ukrainalaiskirjailija Jevhenija Kuznetsova lähes loppuunmyytyyn Helsinki Lit -tapahtumaan7.4.2026 09:11:00 EEST | Tiedote

Tunnettu ukrainalainen kirjailija Jevhenija Kuznetsova saapuu Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumaan lauantaina 23.5. Hänellä on myös muita tapahtumia Helsingin-vierailunsa aikana. Uusin romaani Niin kauan kuin on elämää on ihmissuhderomaani Ukrainan sodan keskellä. Se oli ehdolla BBC:n Vuoden kirjaksi. Kuznetsovan haastattelijana toimii dokumentaristi ja kirjailija Elina Hirvonen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye