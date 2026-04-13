Joka viides aikuinen kärsii kroonisesta kivusta – itsehoitoratkaisut vastaavat kasvavaan tarpeeseen
28.4.2026 17:20:17 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Krooninen kipu koskettaa merkittävää osaa väestöstä, ja kiinnostus lääkkeettömään omahoitoon on selvässä kasvussa. Terveyskaupan arjessa muutos näkyy konkreettisesti: kuluttajat etsivät yksinkertaisia, helposti käytettäviä ratkaisuja osaksi päivittäistä hyvinvointiaan.
Kansainvälisten arvioiden mukaan jopa joka viides aikuinen kärsii kroonisesta kivusta. Arvio perustuu International Association for the Study of Pain (IASP) -järjestön kokoamiin tutkimuksiin. Samalla kuluttajien käyttäytyminen on muuttumassa: moni haluaa hoitaa lievät vaivat itse.
“Terveyskaupassa näkyy selvästi, että kuluttajat etsivät arkeensa yksinkertaisia keinoja tukea omaa hyvinvointiaan. Itsehoito on monelle keskeinen osa hyvinvointiajattelua”, toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Uusi teippituote vastaa itsehoitomarkkinan tarpeisiin
Kehitys näkyy myös terveystuotealalla. Back on Track Oy tuo markkinoille uuden Welltex®-teippituotteen, joka on suunniteltu helppokäyttöiseksi itsehoitoratkaisuksi kivunhallintaan ja palautumisen tueksi.
Ruotsalaisen lääkärin, tohtori Erland Beselin kehittämä Welltex®-teknologia perustuu tekstiilikuituihin sulautettuihin mineraaleihin, jotka heijastavat kehon infrapunalämpöä takaisin kudoksiin. Teknologian tavoitteena on tukea paikallista verenkiertoa ja lihasten rentoutumista.
“Kuluttajat arvostavat tuotteita, jotka ovat helppoja käyttää ja sopivat arkeen ilman erityistä osaamista. Tavoitteemme on tuoda kivunhallintaan ratkaisuja, jotka ovat kaikkien saavutettavissa", sanoo Back on Track Oy:n maajohtaja Krista Virtanen.
Itsehoidon kasvava rooli on osa laajempaa muutosta, jossa hyvinvoinnin tukeminen painottuu yhä enemmän ennaltaehkäisyyn.
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Krista VirtanenmaajohtajaBack on Track OyPuh:050 567 4277krista.virtanen@backontrack.com
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Niko Korhonen Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton puheenjohtajaksi13.4.2026 12:11:12 EEST | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton vuosikokous pidettiin Espoossa 11.4.2026. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Niko Korhonen.
Yrttiteelle jopa 40 % hinnankorotus – virvoitusjuomaveron uusi laskentaperuste aiheuttaa hintashokin2.4.2026 17:17:10 EEST | Tiedote
Suomeen 1.4.2026 voimaan tullut virvoitusjuomaveron muutos on johtanut yllättävään tilanteeseen, jossa perinteiset yrttiteevalmisteet ovat nykyisen tulkinnan mukaan joutuneet kovan veronkorotuksen piiriin. Yritysten mukaan hinnankorotukset ovat olleet jopa yli 40 prosenttia, vaikka hallituksen esityksessä vaikutukseksi arvioitiin keskimäärin noin 4 prosenttia.
Ruohonjuurelle B Corp -sertifikaatti – ensimmäisenä hyvinvoinnin erikoiskauppana Suomessa13.3.2026 15:34:39 EET | Tiedote
Hyvinvoinnin erikoiskauppaketju Ruohonjuuri on saanut kansainvälisesti arvostetun B Corp -sertifikaatin helmikuussa 2026. Ruohonjuuri on Suomen ensimmäinen sertifioitu hyvinvoinnin erikoiskauppa, toinen vähittäiskaupan toimija ja vasta noin kymmenes suomalainen yritys, jolle sertifikaatti on myönnetty.
Kreatiinin suosio kasvaa ja käyttö laajenee – Nutri Worksin kreatiinit valittiin Vuoden 2026 Liikkujan tuotteeksi6.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton asiantuntijaraati on valinnut Vuoden 2026 Liikkujan tuote -sarjan voittajaksi Nutrimarket Oy:n Nutri Works -kreatiinit. Tuotesarja perustuu kreatiiniin, joka on yksi maailman tutkituimmista urheiluravitsemuksen ravintolisistä.
Vuoden 2026 hoitotarvike on AQVA Finland Oy:n vedensuodatin – puhdas vesi nousee yhdeksi arjen tärkeimmistä hyvinvointivalinnoista2.3.2026 17:36:53 EET | Tiedote
Hyvänmakuisen ja puhtaan juomaveden merkitys on kasvanut, ja samalla suihkuveden vaikutus hiusten ja ihon hyvinvointiin kiinnostaa yhä useampia kuluttajia. Ilmiö näkyy myös terveystuotealalla: Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton asiantuntijaraati on valinnut Vuoden 2026 hoitotarvike -sarjan voittajaksi AQVA Finland Oy:n vedensuodattimet. Valinta kertoo hyvinvointiajattelun muutoksesta, jossa terveys rakentuu yhä useammin päivittäisistä arjen perusasioista.
